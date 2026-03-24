Affaire Epstein : pourquoi la banque Rothschild a-t-elle été perquisitionnée ? Ce que révèle l'enquête

La banque Edmond de Rothschild a été perquisitionnée vendredi à Paris dans le cadre d'une enquête financière liée à la publication en janvier dernier des fameux "dossiers Epstein".

Que s'est-il passé vendredi 20 mars 2026 au siège de la banque Edmond de Rothschild à Paris ? Comme le révèle l'Agence France-Presse, dont se font l'écho Le Monde et Le Parisien ce mardi, l'établissement a été perquisitionné, en présence d'Ariane de Rothschild elle-même, dans le cadre d'une enquête financière en lien avec les dossiers Epstein. Dans le viseur des policiers : l'un des anciens salariés de la banque, le diplomate français Fabrice Aidan, dont le nom figure dans les documents déclassifiés.

En poste entre 2014 et 2016, celui-ci avait ensuite rejoint le groupe Engie, qui l'a finalement suspendu en début d'année à la suite des fameuses révélations. Le nom du diplomate est, d'ailleurs, cité pas moins de 200 fois, notamment concernant des échanges avec le financier et pédocriminel américain entre 2010 et 2017.

Des "informations diplomatiques" et des services rendus à Jeffrey Epstein

D'après Mediapart et Radio France, Fabrice Aidan aurait fait bénéficier Jeffrey Epstein "d'informations diplomatiques, de services ou de ses réseaux à l'international", ce que le principal concerné nie. À noter que, si selon Mediapart Fabrice Aidan avait été visé en 2013 par une enquête du FBI et de l'ONU pour des soupçons de consultations de sites pédopornographiques, aucun de ses échanges avec Jeffrey Epstein révélés ne semble le lier aux crimes sexuels du milliardaire.

Le 16 février dernier, à la suite des révélations des dossiers Epstein, suivies de celles des journalistes de Mediapart et Radio France, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait lancé une enquête administrative ainsi qu'une procédure disciplinaire à l'encontre de Fabrice Aidan. Les investigations portent, entre autres, sur les "chefs de corruption passive d'agent public étranger et complicité de ce délit, visant notamment Fabrice Aidan", a fait savoir le Parquet national financier dans un communiqué. "La banque Edmond de Rothschild coopère pleinement avec la justice dans le cadre de cette enquête menée par le parquet national financier", a de son côté assuré une source proche de l'établissement.