Procès Athanor : 86 délits, 26 crimes, tueurs à gage... Une loge de franc-maçons au cœur d'une affaire hors normes

Vingt-deux personnes sont soupçonnées d'avoir formé une cellule criminelle au sein d'une loge maçonnique. Ex-policiers, militaires, chefs d'entreprise, ils sont jugés à partir de ce lundi 30 mars.

Vingt-deux accusés comparaissent devant les assises à partir de ce lundi 30 mars 2026 à Paris, certains pour meurtre ou tentative de meurtre. Il s'agit là du procès Athanor, le nom d'une loge franc-maçonne qui abritait une officine de tueurs à gages. L'affaire est tentaculaire et les chiffres qui la caractérisent tout autant : au total, les enquêteurs ont recensé 86 délits et 26 faits d'ordre criminel, dont un meurtre. Le procès doit durer trois mois.

Tout débute en juillet 2020 à Créteil. À l'époque, Houcemeddine H. va déposer sa fille à la crèche. Sur le trajet, il remarque une voiture mal garée avec à son bord deux individus cagoulés et gantés. Il décide d'appeler la police vers 8 heures. Cinq minutes plus tard, les forces de l'ordre sont sur place et interpellent les deux individus. Dans la voiture, qui s'avère être volée, sont retrouvés un tracker, un réducteur de bruit artisanal composé de coton et de sachets de compote et une arme de poing 9 millimètres, entre autres, rapporte BFMTV.

Placés en garde à vue, les deux hommes expliquent qu'ils travaillent pour le renseignement français et qu'ils devaient exécuter une agente du Mossad. En réalité, ils sont employés par la DGSE, mais comme garde-barrières. Par la suite, les enquêteurs remontent jusqu'aux têtes pensantes de l'organisation, d'ex-policiers et chefs d'entreprises liés par la franc-maçonnerie et plus particulièrement la loge Athanor, située dans l'arrière-cour d'un immeuble de standing de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

L'assassinat de Marie-Hélène Dini échoue en 2020

Ce n'est que dans un second temps que les enquêteurs mettent la main sur l'homme au sommet de la pyramide : le patron d'une société de sécurité privée. Il proposait des passages à tabac, incendies, voire des assassinats à la manière d'un responsable commercial qui proposerait ses services. Le 24 juillet 2020, l'assassinat de Marie-Hélène Dini, cheffe d'entreprise qui faisait de l'ombre à un membre de la loge Athanor, échoue. Les deux militaires interpellés à proximité de son domicile affirment avoir été manipulés, il s'agit des deux hommes à bord de la voiture qui pensaient cibler une agente du Mossad pour le compte de l'Etat français.

Marie-Hélène Dini avait un ennemi dans son milieu professionnel du coaching : Jean-Luc Bagur, collectionneur d'armes et "vénérable maître" de la loge maçonnique Athanor. "J'ai eu beaucoup de chance, ça a permis d'arrêter un certain nombre d'actions, mais cela a eu de lourdes conséquences sur ma vie", confie-t-elle auprès de l'AFP. Pour "70 000 euros hors taxes", selon l'enquête, Jean-Luc Bagur, aujourd'hui âgé de 69 ans, confie la mission d'éliminer sa concurrente à un autre "frère" de la loge, Frédéric Vaglio.

Un pilote automobile tué, 13 accusés risquent la perpétuité

Souvent, les missions sont confiées par ce fameux Frédéric Vaglio ou par Daniel Beaulieu. Deux ans plus tôt, en novembre 2018, ces "missions" ont conduit à la mort du pilote automobile Laurent Pasquali pour un recouvrement de dettes. Une "mission" confiée cette fois-ci à Sébastien Leroy, par Daniel Beaulieu . Cet agent de sécurité passionné a reconnu en garde à vue être l'exécutant de la plupart des agressions, vols, assassinats et tentatives de meurtre. Il se serait vu promettre un poste d'"informateur pour le renseignement intérieur" par Daniel Beaulieu.

Aujourd'hui, treize accusés encourent la prison à perpétuité, parmi lesquels quatre militaires, trois policiers, dont un retraité des services de renseignement, un agent de sécurité et deux chefs d'entreprise. "Dans le box, il y a même un médecin", indique France Info. Depuis le début des agissements de la loge Athanor, les corps de plusieurs autres personnes ont été retrouvés sans vie.

Parmi eux, un ouvrier CGT, un pilote automobile retrouvé "enterré dans une forêt, après un différend financier avec un couple". Un "élu d'Ile-de-France a été passé à tabac à plusieurs reprises, sur fond de rivalités politiques", abonde Radio France. De son côté, Daniel Beaulieu, soupçonné d'être l'une des têtes pensantes de l'organisation, pourrait avoir du mal à s'exprimer lors de l'audience. Sa tentative de suicide en détention l'a laissé handicapé avec "une capacité de concentration atteinte", selon son avocat, Me Marc Pantaloni.