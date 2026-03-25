Incendie au Bristol à Paris : quelle est l'origine du feu qui a entraîné l'évacuation de 400 personnes ?

Un important incendie s'est déclaré au Bristol, hôtel de luxe situé dans le VIIIème arrondissement de Paris, ce mercredi 25 mars en fin de matinée. Une centaine de pompiers est mobilisée et des recherches sur l'origine de feu sont en cours.

Un palace parisien en feu. Ce mercredi 25 janvier, peu après 11 heures, un incendie s'est déclaré au Bristol dans le VIIIème arrondissement de Paris. Le feu se serait déclaré dans les cuisine de l'hôtel situé rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, dans les sous-sol du bâtiment de neuf étages selon les pompiers de Paris, cité par BFMTV.

Une centaine de sapeurs-pompiers est mobilisée. L'incendie du Bristol serait pour l'heure maîtrisé, mais pas éteint. De l'extérieur aucune flamme n'est visible, mais les pompiers s'agitent pour intervenir. Des membres du laboratoire central de la préfecture de police de Paris sont également sur place pour effectuer des prélèvements qui permettront de déterminer l'origine de cet incendie, ont fait savoir les sapeurs-pompiers à BFMTV. Aucune précision sur la nature accidentelle ou criminelle du feu n'a été donnée.

L'incendie du Bristol a entrainé l'évacuation de la totalité des clients de l'hôtel et du personnel, soit environ 400 personnes. "Tous les collaborateurs et les clients ont été évacués selon les procédures. Les services de secours sont actuellement en intervention. Tout est sous contrôle", assure le service de communication du palace parisien. Dans un communiqué publié en début d'après-midi, le Bristol a réaffirmé que "la sécurité de nos clients et de nos collaborateurs constitue notre priorité absolue" et prévient que des informations supplémentaires seront données "dès que la situation le permettra", rapporte Le Parisien. "Il y a en effet eu des fumées, des mesures de précaution ont été prises, mais rien de grave" a réagi de son côté le comité du Faubourg Saint-Honoré, l'association qui regroupe les acteurs de l'artère, auprès du journal.

Côté bilan, trois personnes ont été légèrement blessées selon le bilan rapporté par Le Parisien, tandis que BFMTV évoque une personne prise en charge en urgence relative. L'intervention des pompiers dans l'hôtel de luxe situé à quelques pas de l'Elysée est toujours en cours. Le secteur a été bouclé et sur la préfecture de Paris appelle à "éviter" la zone.