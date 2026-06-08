Sujet du bac de SES 2026 : voici les sujets probables et ceux déjà tombés à l'épreuve

Lors des épreuves de spécialité, un quart des candidats de terminale bosseront sur les sujets de SVT au bac 2026. Voici ce qui pourrait tomber et ce qui a déjà été proposés aux élèves pendant les examens.

C'est sans doute l'une des étapes les plus importantes du bac 2026 : l'épreuve de spécialité ou plutôt les deux épreuves de spécialité. Et pour cause, chacune représente un coefficient 16 dans la note finale du bac 2026. Chaque candidat est évalué sur les deux enseignements qu'il a choisi d'étudier en première et en terminale, et parmi eux peut se trouver les Sciences et Vie de de la Terre (SVT).

La spécialité de SVT, généralement choisie par les candidats aux profils scientifiques ou ceux visant des parcours en médecine, en biologie ou dans l'environnement a été suivie par 25% des élèves de terminale en 2026, soit 92 413 élèves. Une légère progression par rapport à l'année précédente et qui fait des SVT la quatrième spécialité la plus choisie au bac 2026.

Quelle est la date de l'épreuve de spécialité SVT au bac 2026 ?

Au bac 2026, toutes les épreuves de spécialité et compris celles de SVT se tiendront le mardi 16 juin ou le mercredi 17 juin de 8h à 11h30. Le jour exact est précisé sur la convocation de chaque candidat. Les élèves de terminale auront donc un peu plus de trois heures pour réaliser les deux exercices de l'épreuve écrit de SVT.

Toutefois, la spécialité SVT au bac 2026 a la particularité de se décomposer en deux épreuves : l'examen écrit comme dit plus haut et une évaluation pratique d'une heure. La date et l'heure de celle-ci est fixée par chaque établissement scolaire et est précisée sur la convocation de chaque candidat.

En quoi consiste l'épreuve de spécialité SVT au bac 2026 ?

► L'épreuve écrite de SVT

Les sujets de spécialité SVT au bac 2026 tiennent en deux exercices que les candidats doivent réaliser pour obtenir une note sur 15 points. Le premier exercice, noté sur 6 ou 7 points, demande aux candidats de rédiger un texte argumenté afin de répondre à une question posée. Pour cela, le candidat doit s'appuyer sur ses connaissances, il peut aussi utiliser les documents mis à disposition dans le sujet s'il y en a. Le second exercice, noté sur 8 ou 9 points, permet d'évaluer la capacite d'un candidat à développer un raisonnement scientifique puisqu'il doit résoudre un problème à l'aide d'une démarche scientifique.

► L'épreuve pratique de SVT

Pour l'épreuve pratique de SVT au bac 2026, noté sur 5 points, les candidats sont évalués pendant une heure sur ses compétences expérimentales. Il est amené à réaliser une expérience scientifique de A à Z, en respectant les protocoles prévus et en expliquant les objectifs et le fonctionnement de l'expérience. Une liste de 25 expériences a été retenue par la banque nationale des sujets, mais les établissements sont libres d'en sélectionner seulement une partie en fonction des équipements disponibles. Pour déterminer l'expérience à réaliser, les candidats tirent au sort un des sujets retenu par l'établissement scolaire. Durant l'épreuve, deux professeurs n'étant pas ceux ayant enseigné la matière à l'élève, superviseront l'examen.

Quels sont les sujets probables en SVT au bac 2026 ?

L'épreuve de spécialité SVT au bac 2026 porte uniquement sur le programme sur terminale, mais celui-ci est conséquent avec trois grands thèmes comptant chacun deux ou trois grands chapitres :

"La Terre, la vie et l'organisation du vivant" avec la génétique ou la géologie

"Enjeux planétaires contemporains" avec les plantes sauvages et domestiquée et les climats de la Terre

"Corps humain et santé" avec le système nerveux, le mouvement et le comportement de l'organisme

Dans la plupart des cas les deux exercices du sujets portent sur deux thèmes différents, mais un sujet complet sur un seul thème est possible cela s'est vu lors de la dernière session du bac dans laquelle le sujet sur "La Terre, la vie et l'organisation du vivant" était à l'honneur. Au vue des sujets des années précédentes, le bac 2026 pourrait se concentrer sur les "Enjeux planétaires contemporains" et le thème "Corps humain et santé. Reste que rien ne permet de connaître les sujets à l'avance et que tous les chapitres doivent être révisés, sans exception.

Quels sont les sujets déjà tombés au bac de spé SVT en 2026 ?

Si en France métropolitaine les épreuves de spécialité du bac 2026 sont prévus à la mi-juin, elles ont déjà eu lieu en Amérique du Nord. Ce calendrier différé permet de prendre connaissance des premiers sujets de SVT pour le bac 2026. Les candidats passant le premier jour ont été évalués sur "La reproduction sexuée, une source de diversité" en premier exercice (en lien avec la génétique et l'organisation du vivant) et les "Conséquences du changement climatique et applications biotechnologiques" en second exercice (sur les enjeux planétaires)

Au deuxième jour d'épreuve, les sujets de spé SVT au bac 2026 portait sur les "Mécanismes de diversification du vivant autres que les brassages génétiques" pour le premier exercice (de nouveau en lien avec la génétique) et sur l'"Histoire de l'évolution des Angiospermes" donc des plantes à fleurs pour le second exercice (sur les enjeux planétaires).