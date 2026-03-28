Savoie : une touriste israélienne tuée dans un accident de bus, plusieurs blessés légers

Un bus transportant des touristes israéliens s'est renversé, dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 mars, en Savoie. Une adolescente de 12 ans est morte.

Une adolescente tuée en Savoie. Un accident de bus s'est produit, dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 mars, à la station des Belleville, a fait savoir la préfecture du département. Des touristes israéliens se trouvaient à bord du véhicule. Selon les premiers éléments dévoilés, le drame a eu lieu au niveau d'une route départementale, peu avant 1h du matin. Une glissade du bus sur la chaussée est évoquée. Le véhicule aurait ensuite descendu en marche arrière un terrain en pente, il se serait ensuite renversé. "Un incident technique a fait que le chauffeur a dû descendre du véhicule. Le bus est alors parti en marche arrière, a dévalé quelques mètres d'un terrain herbeux très pentu, et ensuite il s'est couché et il est venu se bloquer contre un petit bâtiment en pierre", a expliqué Bruno Charlot, sous-préfet d'Albertville, à l'Agence France-Presse ce samedi.

Au total, quinze touristes israéliens étaient à l'intérieur du véhicule. Ils devaient se rendre à l'aéroport après avoir quitté leur hôtel. La victime décédée est une jeune touriste israélienne, selon la préfecture de Savoie. Elle avait 12 ans. Elle s'est retrouvée coincée sous le véhicule après en avoir été éjectée un peu plus tôt, selon les premiers éléments. D'après les informations d'ICI (ex-France Bleu), un important dispositif de secours a été mis en place. 45 sapeurs-pompiers ont notamment été envoyés sur place.

Ce que l'on sait de l'état de santé des autres passagers

Plusieurs autres personnes ont été blessées dans cet accident. Bruno Charlot a annoncé l'évacuation de deux passagers vers l'hôpital de la ville. D'après ICI, onze personnes sont légèrement blessées. Elles ont été hospitalisées ou conduites dans un cabinet médical. Trois autres touristes israéliens ainsi que le conducteur du véhicule sont sains et saufs.