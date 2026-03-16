Mort de Christian Berçaïts, maire au Pays basque : ce que l'on sait des causes du décès

Drame à Viodos-Abense-de-Bas. Maire sortant, Christian Berçaïts a été retrouvé mort ce lundi au lendemain de sa défaite aux élections municipales.

Stupeur au Pays basque. Au lendemain du premier tour des élections municipales 2026, le maire sortant de Viodos-Abense-de-Bas, village de 747 habitants situé au sud-ouest de Pau, a été retrouvé mort dans des circonstances plus que troublantes. Dimanche 15 mars, candidat à sa réélection, Christian Berçaïts est sorti perdant du scrutin. Avec 55,6% des voix, Hervé Moutrous a été élu maire du village dès le premier tour des élections municipales.

Fort tout de même de 44,5%, Christian Berçaïts pourrait avoir mal vécu sa défaite. D'après Ici Pays Basque, les premières investigations rapportent qu'il aurait quitté le bureau de vote aux alentours de 21 heures. Ne répondant ensuite plus aux appels téléphoniques, ce père de famille de deux enfants, qui était âgé de 62 ans, a commencé à susciter l'inquiétude de ses proches.

Le corps retrouvé dans une zone boisée

Mais lorsqu'il a été constaté que son fusil à plomb avait également disparu de son domicile, "des recherches ont immédiatement été engagées dans un secteur autour de Mauléon", indique le communiqué du parquet de Pau, en charge de l'affaire. "Le corps sans vie de Christian Berçaïts a finalement été découvert ce [lundi] matin dans une zone boisée de Nabas, à une dizaine de mètres de son véhicule", précise le parquet, soulignant qu'"il présentait une blessure par balle".

Une autopsie doit prochainement avoir lieu. Elle permettra de conclure, ou non, au suicide de l'édile. À Viodos-Abense-de-Bas, les drapeaux avaient été mis en berne ce 16 mars. Alors que certaines personnes se sont spontanément rassemblées devant la mairie pour rendre hommage au défunt maire, les habitants n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce nouveau drame qui frappe la commune. En novembre 2017, Pierre Suhescun, alors maire de la ville et dont Christian Berçaïts était à l'époque le premier adjoint, s'était suicidé. Il était alors âgé de 60 ans, rappelle La République des Pyrénées.