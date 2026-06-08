Sujet de spécialité LLCER au bac 2026 : les sujets attendus et déjà tombés aux épreuves

Les candidats ayant choisi de suivre des cours de langue passeront l'épreuve de spécialité LLCER au bac 2026. Voici à quoi ressembleront l'épreuve et les sujets.

Le bac 2026 approche et avec lui les deux épreuves de spécialités. Ces examens sont parmi les plus importants car chacun compte coefficient 16 dans la moyenne générale du bac et peut permettre de décrocher une mention où d'obtenir le minimum requis pour être diplômé. Lors de ces épreuves, 17% des candidats de terminale au bac 2026 seront évalués sur la spécialité Langue, littérature, culture étrangère et régionale (LLCER). Cela représente un peu plus de 64 000 élèves.

Tous ces candidats ayant choisi la spécialité LLCER pour le bac 2026 ne seront cependant pas examinés dans la même langue puisque tous ont eu le choix au début de leur parcours entre l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le portugais, mais aussi l'arabe, le chinois ou encore des langues régionales comme le basque ou le breton. Cet enseignement, très complet, a pour objectif d'approcher les candidats du bilinguisme avec un niveau compris entre B2 et C1, mais il permet aussi une approche approfondie de la culture associée à travers la littératures, les arts et la presse.

Quelle est la date de l'épreuve de spécialité LLCER au bac 2026 ?

L'épreuve de spécialité LLCER au bac 2026 se tiendra, comme toutes les autres, le mardi 16 juin ou le mercredi 17 juin selon les convocations de chaque candidat, entre 8h et 11h30. Du moins pour la date de l'épreuve écrite. L'enseignement de LLCER compte effectivement deux épreuves, une écrite et une orale, chacune notée sur 20 points. La date de l'examen oral pour la spécialité LLCER au bac est fixée par chaque établissement scolaire et précisé sur la convocation des candidats concernés.

En quoi consiste l'épreuve de spécialité de LLCER au bac 2026 ?

► L'épreuve écrite de LLCER

L'épreuve de LLCER au bac 2026 est la même dans toutes les matières : les candidats doivent réaliser deux exercices en l'espace de 3h30. D'abord, ils doivent rédiger une synthèse d'environ 500 mots en s'appuyant sur un corpus documentaires contenant au moins un texte littéraire et un document iconographique. Pour guider les candidats dans leur synthèse, le sujet précise trois ou quatre questions ou consignes. Ensuite, ils doivent traduire en français un passage d'environ 600 signes (espaces compris) d'un des documents issus du corpus. Pour cet exercice, les candidats ont le droit d'utiliser un dictionnaire unilingue non encyclopédique. La synthèse est notée sur 16 points et la traduction sur 4 points.

Lors de l'épreuve écrite de LLCER, les candidats au bac ont le choix entre deux sujets. Chacun est composé de deux exercices mentionnés plus haut, mais porte sur des axes différents du programme. Le candidat a ainsi le choix sur le sujet de son choix pour réaliser les exercices.

► L'épreuve orale de LLCER

L'oral de LLCER dure 20 minutes au total et ne prévoit aucun temps de préparation. Le candidat doit s'y rendre avec un dossier personnel de six à huit documents qu'il a composé durant l'année en lien avec un thème du programme et incluant un extrait d'au moins une œuvre intégrale étudiée en cours, au moins deux textes littéraires et un texte non littéraire et au maximum deux œuvres d'art visuel. Pendant 10 minutes, le candidat doit présenter, dans la langue évaluée, son dossier, les choix des documents sélectionnés et la logique les reliant. Les 10 dernières minutes sont consacrées à un échange entre l'examinateur et l'élève, toujours dans la langue évaluée.

Quels sont les sujets probables et ceux déjà tombés en LLCER au bac 2026 ?

Chaque matière présente un programme différent, malgré quelques points de convergence, mais toutes sont divisées en trois grands thème. La plupart du temps, les candidats au bac de LLCER ont le choix entre deux sujets portant chacun sur un thème différent, mais il se peut qu'un seul thème soit retenu et travaillé selon deux axes distincts. Chaque thème à une chance sur trois de tomber au bac 2026, mais au regard des sujets des années précédentes et de ceux déjà tombés en 2026 à l'étranger, notamment en Amérique du Nord, certains paraissent plus probable que d'autres.

► Sujets de LLCER en anglais

En anglais le programme de LLCER compte les trois thèmes suivant : Expression et construction de soi ; Arts et débats d'idées ; Voyages, territoires, frontières. Le sujet "Voyages, territoires, frontières" n'est tombé qu'une seule fois en 2025 et pourrait être de nouveau à l'honneur en raison de roulement des sujets. De même le sujet "Art et débats d'idées" pourrait tomber puisqu'il est apparu moins souvent que le dernier sujet présent aux trois dernières sessions du bac.

En Amérique du Nord, les candidats au bac 2026 ont effectivement eu le choix entre un sujet "Voyages, territoires, frontières" et un autre "Arts et débats d'idées".

► Sujets de LLCER en anglais monde contemporains

C'est un autre programme également proposé en anglais où il est d'avantage question de la culture contemporaine. Il y a également trois axes au programme : Faire société ; Environnements en mutation ; Relation au monde. Le sujet "Relation au monde" a de fortes chances de tomber après deux ans d'absence et une seule apparition depuis la réforme du bac. Les deux autres sujets sont également envisageable, même si "Environnements en mutation" pourrait être écarté après être tombée trois années de suite.

En Amérique du Nord, les candidats au bac 2026 ont été évalués sur les sujets "Relation au monde" et "Faire société".

► Sujets de LLCER en espagnol

Pour les hispanophones, le programme de LLCER aborde les thèmes suivants : Représentations culturelles : entre imaginaires et réalités ; Dominations et insoumissions ; L'Espagne et l'Amérique latine dans le monde : enjeux, perspectives et création. Le thème sur "L'Espagne et l'Amérique latine" a systématiquement été abordé par un sujet à la différence de "Représentations culturelles" qui est tombé deux fois et de "Dominations et insoumissions" proposé une seule fois. Ces deux thèmes apparaissent donc comme les sujets les plus probables, mais sans aucune garantie.

► Sujets de LLCER en allemand

Les cours de LLCER en allemand permettent d'aborder le thème du "Voyages : circulation des hommes et des idées", celui des "Formes et fondements des liens sociaux dans l'espace germanophone" et enfin "L'espace germanophone et ses mythologies". Jusqu'à présent, seuls les deux premiers ont été utilisés pour des sujets du bac. Le bac 2026 pourrait donc être le premier à proposer un sujet sur "L'espace germanophone et ses mythologies".

► Sujets de LLCER en italien

Les élèves ayant choisi d'apprendre l'italien en LLCER ont étudié trois grands thèmes : Voyages ; L'art du contraste ; Laboratorio italiano. Depuis la réforme du bac, le sujet "Voyages" n'est jamais tombé à l'épreuve du bac qui a toujours donné le choix entre les deux autres thèmes. Si "L'art du contraste" et "Laboratorio italiano" ont été largement exploité, il reste des chapitres qui ne sont pas tombés au bac : "Le rire et le drame" pour le premier et "Cité et territoire" pour le second.

► Sujets LLCER en portugais

Les candidats lusophones ayant choisi la spécialité LLCER en portugais ont étudié les thèmes suivant en terminale : Représentations culturelles : entre imaginaires et réalités ; Domination, insoumission, critique et contestation ; Aires lusophones, enjeux, perspectives et création. Après être tombé deux sessions d'affilé et une année d'absence, le sujet "Aires lusophones" est susceptible de faire son retour au bac 2026. Mais les deux autres sujets ont également leur chance après avoir été proposé en duo l'année dernière.