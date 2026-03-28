Un attentat en plein Paris ? Ce que l'on sait sur le projet déjoué près de la Bank of America
Un attentat a été déjoué à Paris dans la nuit du 27 au 28 mars, devant le siège de la Bank of America situé dans le VIIIe arrondissement. Le parquet antiterroriste a immédiatement ouvert une enquête.
Selon les informations de BFMTV, le parquet antiterroriste a annoncé l'ouverture d'une enquête de flagrance pour "fabrication d'engin incendiaire ou explosif en lien avec une entreprise terroriste", "détention et transport d'engin incendiaire ou explosif en vue de préparer des dégradations dangereuses, en lien avec une entreprise terroriste", "association de malfaiteurs terroriste", ainsi que "tentative de dégradation par incendie ou moyen dangereux en relation avec une entreprise terroriste". Toujours d'après BFMTV, l'attentat visait la Bank of America, située rue Boétie, dans le VIIIe arrondissement de la capitale.
Le ministre de l'Intérieur réagit
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a tenu à féliciter les forces de l'ordre pour leur intervention qui a permis d'éviter un drame. Il a également indiqué que l'enquête se poursuivait. "Bravo à l'intervention rapide d'un équipage de la préfecture de police qui a permis de déjouer une action violente à caractère terroriste cette nuit à Paris " déclare-t-il.
Bravo à lintervention rapide dun équipage de la préfecture de police qui a permis de déjouer une action violente à caractère terroriste cette nuit à Paris— Laurent Nuñez (@NunezLaurent) March 28, 2026
Lenquête se poursuit, sous lautorité du PNAT et a été confiée à Direction de de la police judiciaire de la préfecture https://t.co/w20kAYqpjq
Le ministre souligne aussi que la vigilance demeure de mise et reste placée au plus haut niveau.