Tariq Ramadan hospitalisé à la fin de son procès : l'islamologue accusé de viols peut-il être jugé ?

Tariq Ramadan, jugé pour viol et viol aggravé par la cour criminelle de Paris, doit être hospitalisé à la veille du verdict de son procès ont indiqué ses avocats. Une information faisant suite à plusieurs demandes de renvoi à laquelle la justice a réagi.

Nouveau rebondissement dans l'affaire Tariq Ramadan alors que le procès de l'islamologue touche à sa fin. Le verdict de la cour criminelle de Paris sur les accusations de viol et de viol aggravé visant l'homme de 63 ans doit être rendu mercredi 25 mars, mais deux avocats du prédicateur musulman ont fait parvenir un certificat médical informant d'une prochaine hospitalisation en psychiatrie de leur client à Genève, en Suisse, ce mardi 24 mars.

Cette annonce, rapportée par Le Parisien et Le Figaro, va dans le sens de la défense qui soutient depuis le début du procès, qui s'est ouvert le 2 mars, que Tariq Ramadan n'est pas en mesure d'être jugé en raison de la dégradation de son état de santé. Les avocats qui demandent un renvoi des audiences, et donc du jugement, n'ont cependant pas déposé de nouvelle requête de renvoi ce mardi. Malgré l'annonce de cette nouvelle hospitalisation en psychiatrie, la cour criminelle n'a prévu aucun ajustement de son planning et semble maintenir les délibérés et le verdict à ce mercredi.

La justification de Tariq Ramadan sur son absence rejetée par la cour

Tariq Ramadan, qui dément fermement et combat les accusations de viol le visant, n'a pas assisté à un seul jour de son procès. Si l'absence des premiers jours a été justifiée par une hospitalisation survenue entre le 27 février et le 5 mars pour une "poussée" de sclérose en plaques, maladie dont souffre l'accusé depuis vingt ans, l'homme est resté en Suisse depuis sa sortie sous prétexte de problème de santé. Des explications qui n'ont pas été jugées valables par la cour criminelle à l'issue d'un examen du dossier médicale de Tariq Ramadan par deux experts. Lesquels ont estimé que l'accusé pouvait assister physiquement à son procès sous réserve de pauses régulières, malgré de récentes prises en charge médicales.

La décision de justice, qui a annoncé juger l'accusé par défaut en son absence et a prononcé un mandat d'arrêt international à son encontre, a été qualifiée de "mépris grave" des droits de l'islamologue par ses avocats. Ces derniers ont dès lors imité leur client en ne se rendant à aucune audience du procès. Autant d'occasions manquées pour assurer la défense de Tariq Ramadan qui doit être jugé ce mercredi.

Avec le certificat médical déposé ce mardi, les avocats de Tariq Ramadan tentent de démontrer que l'état de santé de leur client s'est encore dégradé et qu'il est "dans l'incapacité de comparaître". C'est ce que laisse entendre l'attestation d'un psychiatre daté de lundi qui évoque, selon Le Parisien, une "symptomatologie anxieuse et dépressive invalidante", en lien avec la sclérose en plaques. La pathologie nécessite selon le médecin un traitement psychotrope "sous surveillance médicale", donc à l'hôpital.

Deux versions s'affrontent concernant la santé de Tariq Ramadan

La défense de Tariq Ramadan et la justice ont débattu de l'état de santé de l'islamologue. Les avocats de l'accusé se sont appuyés sur les dires du neurologue qui suit le sexagénaire en Suisse depuis 2014. Avant le procès, fin janvier, ce dernier avait noté exprimé "le sentiment d'une aggravation motrice et de [l']équilibre" de Tariq Ramadan tout en concluant à un examen "plutôt rassurant". Mais fin février, en raison d'un "tableau neurologique inquiétant" du prédicateur qui se plaignait de "troubles de la vue" et de "difficultés à s'exprimer", le médecin avait soutenu que l'état de son patient "ne lui permet[tait] pas de voyager", rapporte Le Parisien. Il avait préconisé des examens ayant entraîné l'hospitalisation de Tariq Ramadan quelques jours avant le début du procès.

A l'issue de cette prise en charge, l'avis de sortie de l'accusé, daté du 5 mars à 9h16, préconisait des "soins aigus" pour la sclérose en plaques, selon le journal francilien. Un "diagnostic secondaire" mentionnait par ailleurs des "troubles du langage transitoires", "des troubles cognitifs et attentionnels", ainsi qu'une "urgenturie chronique", c'est-à-dire le besoin d'aller aux toilettes souvent.

Mais les experts de la justice française se sont appuyés sur un autre compte rendu de l'hospitalisation de Tariq Ramadan daté du 5 mars à 10h16. Cette version du document évoque une gravité "intermédiaire" concernant la pathologie de l'islamologue et ne fait aucune mention de troubles dans un diagnostic secondaire. Un avis médical "évolutif" contre lequel les avocats de Tariq Ramadan compter déposer plainte.

Face à la défense de l'accusé, les parties civiles ont défendu la capacité de Tariq Ramadan a assisté à son procès soulignant que durant le mois de ramadan, du 18 février au 19 mars, l'islamologue s'est montré en mesure de chroniquer quotidiennement le jeûne musulman sur ses réseaux sociaux. En réponse, les avocats du prédicateur ont assuré qu'il s'agissait de "textes ou audios enregistrés longtemps à l'avance".