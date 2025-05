Sujet d'histoire-géographie du bac pro : découvrez l'épreuve

Quel est le sujet d'histoire-géo pour les candidats au bac pro 2025 ?

Quel est le sujet d'histoire-géographie du bac professionnel cette année ? L'épreuve intégrale est disponible sur cette page à l'issue de l'épreuve, ce lundi 12 mai 2025 à 16h30. Celle-ci comprend un sujet au choix en histoire ou géographie, une question d'éducation civique, et une analyse de documents dans la discipline non traitée en première partie. Le programme d'histoire-géographie et d'Enseignement Moral et Civique (EMC) vise à développer la compréhension du monde contemporain, à consolider la culture générale des élèves, et à les préparer à exercer leur citoyenneté de façon éclairée.

Le sujet d'histoire-géo 2025 du bac pro est à retrouver ici-même grâce à Studyrama qui donne les sujets des examens du bac pro, comme chaque année sur sa page dédiée. Le sujet est à retrouver ci-dessous, grâce à notre partenariat avec Studyrama :

Le programme d'histoire en terminale Bac Pro est centré sur le monde contemporain, avec un focus sur les grands bouleversements et les mutations politiques, économiques et sociales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Thèmes principaux :

La guerre froide et la bipolarisation du monde (1947-1991)

Étude des tensions Est-Ouest, des conflits indirects, et de la chute du bloc soviétique.

L'évolution politique de la France depuis 1945

De la IVe République à la Ve République, avec une attention portée sur les institutions, la décolonisation, et les grandes réformes.

Les enjeux du monde contemporain

Mondialisation, nouvelles puissances, conflits récents, et défis de la planète (écologie, migrations, terrorisme…).

2. Géographie : la France et le monde dans la mondialisation

La géographie vise à comprendre l'organisation du territoire français et ses interactions dans un monde globalisé.

Thèmes principaux :

Les territoires dans la mondialisation

Rôle des métropoles, des interfaces maritimes, et des zones frontalières.

Les dynamiques des territoires français

Répartition de la population, aménagement du territoire, mobilités, inégalités territoriales.

Les enjeux environnementaux

Gestion des ressources, transition énergétique, risques naturels et industriels.

3. Enseignement Moral et Civique (EMC) : l'engagement et la citoyenneté

L'EMC complète l'enseignement de l'histoire et de la géographie avec une réflexion sur les valeurs de la République, les droits et les devoirs, et les formes d'engagement citoyen.