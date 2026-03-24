Incendie à Nice, rue du Comte vert : ce que l'on sait du drame

Un incendie s'est déclaré ce mardi 24 mars dans un immeuble d'habitations situé rue du Comte Vert, à Nice. Le bilan provisoire fait état d'au moins 11 blessés, dont deux en urgence absolue.

Violent incendie à Nice, dans le quartier de l'Ariane. Selon les informations de Nice-Matin, le feu s'est déclenché ce mardi 24 mars dans un immeuble résidentiel situé rue du Comte Vert. Actu Nice avance qu'il y aurait deux foyers distincts : un situé au 3e étage, d'après le SDIS du 06, et le second serait parti au 5e étage.

Le bilan provisoire fait état de 11 blessés, dont deux en urgence absolue. Nice-Matin croit savoir que les victimes seraient une femme d'une cinquantaine d'années et un jeune homme âgé de 16 ans. Inconscients un temps, ils auraient toutefois depuis repris connaissance. Ils ont été transportés à l'hôpital Pasteur 2 en hypercaisson, apprend-on.

Une très grosse intervention des pompiers à Nice

Selon Actu Nice, peu après 18 heures, les sapeurs-pompiers affirmaient que les principaux foyers de l'incendie avaient pu être éteints. Les flammes, qui ont particulièrement touché les deux appartements situés aux 3e et 5e étage de cet immeuble qui en compte huit, se sont également propagées à la verticale, par les balcons et la façade, impactant concrètement les étages allant du 2e au 6e. D'après Nice-Matin, certains habitants ont dû se réfugier sur le toit pour échapper aux flammes et aux fumées.

Selon les informations d'Actu Nice, pas moins de 80 pompiers ont été dépêchés sur place, accompagnés de quelque 34 engins. La police municipale, comme la police nationale, étaient également sur les lieux pour gérer notamment la circulation ou encore l'évacuation du bâtiment. D'après Nice-Matin, on ignore encore à ce stade les circonstances de ce sinistre. Une enquête va être ouverte pour faire toute la lumière sur les causes de l'incendie. Quant aux habitants résidents dans l'immeuble concerné, un point de rassemblement des victimes a été monté au collège Maurice Jaubert.