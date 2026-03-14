Femme tuée à coups de marteau à Nice : son fils de 13 ans en garde à vue, ce que l'on sait

À Nice, une enquête a été ouverte après le meurtre d'une femme tuée à coups de marteau à son domicile, vendredi 13 mars. Son fils a été placé en garde à vue.

Une femme retrouvée morte à son domicile à Nice. Une mère de famille de 42 ans a été tuée dans son appartement, vendredi 13 mars. La victime a reçu plusieurs coups de marteau. Les faits se sont produits dans la soirée, vers 20 heures. Selon les informations du quotidien local Nice-Matin, c'est le fils de la victime, un adolescent de 13 ans, qui a prévenu la police. Les forces de l'ordre et les secours ont découvert la mère de famille, dans un état grave, après avoir cassé la porte de l'appartement. Elle a finalement succombé à ses blessures, le décès a été constaté sous les coups de 21 heures.

La victime a reçu des coups de marteau, au niveau de la tête. Selon Le Parisien, un enfoncement de la boîte crânienne à hauteur d'un œil a pu être observé. Dans la foulée, une enquête a été ouverte du chef d'homicide aggravé. Elle a été confiée à la police judiciaire de Nice, a précisé le parquet, au lendemain de la mort de la mère de famille. "Colère, effroi et immense tristesse après le meurtre d'une femme, tuée à coups de marteau dans son appartement en présence de son fils. Tout doit être mis en œuvre pour retrouver au plus vite l'auteur de ce crime abominable", a réagi Christian Estrosi dans un message posté sur X.

Le fils de la victime en garde à vue

Le maire de Nice a précisé que l'enfant a été conduit à l'hôpital pour enfants de Nice. Mais ce samedi, le parquet a fait savoir que le fils de la victime a été placé en garde à vue. Selon les informations du Parisien, l'adolescent de 13 ans a expliqué qu'une autre personne portant une cagoule, était à l'origine des coups de marteau. D'après l'enfant, l'individu aurait ensuite pris la fuite en quittant l'appartement, situé à l'est de Nice. Le syndicat Alliance Police Nationale estime que, selon France 3 Régions, la version donnée par le fils de la victime est mise en doute. Elle "ne correspond pas" aux éléments recueillis par les policiers.