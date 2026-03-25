Cédric Prizzon arrêté au Portugal : "les autorités nourrissent les plus grandes inquiétudes" sur deux disparitions

Cédric Prizzon, le père de famille qui avait disparu avec son fils, son ex-femme, sa nouvelle compagne et leur jeune enfant a été interpellé au Portugal mardi 24 mars. En revanche, les deux femmes restent introuvables.

En cavale depuis cinq jours, Cédric Prizzon a été arrêté et placé en garde à vue pour "détention d'arme" hier soir, mardi 24 mars, au Portugal, à Mêda, indique le parquet de Montpellier. L'homme de 42 ans est le principal suspect de la disparition de son ex-femme Audrey Cavalié et de leur fils, Elio, 12 ans, qui résident à Vailhourles, dans l'Aveyron. Aussi recherchés, les deux enfants disparus, celui âgé de 12 ans et l'autre, un bébé d'un an et demi, issu d'une autre union, ont été retrouvés en compagnie de leur père, sains et saufs, selon les informations de Midi Libre.

Toutefois, les deux femmes portées disparues depuis le 20 mars, la conjointe actuelle de Cédric Prizzon et son ex-compagne Audrey Cavalié, restent introuvables. Selon une source proche de l'enquête auprès du journal local, en ce qui concerne les deux femmes toujours introuvables, "les autorités nourrissent les plus grandes inquiétudes sur leur sort". Le parquet de Montpellier s'est saisi de l'enquête et les gendarmes de la section de recherches de Toulouse pourraient se rendre au Portugal dans les prochaines heures.

Déjà condamné et déchu de ses droits de garde

Rapidement, les enquêteurs se sont orientés "vers l'hypothèse d'un départ préparé pour l'étranger du mis en cause, avec son fils de 12 ans, sa nouvelle compagne et leur enfant mineur", explique, ce mercredi, le procureur de la République de Montpellier, Thierry Lescouarc'h, des propos rapportés par Le Parisien. Et si Cédric Prizzon fait figure de suspect numéro un, ce n'est pas par hasard. Il est engagé dans une bataille judiciaire intense avec son ex-compagne, Audrey Cavalié.

À ce stade de l'enquête, Cédric Prizzon "bénéficie de la présomption d'innocence", précise le procureur de la République. Le parquet de Montpellier a justement ouvert une information judiciaire contre X pour "enlèvement et séquestration de plusieurs personnes". Pour rappel, l'ancien policier et ex-joueur de rugby à XIII a déjà été condamné à plusieurs reprises pour violences conjugales ou harcèlement. Il avait également été déchu de ses droits de garde et avait participé à une grève de la faim devant le tribunal de Rodez.

Une cabale contre son ex-compagne

C'est en 2020 que tout bascule entre Cédric Prizzon et son ex-compagne. Une dispute éclate entre le couple et se termine à coups de couteau. Tous les deux sont blessés. Quelques mois plus tard, en septembre 2020, ils sont condamnés à six mois de prison chacun. Un an plus tard, il avait enlevé son fils en Espagne pendant près de deux mois. Par la suite, une nouvelle dispute a éclaté, cette fois avec sa nouvelle compagne qu'il a laissée sur le bord de la route. C'est à partir de ce moment-là que Cédric Prizzon a débuté son entreprise de dénigrement contre son ancienne compagne sur les réseaux sociaux.

Il a posté sur YouTube une cinquantaine de vidéos haineuses, l'accusant d'être "violente", "amnésique", "criminelle" et "protégée par les magistrats". Présent sur un groupe Facebook nommé "Papa en colère", selon les informations du quotidien francilien, il n'hésite pas à poster un message beaucoup plus clair en 2023.

"Perso, ma folle d'ex m'a donné deux coups de couteau dans le ventre avec amnésie, toujours en liberté, 50 faux dépôts de plaintes contre moi, tout ça protégée par la corruption du tribunal de Rodez en Aveyron". Avant d'ajouter : "On veut me mettre en prison pour dire la vérité, mais comme vous, quand c'est un homme, c'est normal, vive la magouille et la corruption de la justice française". Avant de passer à la vitesse supérieure en postant une vidéo menaçante : "Vous voulez me mettre en prison, bah vous aller m'y mettre pour de bonnes raisons", disait-il.