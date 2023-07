Résultats du bac 2023 : notre moteur de recherche pour découvrir les admis

BAC. Qui a le bac 2023 ? En quelques clics, découvrez qui est lauréat dans une académie. Entrez le nom d'un candidat pour découvrir s'il est bachelier et avec quelle mention.

Les résultats du bac 2023 sont accessibles dans leur intégralité ce mardi 4 juillet : c'est aujourd'hui que toutes les académies dévoilent les dernières notes et donnent les diplômes aux lauréats, dans les centres d'examen ou lycées des candidats. Pour savoir en un clic si un candidat a eu le baccalauréat 2023, c'est très simple : utilisez le moteur de recherche ci-dessous, il vous permet d'entrer prénom, nom et l'académie dudit candidat.

Les notes des candidats ne sont pas affichées, elles demeurent confidentielles et sont données en ligne sur la plateforme Cyclades ou encore sur le bulletin de notes communiqué en centre d'examen. Les candidats ayant entre 8 et 9,99/10 peuvent passer les épreuves de rattrapage, et leur résultat définitif est alors intégré à notre plateforme une fois les notes transmises aux académies.

Il faut savoir que dans les listes des admis publiées par les sites de médias, comme Linternaute, n'apparaissent pas les personnes qui n'ont pas souhaité voir leur résultat au baccalauréat général, bac technologique ou bac professionnel publié.