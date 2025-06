Des milliers de candidats du bac 2025 désavantagés sur cette épreuve ? Une pétition lancée

Les lycéens ont été surpris de voir qu'il fallait de nombreuses connaissances en mathématiques pour réussir l'épreuve de physique-chimie à l'examen du bac cette année. Une pétition a été lancée, mais rien ne dit que cela pourra changer quelque chose.

Chaque année, des lycéens se plaignent de la difficulté des sujets du bac et espèrent avoir une correction moins exigeante. Cette année ne fait pas exception, mais cela pourrait aboutir. Mardi 17 juin et mercredi 18 juin, des milliers des candidats étaient évalués sur leurs connaissances en physique-chimie. Mais voilà, passé le premier exercice, ceux qui n'ont pas choisi l'option mathématiques au bac ont été surpris par la difficulté des exercices suivants. C'est le cas d'Oumayma Benchrif, élève de terminale, selon nos confrères du Parisien Étudiant.

"Nous avons travaillé avec rigueur et constance, nous préparant à cette épreuve cruciale avec sérieux. Pourtant, le jour de l'examen, nous avons été confrontés à un sujet disproportionné par rapport au niveau attendu", écrit-elle. Et elle ne serait pas la seule : "J'ai vu des vidéos de personnes qui avaient eu le même ressenti que moi vis-à-vis de l'épreuve. Et que si nous étions nombreux, il fallait le faire remonter", explique-t-elle à nos confrères. La lycéenne a donc lancé une pétition intitulée "pour une réévaluation du sujet de physique-chimie du Bac 2025". En fin de matinée, vendredi 20 juin, elle réunissait plus de 16 000 signatures.

D'autres élèves se sont également insurgés, ce qui n'est pas surprenant, mais c'est aussi le cas de parents et de professeurs, ce qui est plus rare. "En tant que parent, je tiens à réagir. Le sujet de physique-chimie du bac 2025 a surpris par sa complexité, largement au-delà des attentes du programme de terminale. Beaucoup d'élèves, pourtant assidus et bien préparés, se sont retrouvés déstabilisés. Même plusieurs enseignants ont exprimé leur étonnement", peut-on lire en commentaire de la pétition. Une professeure de chimie a été interrogée par nos confrères et partage cette vision. Elisabeth Le Prettre estime que cette épreuve nécessitait des connaissances en mathématiques que n'avaient pas les élèves qui n'ont pas choisi cette option. L'enseignante estime que 11 points sur 20 concernaient des calculs et des équations différentielles.

Que peut faire le ministère ?

La pétition a été rédigée à l'attention du ministère de l'Éducation nationale, qui y a répondu. Une centaine de copies ont été prélevées et corrigées par l'autorité, qui fait un constat clair : cette épreuve n'était pas beaucoup plus difficile que celles des années précédentes. De plus, les notes sont sensiblement identiques à celles des autres années. Une réévaluation ne semble pas d'actualité. Pour autant, le nombre de signataires de la pétition augmente d'heure en heure. Si la proportion de bacheliers signataires augmente, le ministère pourrait se retrouver à revoir sa copie.