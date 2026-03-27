Cédric Prizzon : dénoncé par son fils, le suspect du meurtre de son ex-femme et sa compagne incarcéré

Cédric Prizzon, interpellé au Portugal le 24 mars après la disparition de son ex-femme, sa compagne et ses deux enfants dans l'Aveyron, est désormais suspecté des meurtres des deux femmes. Il a été placé en détention provisoire par le tribunal portugais jeudi 26 mars.

La disparition de deux familles en Aveyron se transforme en enquête pour deux féminicides au Portugal. Cédric Prizzon est le principal suspect dans cette affaire. L'homme de 42 ans vivant dans l'Aveyron est soupçonné d'avoir kidnappé son ex-femme Audrey Cavalié et son fils de 12 ans et d'avoir pris la fuit avec sa compagne actuelle Angela Logobien Cadillac et leur fille d'un an et demi le vendredi 20 mars. Il a été arrêté le mardi 24 mars lors d'un contrôle routier effectué par le police portugaise à Mêda, dans le nord du Portugal. Soupçonnant l'homme de présenter de faux papiers, les policiers ont fouillé le véhicule et ont découvert un fusil, plusieurs plaques d'immatriculation ainsi que près de 17 000 euros en liquide.

Si les deux enfants de Cédric Prizzon ont été retrouvées avec leur père, sains et saufs, à bord du véhicule, les deux femmes n'étaient pas présentes. Elles ont été retrouvées mortes et enterrées dans une ville du Portugal située à 120 kilomètres du lieu de l'arrestation du père de famille le mercredi 25 mars. Ce sont les indications obtenues pendant la garde à vue de Cédric Prizzon et l'audition de son fils aîné qui ont permis aux policiers de retrouver les dépouilles d'Audrey Cavalié et d'Angela Logobien Cadillac.

Durant sa garde à vue, Cédric Prizzon a reconnu qu'il avait "kidnappé" son ex-femme et sa compagne, mais a déclaré qu'il les avait abandonnées en Espagne, saines et sauves, après une dispute, rapporte Le Parisien. Une version des faits qui n'a pas convaincu les policiers portugais qui ont décidé de s'entretenir avec le fils aîné du suspect. Selon les dires de ce dernier, son père aurait étranglé les deux femmes avant de les enterrer. L'adolescent de 12 ans a donné des précisions sur le lieu où sa mère et la nouvelle campagne de son père ont été retrouvées.

Cédric Prizzon placé en détention provisoire, les enfants rapatriés ?

Alors que Cédric Prizzon a été arrêté pour "faux et usage de faux" et "port illégal d'arme" par la police portugaise et fait office de principal suspect dans l'enquête ouverte pour "enlèvement et séquestration" relevant du pôle criminel du parquet de Montpellier, les chefs d'accusations retenus contre lui ont évolué compte tenu de la mort des deux mères familles. Il était présenté à un juge portugais jeudi 26 mars, avant d'être placé en détention provisoire. Escorté par des effectifs de la police portugaise, Cédric Prizzon a quitté le tribunal le tribunal jeudi peu après 22 heures en se cachant le visage avec les mains, ont constaté des journalistes de l’AFP. Un mandat d'arrêt européen a été émis contre Cédric Prizzon pour qu'il soit remis par les autorités portugaises à la justice française.

Selon un document distribué à la presse par le Conseil supérieur de la magistrature à l’issue de ce "premier interrogatoire judiciaire", Cédric Prizzon est notamment soupçonné des crimes d’homicide aggravé, profanation de cadavre et enlèvement. Il est aussi mis en cause pour violences sur sa fille, falsification de documents et possession d’arme illégale, selon la décision du tribunal de Vila Nova de Foz Côa. Les enfants, eux, sont toujours au Portugal ce vendredi 27 mars mais selon les informations d'Actu.fr et du Parisien, des démarches sont engagées pour les rapatrier en France, tous deux devraient rapidement retrouver l'Hexagone.

Cédric Prizzon déjà condamné et déchu de ses droits parentaux

Rapidement, les enquêteurs se sont orientés "vers l'hypothèse d'un départ préparé pour l'étranger du mis en cause, avec son fils de 12 ans, sa nouvelle compagne et leur enfant mineur", expliquait mercredi, le procureur de la République de Montpellier, Thierry Lescouarc'h, des propos rapportés par Le Parisien. Et si Cédric Prizzon fait figure de suspect numéro un, ce n'est pas par hasard. Il est engagé dans une bataille judiciaire intense avec son ex-compagne, Audrey Cavalié.

À ce stade de l'enquête, Cédric Prizzon "bénéficie de la présomption d'innocence", précise le procureur de la République. Le parquet de Montpellier a justement ouvert une information judiciaire contre X pour "enlèvement et séquestration de plusieurs personnes". Pour rappel, l'ancien policier et ex-joueur de rugby à XIII a déjà été condamné à plusieurs reprises pour violences conjugales ou harcèlement. Il avait également été déchu de ses droits de garde et avait participé à une grève de la faim devant le tribunal de Rodez.

Une cabale contre son ex-compagne

C'est en 2020 que tout bascule entre Cédric Prizzon et son ex-compagne. Une dispute éclate entre le couple et se termine à coups de couteau. Tous les deux sont blessés. Quelques mois plus tard, en septembre 2020, ils sont condamnés à six mois de prison chacun. Un an plus tard, il avait enlevé son fils en Espagne pendant près de deux mois. Par la suite, une nouvelle dispute a éclaté, cette fois avec sa nouvelle compagne qu'il a laissée sur le bord de la route. C'est à partir de ce moment-là que Cédric Prizzon a débuté son entreprise de dénigrement contre son ancienne compagne sur les réseaux sociaux.

Il a posté sur YouTube une cinquantaine de vidéos haineuses, l'accusant d'être "violente", "amnésique", "criminelle" et "protégée par les magistrats". Présent sur un groupe Facebook nommé "Papa en colère", selon les informations du quotidien francilien, il n'hésite pas à poster un message beaucoup plus clair en 2023.

"Perso, ma folle d'ex m'a donné deux coups de couteau dans le ventre avec amnésie, toujours en liberté, 50 faux dépôts de plaintes contre moi, tout ça protégée par la corruption du tribunal de Rodez en Aveyron". Avant d'ajouter : "On veut me mettre en prison pour dire la vérité, mais comme vous, quand c'est un homme, c'est normal, vive la magouille et la corruption de la justice française". Avant de passer à la vitesse supérieure en postant une vidéo menaçante : "Vous voulez me mettre en prison, bah vous aller m'y mettre pour de bonnes raisons", disait-il.