Affaire Tiphaine Véron : où en est l'enquête sur cette Française disparue au Japon ?

La visite d'Emmanuel Macron au Japon cette semaine pourrait faire avancer l'affaire Tiphaine Véron. La Française de 36 ans a disparu en juillet 2018, à l'occasion d'un voyage.

"Les choses avancent, mais il faut que le Japon donne le coup final." Voilà comment résume l'affaire Tiphaine Véron son propre frère, Damien Véron auprès de BFMTV. Reçu avec sa deuxième sœur, Sybille Véron, au palais de l'Élysée quelques jours plus tôt, il espère que cette visite officielle d'Emmanuel Macron au Japon, du 31 mars au 3 avril, donnera un nouveau souffle à l'affaire.

"Le but de cette rencontre, c'était d'insister pour que la police nationale japonaise reprenne les investigations", révèle Damien Véron, tout en restant lucide : "Malgré cette coopération, l'enquête ne pourra être menée que par les autorités japonaises. Ce sont les seules qui pourront retrouver Tiphaine." Pour la huitième fois depuis la mystérieuse disparition de Tiphaine Véron le 29 juillet 2018, alors qu'elle se trouvait à Nikko, au Japon, Damien Véron se rendra également sur l'archipel nippon.

Ces récentes révélations d'un expert dans l'affaire Tiphaine Véron qui relancent l'enquête

Depuis la disparition de Tiphaine Véron il y a bientôt huit ans, ses proches n'ont jamais baissé les bras pour retrouver la trentenaire. Reprise par le pôle "cold case" de Nanterre depuis 2023, l'enquête semble toutefois patiner, les autorités françaises étant dépendantes de la police locale de Nikko. "Il faut absolument que la police nationale soit saisie", insiste Damien Véron, tout en saluant la précieuse aide de la diplomatie française dans cette affaire.

Par ailleurs, une nouvelle piste pourrait faire avancer les choses, selon lui. En 2025, la famille de Tiphaine Véron a missionné un expert pour analyser les données en provenance de Google afin de faire avancer l'enquête comme elle le pouvait. Et le résultat est édifiant : les recherches ont permis de réaliser que, contrairement à ce qu'avait toujours dit le patron de l'hôtel où Tiphaine Véron a été vue en vie pour la dernière fois, il semble que la trentenaire était encore au sein de l'établissement à 11h40. L'hôtelier assure qu'elle aurait quitté les lieux à 10 heures. Malgré cette information, l'homme n'a jamais été entendu sur ce point. "Nous, on pense qu'il sait quelque chose. Ce rapport a constitué pour nous un tournant. Il nous a montré qu'il ne fallait plus travailler avec la police locale", explique Damien Véron.