Meurtre de Mehdi Kessaci : huit hommes et deux femmes interpellés, de quoi sont-ils soupçonnés ?

Dans l'affaire du meurtre du frère du militant anti-narcotrafic Amine Kessaci, dix personnes ont été interpellées ce lundi matin dans la région marseillaise et dans l'Hérault.

Quatre mois après l'assassinat de Mehdi Kessaci, frère d'Amine Kessaci, militant engagé contre le narcotrafic, dix suspects ont été interpellés par la police judiciaire ce lundi matin selon les informations du Parisien. L'opération a été menée par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) et la DCOS 13, avec l'assistance de la DCOS 34, le Raid et les BRI locales, sur instructions des magistrats parisiens du PNACO, précise le quotidien francilien. L'opération visait la DZ Mafia.

Il s'agit de huit hommes et de deux femmes, "la plupart sont âgés d'une vingtaine d'années", selon les informations de France Info. Ils sont soupçonnés d'avoir "fourni de l'aide", ou d'avoir "aidé à faire disparaître des preuves", apprend-on ce lundi 23 mars 2026. Les dix personnes ont été interpellées dans la région marseillaise ainsi que dans l'Hérault, a précisé le PNACO.

Mehdi Kessaci, abattu par un commando à moto

Cette vague d'arrestations intervient le jour même de l'ouverture du procès à Aix-en-Provence des deux chefs présumés de la DZ Mafia pour un double assassinat en 2019, avant la création du groupe criminel. Parmi les accusés, est notamment présent Amine Oualane, qui est, d'après Le Monde, l'un des suspects dans l'assassinat de Mehdi Kessaci. Il est aussi soupçonné d'être le tueur du demi-frère d'Amine et Mehdi Kessaci, Brahim Chabane, assassiné lors d'un triple homicide en 2020.

Pour rappel, Mehdi Kessaci, 20 ans, a été tué en plein jour et en pleine rue à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 13 novembre dernier. Le jeune homme a été ciblé par un commando à moto, alors qu'il sortait de son véhicule après s'être stationné. Il n'était pas impliqué dans le narcotrafic, il "était en train de passer le concours pour devenir gardien de la paix. Il voulait s'engager pour être policier" avait expliqué le maire de la cité phocéenne, Benoît Payan, réélu dimanche 22 mars.