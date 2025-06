Sujet de SVT au bac 2025 : découvrez l'intégralité de l'épreuve

Certains candidats ayant choisi de suivre l'enseignement Science et Vie de la Terre (SVT) passent l'épreuve de spécialité du bac ce mardi 17 juin, tandis que d'autres la passeront demain. Ils vont enfin découvrir le sujet sur lequel ils vont être évalués.

Les sujets du bac de SVT seront rendus publics après un peu plus d'une heure d'épreuve, quand les élèves retardataires ne seront plus autorisés à gagner la salle d'examen, soit aux alentours de 15h15. Ils seront dès lors à retrouver en intégralité ci-dessous grâce à note partenaire Studyrama .

Les candidats passant le bac de SVT ont effectivement déjà obtenu une partie de leur note lorsqu'ils ont passé l'épreuve orale, entre le 3 et le 6 juin. Cet examen, noté sur 5 points, complète la note et permet d'évaluer les compétences expérimentales des élèves. Ensemble, l'épreuve orale et l'épreuve écrite forme une note sur 20 qui compte coefficient 16 dans les résultats du bac .

L'heure de passer les épreuves de spécialités à sonner. Les candidats au bac 2025 qui ont choisi de suivre l'enseignement de sciences et vie de la Terre (SVT) vont se frotter à l'épreuve écrite associée ce mardi 17 juin pour certains et mercredi 18 juin pour d'autres, selon la date précisée sur leur convocation. A chaque fois, ils auront un peu plus de trois heures, de 14 à 17h30, pour rendre leur devoir. Les sujets du bac de SVT se composent de plusieurs exercices visant à évaluer les connaissances acquises durant l'année scolaire, chaque exercice rapporte un certain nombre de points sur les 15 points qu'il y a à prendre sur l'épreuve écrite.

Dernières mises à jour

15:00 - Les candidats ont passé déjà passé une épreuve du bac de SVT Si les candidats au bac passent l'épreuve écrite de SVT ce mardi, et ce mercredi pour certains, ils ont tous déjà passé une épreuve orale dans cette même matière. Du 3 au 6 juin, les lycéens ayant choisi cet enseignement de spécialité ont été notés, sur 5 points, sur un oral et une expérimentation scientifique à réaliser. Les candidats ont été évalués sur des expériences tirées au sort et proposées en fonction des équipements disponibles et des activités réalisées avec l'enseignant au cours de l'année.

14:42 - Quels sont les sujets probables pour le bac de SVT ? Le sujet de bac de SVT porte obligatoirement sur les notions du programme de Terminale, celles étudiées en classe de Première ne sont pas des sujets probables mais elles peuvent servir au raisonnement du candidat. A noter que le programme de Terminale s'organise autour de trois grands axes : le premier est intitulé "La Terre, la vie et l'évolution du vivant" aborde notamment la génétique, l'évolution des espèces ainsi que la recherche géologique, le second nommé "Enjeux planétaires contemporains" traite des problématiques liées au climat et de la domestication des plantes à partir de leurs formes sauvages ; enfin le troisième qui est "Le corps humain et la santé" s'intéresse aux comportements, aux mouvements, au système nerveux, à la production du mouvement ainsi qu'aux mécanismes du stress.

14:21 - Deux exercices au programme du sujet de bac de SVT Le sujet du bac de SVT se compose de deux exercices. Dans la première partie de l'examen, notée sur 6 ou 7 points, le candidat doit rédiger un texte argumenté en réponse à une question scientifique en s'appuyant sur un dossier documentaire en lien avec la problématique. Pour le second exercice, noté sur 8 ou 9 points, il doit développer un raisonnement scientifique pour résoudre la question posée. Alors que le premier évalue la capacité à mobiliser et à formuler ses connaissances, le second mesure l'aptitude à résoudre un problème en suivant une démarche scientifique structurée.

14:02 - L'épreuve de SVT a débuté ! Top départ pour l'épreuve de bac de SVT ! Il est 14 heures et les candidats ayant choisi cette spécialité découvre le sujet de l'examen composé de plusieurs exercices. Ils ont en tout rois heures et demi pour répondre à toutes les questions et faire toutes les démonstrations scientifiques avant de rendre leur copie.

13:30 - Plus que 30 minutes avant le début de l'épreuve ! Les candidats au bac de spécialité Sciences de la Vie et de la Terre sont attendus à 14h pour une épreuve de 3h30, composée de deux exercices. À leur arrivée dans le centre d’examen, les lycéens doivent présenter leur pièce d’identité ainsi que leur convocation. Une fois installés, ils trouveront sur leur table individuelle une copie vierge et du brouillon. Seul le strict nécessaire est autorisé sur le bureau, mais eau et collation sont permises. Tous objets connectés (montres, téléphones, tablettes) sont interdits.

11:27 - Les candidats découvriront leurs résultats dès le début du mois de juillet. Les résultats de l’épreuve de spécialité Sciences de la vie et de la Terre seront publiés à partir du vendredi 4 juillet 2025, en même temps que ceux des autres matières.

Les candidats qui n’ont pas validé cette épreuve auront la possibilité de se rattraper lors des oraux de rattrapage du baccalauréat, prévus du vendredi 4 au mercredi 9 juillet 2025.

08:06 - Quels sont les sujets probables pour l'épreuve écrite de SVT ? Lors des deux dernières sessions du bac SVT, les élèves étaient interrogés sur deux thèmes : "Enjeux planétaires contemporains" et "le corps humain et la santé". La notion de "La Terre, la vie et l'évolution du vivant" semblent donc plus probables que les autres, puisqu'il n'a pas été choisi depuis 2022. Il reste important de garder à l’esprit que l’épreuve écrite, souvent transversale, peut mobiliser l’ensemble du programme. Aucun chapitre ne doit donc être négligé, car chacun peut être utile à la construction des réponses.

07:19 - Ces exercices sont tombés au bac pour les élèves d'Amérique du Nord Lors du premier jour des épreuves de spécialité du bac, les élèves nord-américains ont planché sur les conséquences d’une lésion cérébrale. Ils devaient expliquer pourquoi certains patients perdent la capacité d’effectuer des mouvements volontaires et comment ces fonctions peuvent être partiellement récupérées avec le temps. Le second exercice portait sur le méliphage régent, une espèce en danger critique d’extinction, dont les causes du déclin de la population sauvage devaient être analysées à partir de documents. Le lendemain, les candidats ont travaillé sur les mécanismes responsables des refroidissements climatiques à différentes échelles de temps, avant de devoir expliquer, à l’aide de documents, comment obtenir des mutants d’algues plus performants pour la production de biocarburants, en précisant les processus cellulaires en jeu.

16/06/25 - 18:04 - L'épreuve portera sur les thèmes vus en Terminale Les sujets du bac, qu’ils soient à l’écrit ou à l’oral, portent uniquement sur le programme de terminale. Les notions vues en première ne sont pas à réviser, même si certaines connaissances de l’année précédente peuvent être utiles pour construire un raisonnement solide. En terminale, le programme de SVT se divise en trois grandes parties : "La Terre, la vie et l’évolution du vivant", qui explore la génétique, l’évolution des espèces et les traces du passé géologique ; "Enjeux planétaires contemporains", consacré au climat et à la domestication des plantes ; et "Le corps humain et la santé", qui traite des mouvements, du système nerveux, de l’énergie musculaire et du stress. Toutes ces notions sont susceptibles de tomber le jour de l'épreuve de SVT.

16/06/25 - 17:37 - Ce qui attend les candidats demain Ce mardi 17 juin, les élèves de la spécialité SVT passeront les épreuves écrites, prévues à 14h. Ils disposent de 3h30 pour traiter deux exercices qui évaluent leurs connaissances acquises durant l’année. Dans le premier, notée sur 6 ou 7 points, le lycéen doit rédiger un texte argumenté en réponse à une question scientifique. Pour cela, il peut s'appuyer sur un ou plusieurs documents en lien avec la problématique. Le second exercice, noté sur 8 ou 9 points, vise à résoudre un problème en développant un raisonnement scientifique. Cette épreuve écrite, évaluée sur 15 points, s’additionne à la note de la partie pratique. Ensemble, elles formeront une note sur 20 qui comptera avec un coefficient 16 dans la moyenne finale du bac.