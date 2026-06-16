Sujet du bac de SVT 2026 : découvrez les sujets déjà tombés

Un quart des candidats passent l'épreuve de spécialité SVT du bac 2026 ce mardi ou ce mercredi. Ils s'attaquent à l'épreuve écrite notée sur 15 points avant de passer l'épreuve orale d'ici quelques jours. Découvrez l'intégralité des sujets sur lesquels ils planchent.

Nouvelle étape pour les candidats du bac 2026 : les épreuves spécialité. Ce mardi 16 juin et ce mercredi 17 juin, de 8h à 11h30, un quart des lycéens de terminale planchent sur le sujet de Sciences et Vie de la Terre (SVT). Une épreuve pleine d'enjeux puisqu'elle représente un coefficient 16 dans la moyenne finale du bac.

Le sujet de SVT au bac 2026 sur lequel les candidats bossent mardi et mercredi ne représente cependant que 75% de la note de l'épreuve. La spécialité de SVT a cette particularité de se décomposer en deux examens : une écrite prévue cette semaine et notée du 15 points, puis et un oral organisé à une date ultérieure précisée sur la convocation et notée sur les 5 derniers points.

En quoi consiste l'épreuve de spécialité SVT au bac 2026 ?

► L'épreuve écrite de SVT

Les sujets de spécialité SVT au bac 2026 tiennent en deux exercices que les candidats doivent réaliser pour obtenir une note sur 15 points. Le premier exercice, noté sur 6 ou 7 points, demande aux candidats de rédiger un texte argumenté afin de répondre à une question posée. Pour cela, le candidat doit s'appuyer sur ses connaissances, il peut aussi utiliser les documents mis à disposition dans le sujet s'il y en a. Le second exercice, noté sur 8 ou 9 points, permet d'évaluer la capacite d'un candidat à développer un raisonnement scientifique puisqu'il doit résoudre un problème à l'aide d'une démarche scientifique.

► L'épreuve pratique de SVT

Pour l'épreuve pratique de SVT au bac 2026, noté sur 5 points, les candidats sont évalués pendant une heure sur ses compétences expérimentales. Il est amené à réaliser une expérience scientifique de A à Z, en respectant les protocoles prévus et en expliquant les objectifs et le fonctionnement de l'expérience. Une liste de 25 expériences a été retenue par la banque nationale des sujets, mais les établissements sont libres d'en sélectionner seulement une partie en fonction des équipements disponibles. Pour déterminer l'expérience à réaliser, les candidats tirent au sort un des sujets retenu par l'établissement scolaire. Durant l'épreuve, deux professeurs n'étant pas ceux ayant enseigné la matière à l'élève, superviseront l'examen.

Quels sont les sujets déjà tombés au bac de spé SVT en 2026 ?

Si en France métropolitaine les épreuves de spécialité du bac 2026 sont prévus à la mi-juin, elles ont déjà eu lieu en Amérique du Nord. Ce calendrier différé permet de prendre connaissance des premiers sujets de SVT pour le bac 2026. Les candidats passant le premier jour ont été évalués sur "La reproduction sexuée, une source de diversité" en premier exercice (en lien avec la génétique et l'organisation du vivant) et les "Conséquences du changement climatique et applications biotechnologiques" en second exercice (sur les enjeux planétaires)

Au deuxième jour d'épreuve, les sujets de spé SVT au bac 2026 portait sur les "Mécanismes de diversification du vivant autres que les brassages génétiques" pour le premier exercice (de nouveau en lien avec la génétique) et sur l'"Histoire de l'évolution des Angiospermes" donc des plantes à fleurs pour le second exercice (sur les enjeux planétaires).

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