Sujet de SVT au bac 2025 : découvrez le sujet du 18 juin

La seconde partie des candidats ayant choisi de suivre l'enseignement Science et Vie de la Terre (SVT) passent l'épreuve de spécialité du bac ce mercredi 18 juin. Voici le sujet sur lequel ils sont évalués.

Dernière étape des épreuves de spécialités. Ce mercredi 18 juin, les candidats au bac 2025 ayant choisi la spécialité Sciences et Vie de la Terre (SVT) passent l’épreuve écrite. Une autre partie des élèves l’a déjà passée la veille, mardi 17 juin. Les sujets sont différents d'un jour à l'autre. Ils disposent d’un peu plus de trois heures, de 14h à 17h30, pour rendre leur devoir. Le sujet se compose de plusieurs exercices destinés à évaluer les connaissances acquises durant l’année, chaque exercice rapportant un certain nombre de points sur un total de 15.

À noter que ces candidats ont déjà obtenu une partie de leur note lors de l’épreuve orale, passée entre le 3 et le 6 juin. Notée sur 5 points, cette épreuve évalue les compétences expérimentales et vient compléter la note finale. Ensemble, écrite et orale forment une note sur 20, comptant pour un coefficient 16 au bac.

Les sujets seront publiés environ une heure après le début de l’épreuve, vers 15h15. Une proposition de corrigé, rédigée par des professeurs agrées sera également disponible à la fin de l'épreuve. Ils sont à retrouver en intégralité ci-dessous grâce à note partenaire Studyrama.

Le sujet et corrigé de la première session du bac SVT 2025

Les sujets du bac de SVT du mardi 17 juin ont été rendus publics par le ministère de l'Education nationale. Le sujet et une proposition de corrigé sont à retrouver en intégralité ci-dessous grâce à note partenaire Studyrama.