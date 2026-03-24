Adriana Karembeu : des photos et messages sexuels, envoyés par des hommes célèbres, au cœur d'une bataille judiciaire

L'ex-mannequin Adriana Karembeu est engagée dans une bataille judiciaire avec son mari. Selon lui, leur fille aurait accès à des messages et photos à caractère sexuel sur sa tablette lorsqu'elle est gardée par sa mère à Paris.

Une intense bataille judiciaire. Le 19 mars dernier, un signalement a été effectué par celui qui est encore le mari de l'ex-mannequin Adriana Karembeu, Aram-André Ohanian, contre cette dernière pour des faits de "corruption de mineur", de "soustraction aux obligations parentales" et de "provocation à l'usage de produits stupéfiants" selon les informations du Parisien. Le parquet de Paris confirme, lui, l'ouverture d'une enquête portant sur une seule infraction : la "soustraction aux obligations parentales".

Si Adriana Karembeu, 54 ans, et Aram-André Ohanian, 70 ans, sont séparés depuis quatre ans, ils sont en pleine procédure de divorce. Et c'est donc autour de la garde de leur fille âgée de 8 ans que l'affaire se concentre. Le sexagénaire assure que sa fille aurait accès sur sa tablette numérique à des "photographies de sexes masculins, à des images d'hommes et de femmes nus, à des clichés pornographiques explicites", apprend-on. Sa fille y aurait accès, d'après lui, en raison de la synchronisation du téléphone portable d'Adriana Karembeu avec la tablette de sa fille.

Un footballeur et un rappeur ?

Des contenus "mélangés aux photographies personnelles de la mineure, abolissant toute frontière entre l'univers de l'enfance et de la sexualité adulte", déplore Me Najwa El-Haïté, l'avocate de M. Ohanian, toujours dans les colonnes du quotidien francilien. Il s'agirait de messages et de photos à caractère sexuel avec une connotation "humiliante", "violente" et "incompatible avec la présence d'un mineur", précise la partie plaignante.

De plus, ces documents pourraient provenir d'hommes célèbres. En effet, ces photos et messages ont été envoyés entre 2023 et 2025 dans le cadre d'échanges entre Adriana Karembeu et "un membre de l'équipe de France de football championne du monde en 2018" et "une figure majeure de l'histoire du rap français", dit Le Parisien. L'actuel conjoint d'Adriana Karembeu, le célèbre chanteur Marc Lavoine, se voit également mêlé à cette affaire.

"Ma priorité, désormais, c'est que notre fille ne soit plus au contact de Marc Lavoine"

"Plusieurs photos et captures d'écran de messages sexualisés de l'artiste se retrouvent dans la galerie photos de l'iPad de la fillette", assure le plaignant. Un message retient particulièrement l'attention : "Regarde bien si le paquet plastique de la cocaïne n'est pas sur l'étagère", est-il mentionné dans un message daté du 2 septembre 2024 attribué à Marc Lavoine, toujours selon le plaignant. Un message qui traduirait, selon l'avocate de M. Ohanian, "la présence ou la circulation" dans l'environnement de l'enfant, "qui habiterait au domicile du chanteur lorsqu'elle est gardée par sa mère à Paris", précise le journal.

"J'ai prévenu Adriana, il y a plus de deux mois, qu'il y avait un problème avec ces photos mais elle n'a pas réagi (...) ma priorité, désormais, c'est que notre fille ne soit plus au contact de Marc Lavoine. Mais je ne suis animé par aucun esprit de vengeance contrairement à ce qu'Adriana laisse entendre", confie M. Ohanian.

"Concernant les aspects de la vie privée de ma cliente, que M. Ohanian s'est manifestement procurés de manière frauduleuse, nous ne manquerons pas d'apporter les suites judiciaires aux violations manifestes des droits de mes clients, Mme Karembeu et M. Lavoine", indique de son côté Me Zampori, l'avocate d'Adriana Karembeu. L'ancienne top-model slovaque dit faire "face à des pressions incessantes et des tentatives de déstabilisation" de la part du personnel de sa fille "depuis des années" sur son compte Instagram. "Je fais donc aujourd'hui le choix de rompre le silence, de saisir la justice en laquelle je crois", conclut-elle.