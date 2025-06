Sujet de SVT au bac 2025 : ce qui pourrait tomber ce mardi 17 juin

Les premiers sujets de l'épreuve de spécialité Science et Vie de la Terre (SVT) sont tombés à l'étranger. Voici les thèmes qui pourraient être proposés en France.

Les épreuves du bac général 2025 ont démarré cette semaine par la philosophie. Les lycéens sont maintenant appelés à passer leur épreuve de spécialité pour le bac 2025, dès le mardi 17 et le mercredi 18 juin. La date précise figure sur la convocation du candidat au baccalauréat et les sujets changent d'un jour à l'autre pour éviter les risques de triche. Certaines épreuves ont déjà débuté comme celle de Science et Vie de la Terre (SVT) : la partie pratique s'est déroulée entre le 3 et le 6 juin. Elle était notée sur 5 points et évaluait les compétences expérimentales des élèves.

Les candidats doivent désormais passer l'épreuve écrite. Ils sont attendus dès 14h pour travailler sur plusieurs exercices visant à évaluer les connaissances acquises durant l'année scolaire. Cette épreuve, notée sur 15 points, s'ajoutera au résultat de l'épreuve pratique pour former une note finale sur 20, avec un coefficient 16.

Comment se déroule le bac de spé SVT ?

Quel que soit l'ordre de passage, tous les candidats disposent de 3h30 pour traiter deux exercices, portant sur les connaissances acquises en sciences de la vie et de la Terre au cours de l'année. Dans la première partie de l'examen, notée sur 6 ou 7 points, le lycéen doit rédiger un texte argumenté en réponse à une question scientifique. Pour cela, il peut s'appuyer sur un ou plusieurs documents en lien avec la problématique. Le second exercice, noté sur 8 ou 9 points, consiste à développer un raisonnement scientifique pour résoudre la question posée. Alors que le premier évalue la capacité à mobiliser et à formuler ses connaissances, le second mesure l'aptitude à résoudre un problème en suivant une démarche scientifique structurée.

Concernant la partie pratique de l'épreuve, notée sur 5 points, le lycée choisit les situations d'évaluation en fonction des équipements disponibles et des activités réalisées avec l'enseignant au cours de l'année. Le jour de l'épreuve, le candidat tirera au sort son sujet. L'ensemble des situations possibles figure dans la banque des évaluations des compétences expérimentales (ECE).

Que ce soit pour l'épreuve écrite ou oral, les sujets sur lesquels les lycées seront interrogés le jour du bac correspondent aux programmes de l'année de Terminale. Soyez rassuré : les notions étudiées en première ne sont pas au programme des révisions. En revanche, si connaitre les chapitres vus l'an dernier n'est pas obligatoire, le candidat est tout de même censé pouvoir mobiliser certaines connaissances dans son raisonnement.

Pour rappel, le programme de SVT en classe de Terminale s'organise autour de trois grands axes, chacun divisé en plusieurs chapitres. Le premier, intitulé "La Terre, la vie et l'évolution du vivant", aborde notamment la génétique, l'évolution des espèces ainsi que la recherche géologique sur le passé de la Terre. Le second, "Enjeux planétaires contemporains", traite des problématiques liées au climat et de la domestication des plantes à partir de leurs formes sauvages. Enfin, le troisième volet, "Le corps humain et la santé", s'intéresse aux comportements, aux mouvements, au système nerveux, à la production du mouvement (contraction musculaire et apport d'énergie), ainsi qu'aux mécanismes du stress.

Les sujets probables pour l'épreuve de SVT en 2025

Comme chaque année, certains sujets sont pressentis pour tomber le jour du bac. Ces hypothèses sont le plus souvent basées sur le programme de l'année, les sujets passés et les annales. Diplomeo a remarqué que lors des deux dernières sessions du bac SVT, les candidats ont été interrogés sur deux thèmes : "Enjeux planétaires contemporains" et "le corps humain et la santé".

Le thème "La Terre, la vie et l'évolution du vivant" semblent donc plus probables que les autres, puisqu'il n'a pas été choisi depuis 2022. Attention tout de même, l'épreuve écrite étant habituellement transversale, il n'est pas envisageable de mettre de côté certains chapitres au programme car, au final, tous sont susceptibles d'être mobilisés par les lycéens dans les démonstrations nécessaires pour réussir l'épreuve.

Les sujets de l'épreuve de SVT 2025 pour les centres d'Amérique du Nord

Les élèves de Première scolarisés dans les lycées français d'Amérique du Nord passent les épreuves du baccalauréat avant ceux de la métropole. C'est une excellente occasion de s'entraîner pour le bac SVT de métropole. Voici les sujets.

Le sujet de l'épreuve de spécialité SVT 2024 en métropole

Linternaute vous propose de découvrir les sujets qui ont été traité l'année dernière par les élèves de métropole pour l'épreuve de spécialité SVT comptant pour le bac 2024.

Quelle dates pour les résultats de l'épreuve de SVT au bac 2025 ?

Les résultats des l'épreuve de spécialité de sciences de la vie et de la terre seront disponibles à partir du vendredi 4 juillet 2025, en même temps que les résultats des autres épreuves.

Celles et ceux qui n'ont pas réussi l'épreuve de SVT pourront se rattraper lors des épreuves de rattrapage du bac, organisées cette année du vendredi 4 au mercredi 9 juillet 2025. L'épreuve orale dure 20 minutes (10 min de questions précédées de 20 minutes de préparation). Le candidat tire au sort un sujet composé de deux questions portant sur deux thèmes différents du programme de Terminale. Ces questions peuvent être de cours ou s'appuyer sur des documents. L'épreuve se déroule en salle de laboratoire, ce qui permet à l'examinateur de poser des questions sur le matériel utilisé, voire de demander des manipulations simples.