Sujet du bac de SVT 2026 : découvrez les sujets tombés ce mardi 16 juin et les corrigés

Découvrez l'intégralité des sujets de SVT des candidats au bac 2026 ayant opté pour cette spécialité.

Ce mercredi 17 juin, de 8h à 11h30, les lycéens de terminale planchent sur le sujet de Sciences et Vie de la Terre (SVT) s'ils ont pris cette spécialité. Une épreuve pleine d'enjeux puisqu'elle représente un coefficient 16 dans la moyenne finale du bac.

Le sujet de SVT au bac 2026 ne représente cependant que 75% de la note de l'épreuve. La spécialité de SVT a cette particularité de se décomposer en deux examens : une écrite prévue cette semaine et notée du 15 points, puis et un oral organisé à une date ultérieure précisée sur la convocation et notée sur les 5 derniers points. Un sujet différent est proposé le mardi et le mercredi (selon la convocation des candidats) et les deux sujets sont publiés en intégralité sur Linternaute grâce à notre partenaire Studyrama.

Les sujet de SVT au bac 2026

Le sujet du mercredi 17 juin

Le sujet du mardi 16 juin

L'épreuve de spécialité de SVT du bac 2026 a lieu ce mardi 16 juin pour une partie des candidats. Le premier sujet soumis aux candidats ce mardi proposait un premier exercice sur le thème "Comportements et stress : vers une vision intégrée de l’organisme" avec une explication sur les mécanismes de fuite dans une situation de stresse et un second exercices sur "Les climats de la Terre : comprendre le passé pour agir aujourd’hui et demain".

Le corrigé des sujet de SVT

En plus de publier le sujet du bac de SVT en intégralité, Linternaute et son partenaire Studyrama mettent à disposition un corrigé de l'épreuve pour permettre aux candidats d'avoir une idée des réponses attendues et d'estimer la note qu'ils peuvent obtenir sur cette épreuve en vue du calcul sur la moyenne finale du bac. Ce corrigé a été réalisé par un professeur agrégé.

Dernières mises à jour

16:30 - Les quatre conseils à appliquer à la veille du bac de SVT A la veille d'un examen, quatre conseils sont à appliquer pour diminuer le stress et avoir toute l'énergie et la concentration nécessaire face à l'épreuve. Il est recommandé de : Se détendre, faire de l'exercice ou sortir : les grosses révisions de dernières minutes sont le plus souvent inutiles, le travail a normalement déjà été fait et l'heure est désormais à la détente pour éviter le stress. Il est possible de lire, de regarder un film ou de faire une balade. S'aérer et faire de l'exercice est vivement conseillé pour se défouler, diminuer le stress et penser à autre chose.

Bien manger le soir et le matin : une alimentation équilibrée permet de mieux résister au stress, il est donc préférable d'éviter un repas trop copieux et trop gras la veille d'un examen. Quant au petit-déjeuner, il peut être riche en protéines et en bons glucides pour fournir l'énergie tout en évitant une fringale durant l'épreuve. Il faut aussi penser à boire suffisamment.

Bien dormir : il faut éviter de veiller tard la veille d'un examen, le sommeil est essentiel pour reposer le cerveaux et disposer de tous ses moyens le jour de l'épreuve. En règle général, il est recommandé de dormir entre 7 et 8 heures par nuit.

Préparer ses affaires la veille : tout est bon pour limiter le stress avant l'épreuve, il est donc conseillé de préparer l'ensemble de ses affaires au calme avant de se coucher pour être sûr de ne rien oublier le lendemain. Dans la même logique, il faut penser à vérifier le trajet pour se rendre à l'examen. 16:04 - Faut-il réviser la veille pour l'épreuve de SVT au bac 2026 ? L'épreuve de spécialité de SVT se tient demain pour une grande partie des élèves suivant la spécialité, ceux-là n'ont plus que quelques heures avant l'examen. Faut-il les passer à s'acharner sur les révisions ? Non, car ce ne sont pas des révisions de dernières minutes qui permettront de connaître le cours sur le bout des doigts. En revanche, il est conseillé de relire une dernière fois et attentivement son cours et sa méthodologie avant de refermer les cahiers et de se détendre pour éviter de faire monter le stress et être en pleine possession de ses moyens le jour de l'épreuve. 15:42 - Une autre proposition de corrigé pour le sujet de SVT au bac 2026 Linternaute, avec son partenaire Studyrama, met à votre disposition une proposition de corrigé pour les exercices du sujet de SVT. Vous pouvez également trouver d'autres propositions de corrigé publiées par l'Etudiant avec des professeurs agrégé. Voici une autre correction proposée par l'enseignante Pauline Papin. 15:19 - La gestion du temps et des exercices, une difficulté du sujet de SVT ce mardi Une des difficultés du sujet de SVT au bac 2026 était la gestion du temps car l'exercice 1 s'est avéré plus long et compliqué que l'exercice 2. Pauline Papin, professeure de SVT interrogée par L'Etudiant espère que "les élèves ont lu l'intégralité du sujet et choisi de commencer par l'exercice 2 qui était plus simple pour l'avoir fini et passer ensuite plus de temps sur l'exercice qui était plus long et où il fallait faire des choix sur ce qu'il fallait placer dans la copie". 14:58 - Pourquoi la spécialité de SVT est notée sur deux épreuves au bac 2026 ? C'est une particularité des des épreuves de spécialités scientifiques : elles se déroulent en deux temps. Il y a un examen écrit comme pour toutes les matières, mais aussi un oral. L'écrit est noté sur 15 points et l'oral, pendant lequel il faut réaliser une expérience, est noté sur 5 points. Les deux sont donc nécessaires pour avoir une notre complète sur 20, laquelle compte coefficient 16 dans la moyenne du bac. Cette décomposition de l'épreuve de SVT (mais aussi de physique-chimie par exemple permet de s'assurer que les candidats ont acquis les particularités de la pensée scientifique, mais aussi la dextérité et la logique des expériences. LIRE PLUS

Les épreuves de spécialité du bac 2026, notamment celles de SVT, se tiennent ces mardi 16 et mercredi 17 juin pour tous les candidats. Ces épreuves sont cruciales car elles comptent coefficient 16 dans la moyenne finale du bac qui, elle, sera publiée le mardi 7 juillet 2026 avec l'ensemble des résultats. Bonne chance à tous les bacheliers !