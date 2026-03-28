Un attentat en plein Paris ? Ce que l'on sait sur le projet déjoué près de la Bank of America

Un attentat a été déjoué à Paris dans la nuit du 27 au 28 mars, devant le siège de la Bank of America situé dans le VIIIe arrondissement. Le parquet antiterroriste a immédiatement ouvert une enquête.



Selon les informations de BFMTV, le parquet antiterroriste a annoncé l'ouverture d'une enquête de flagrance pour "fabrication d'engin incendiaire ou explosif en lien avec une entreprise terroriste", "détention et transport d'engin incendiaire ou explosif en vue de préparer des dégradations dangereuses, en lien avec une entreprise terroriste", "association de malfaiteurs terroriste", ainsi que "tentative de dégradation par incendie ou moyen dangereux en relation avec une entreprise terroriste". Toujours d'après BFMTV, l'attentat visait la Bank of America, située rue Boétie, dans le VIIIe arrondissement de la capitale.

Le parquet a également précisé qu'une garde à vue était en cours. Selon nos confrères, le suspect serait un jeune homme d'origine sénégalaise âgé de dix-sept ans, comme il l'aurait déclaré aux enquêteurs. D'après les premiers éléments, une deuxième personne a pris la fuite au moment de l'interpellation. Les deux individus auraient tenté de mettre le feu à un bidon de cinq litres rempli d'un liquide qui n'a pas encore été identifié. D'après une source policière à France Info , l'individu interpellé a dit aux enquêteurs avoir été embauché sur Snapchat pour la somme de 600 euros.

Le ministre de l'Intérieur réagit

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a tenu à féliciter les forces de l'ordre pour leur intervention qui a permis d'éviter un drame. Il a également indiqué que l'enquête se poursuivait. "Bravo à l'intervention rapide d'un équipage de la préfecture de police qui a permis de déjouer une action violente à caractère terroriste cette nuit à Paris " déclare-t-il.



Le ministre souligne aussi que la vigilance demeure de mise et reste placée au plus haut niveau.