Xavier Dupont de Ligonnès "possiblement vu" aux Etats-Unis : une piste relancée ?

Un appel à témoins a été lancé par la police américaine au Texas pour retrouver la trace de Xavier Dupont de Ligonnès, suspect de l'assassinat de sa femme et ses quatre enfants à Nantes en 2011. L'homme aurait été vu sur place, il y a plusieurs années...

Quinze après sa disparition, Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable. Le nom de l'homme soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Nantes en 2011 a cependant refait surface le mercredi 25 mars 2026. Un appel à témoins a été lancé pour tenter de localiser l'homme qui serait aujourd'hui âgé de 65 ans aux... Etats-Unis.

C'est le bureau du shérif du comté de Brewster, au sud du Texas, qui a lancé l'appel à témoins. Sur les réseaux sociaux, la police texane indique que Xavier Dupont de Ligonnès a "possiblement été vu" près d'un ranch du comté en compagnie d'un "labrador noir". A noter que cette trace supposée du père de famille remonte à 2020. Le bureau du shérif juge cependant le signalement assez précis et intriguant pour diffuser un appel à témoins. Il invite toutes les personnes pensant avoir croisé ou reconnu le fugitif à se manifester. L'appel à témoins est accompagné de plusieurs photos de Xavier Dupont de Ligonnès datant de 2011.

"Xavier [Dupont de Ligonnès] a peut-être été observé en 2020, dans le comté de South Brewster, avec un labrador noir. Si vous avez des informations, veuillez nous contacter", écrit la police texane. Une formulation qui indique qu'il s'agit plus d'une vérification, qu'une piste sérieuse.

Signe que l'affaire n'est pas sérieusement relancée : le parquet de Nantes n'a pas été mis au courant de cet appel à témoins. "Ni le juge d'instruction saisi du dossier, ni moi-même, ni les enquêteurs qui travaillent dessus depuis le début n'avons été informés de cet appel à témoins d'un service de police texan", a déclaré le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy.

La piste d'une fuite de Xavier Dupont de Ligonnès aux Etats-Unis déjà évoquée

Ce n'est pas la première fois que l'hypothèse d'un départ de Xavier Dupont de Ligonnès aux Etats-Unis est envisagée et pour cause, l'homme était passionné par ce pays et le connaissait bien. Michel Rétif, un proche de l'homme recherché depuis plus d'une décennie qui s'est suicidé en 2018, avançait cette idée dès 2011. Il estimait que le ville d'Alpine au Texas, située à environ 300 kilomètres du lieu du récent signalement, pouvait être un point de chute de Xavier Dupont de Ligonnès rappelle le journaliste spécialiste des faits divers Jean-Alphonse Richard sur RTL. "Ce n'est pas le premier renseignement de la sorte", ajoute le journaliste qui évoque "des dizaines, des centaines et des milliers" de signalements reçus au fil des années.

Un autre adepte de la piste américaine dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès est Gilles Galloux, un ancien policier à la retraite auteur du livre Xavier Dupont de Ligonnès, Un flic au cœur de l'affaire. Ce dernier a "la conviction profonde que [le suspect] a tout mis en scène et qu'il ne s'est pas suicidé" rapporte Le Parisien. L'ancien policier a l'ambition de se rendre aux Etats-Unis où il dit avoir des pistes pour se rapprocher de la trace de l'homme suspecté de l'assassinat de sa famille, notamment "un ranch et une femme". "Je pense que je peux trouver quelque chose. Pas forcément XDDL avec un chapeau de cow-boy sur la tête. Mais quelque chose", a-t-il affirmé au Parisien.

Une piste qui reste fragile et même contestée par les enquêteurs en charge de l'affaire qui n'ont jamais mis la main sur des éléments tangibles appuyant la thèse d'un départ aux Etats-Unis. "On n'a jamais rien trouvé, aucune trace dans ce coin-là. Il y a eu des commissions rogatoires qui ont été envoyées aux États-Unis, sans retour. Il faut rester extrêmement prudent", insiste-t-il Jean-Alphonse Richard.