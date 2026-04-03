Rima Hassan : une polémique sur sa détention de CBD et sur des accusations plus graves

Au lendemain de sa sortie de garde à vue, Rima Hassan a donné ce vendredi 3 avril une conférence de presse. L'occasion de faire le point sur la polémique autour de la drogue qui aurait été trouvée dans son sac, mais aussi et surtout sur les accusations d'apologie du terrorisme dont elle fait l'objet.

Après une journée de garde à vue, Rima Hassan a été relâchée tard dans la soirée du 2 avril. Aucune mise en examen n'a été prononcée contre l'eurodéputée insoumise, mais cette dernière est repartie avec une convocation pour être jugée pour apologie du terrorisme devant le tribunal correctionnel de Paris le 7 juillet prochain, a fait savoir le parquet. C'est un message publié par l'élue sur X le 26 mars, et depuis supprimé, qui est mis en cause : la militante propalestinienne y évoquait Kozo Okamoto, un terroriste japonais reconnu coupable d'un massacre ayant fait 26 morts en Israël en 1972. À noter que vendredi matin, quelques heures après sa remise en liberté, Rima Hassan a de nouveau été convoquée à la police judiciaire de Paris, selon BFMTV, TF1 et l'AFP.

Rima Hassan a finalement pris la parole après son avocat ce vendredi 3 avril lors de cette conférence de presse. "Ce fait s'inscrit dans une séquence qui va s'ouvrir jusqu'aux présidentielles, personne n'est dupe de la dimension politique dans cette affaire", a assuré Rima Hassan. "Je fais l'objet d'un harcèlement politique et judiciaire en raison de mes opinions politiques", a-t-elle précisé. "C'est le mouvement de LFI, plus largement, en dénonçant le génocide à Gaza, en s'engageant sur la défense du droit international, en interpellant le gouvernement français sur la question de complicité de la France avec le régime israélien", qui est ciblé, a-t-elle aussi estimé. Aussi, "il y a une dynamique de harcèlement qui est aussi entretenue du côté médiatique", a-t-elle lâché face aux journalistes.

Après la fin de sa garde à vue, Rima Hassan avait fait très peu de déclarations, renvoyant surtout les journalistes à sa conférence de presse organisée vendredi après-midi. Son avocat, Me Vincent Brenghart, avait toutefois regretté "les fuites qui ont eu lieu pendant la mesure de garde à vue" de Rima Hassan. Concernant ces fuites, l'eurodéputée et son avocat ont démenti plusieurs informations, notamment une selon laquelle l'élue aurait été retrouvée avec des petites quantités de drogue de synthèse sur elle. Ils dénoncent de "fausses accusations" faites et relayées dans le but de "nuire" à l'intéressée.

Du CBD et de la 3MMC découverts ? Ce que disent le parquet, Rima Hassan et son avocat

La fouille des effets personnels de Rima Hassan réalisée lors de sa garde à vue a permis aux policiers de mettre la main sur quelques grammes d'une drogue de synthèse, a indiqué le parquet : "La fouille des effets de Rima Hassan a révélé la présence de matières s’apparentant d’une part à du CBD et d’autre part à de la 3MMC, sur lesquelles elle a été interrogée. Ces éléments sont disjoints et feront l’objet d’une procédure distincte." Quelques heures plus tôt, Europe 1, média appartenant au groupe de Vincent Bolloré et plutôt hostile à LFI, rapportait qu'une boulette de CBD ainsi que 1,9 g de 3-MMC, une drogue de synthèse, auraient été découverts dans le sac de l'élue. Le Parisien indiquait que Rima Hassan était placée en garde à vue pour pour usage, transport et détention de drogue. Jeudi soir, le journaliste de LCI et TF1, Raphaël Maillochon, affirmait par ailleurs sur X que le test urinaire de Rima Hassan s'était avéré positif à une drogue lors de sa garde à vue.

Si Rima Hassan a fait peu de commentaire après sa garde à vue, elle a démenti être en possession de drogue de synthèse dans plusieurs messages postés sur X. Elle affirme avoir eu du CBD sur elle lors de sa garde à vue, une substance légale et "utilisée à des fin médicales", précise-t-elle. Elle explique ensuite que les enquêteurs ont trouvé "des traces de drogue de synthèse qui aurait été ajoutée à la résine de CBD" et que des vérifications sont en cours. "Toutes les informations qui font référence à la détention de drogues sont fausses", maintient l'eurodéputée.

Lors de sa garde à vue, Rima Hassan aurait été placée en garde à vue pour "refus de signalisation" après avoir refusé de se soumettre à la prise de ses empreintes digitales ainsi qu'au prélèvement de son ADN, selon les informations de BFMTV et du journaliste de TF1. Le parquet ne s'est pas exprimé sur ce point. Ce vendredi, en conférence de presse, son avocat a assuré que "personne ne peut penser que si jamais il y avait eu la moindre drogue, elle serait venue devant les services enquêteurs avec des valises contenant de la drogue. Il faut être de bonne foi dans l'approche et la réalité de ce qu'il s'est passé. Il n'y a aucune dissimulation, nous savions qu'il allait y avoir un inventaire (...) Nous observons que cet inventaire n'a pas été réalisé de manière immédiate", a dit l'avocat de Rima Hassan, qui se réserve le droit de le contester.

"Aucune espèce d'opposition de la part de Rima Hassan" n'arrive lorsque la valise est ouverte. "À leur vue, Rima Hassan va indiquer aux enquêteurs que ce sont des contenants qui correspondent à du CBD qui est autorisé sans restrictions, ni un stupéfiant, ni un psychotrope", a expliqué Me Vincent Brenghart durant la conférence de presse. "L'un des contenants contient - comme elle l'avait affirmé - du CBD (...) dans l'autre, vous avez des traces de drogues de synthèse qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse catégorique et en plus, on en ignore la nature exacte et précise", poursuit-il.

De précédentes accusations d'apologie du terrorisme

Malgré la multiplications des chefs d'accusation au cours de la garde à vue, Rima Hassan sera uniquement jugée pour apologie du terrorisme le 7 juillet prochain. Il lui est reproché d'avoir présenter les agissements de Kozo Okamoto comme un acte de "résistance". Un peu d'histoire : Kozo Okamoto est un ancien membre de l'Armée rouge japonaise qui s'est battu contre Israël dans les années 1970 et qui a été reconnu responsable du massacre de 26 passagers ayant eu lieu le 30 mai 1972 à l'aéroport international Ben-Gourion en Israël. Le 26 mars dernier, Rima Hassan a posté une photo de Kozo Okamoto et a écrit : "Tant qu'il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir". Un message qui a été supprimé par l'eurodéputée, après sa convocation devant la police selon Le Parisien. "Il n'y a pas d'ambiguïté dans cette publication, sans apologie" de Rima Hassan. "Sa publication vaut un renvoi devant le tribunal, si Rima Hassan n'était pas Rima Hassan, elle n'aurait pas fait l'objet de poursuites", estime son avocat durant la conférence de presse de ce vendredi 3 avril.

Ce n'est pas la première fois que Rima Hassan est accusée d'apologie du terrorisme. En 2024, deux plaintes avaient été déposées contre elle pour la même raison, dont une en décembre par l'Observatoire juif de France. Des publications de Rima Hassan sur X étaient déjà mises en cause, notamment une dans laquelle elle estimait : Si les Franco-israéliens sont autorisés à servir dans l'armée israélienne tout en jouissant des acquis de la double nationalité. Tout Franco-palestinien doit pouvoir rejoindre la résistance armée palestinienne dont la légitimité est reconnue par les résolutions des nations unies relatives au droit à l'autodétermination des peuples". Une déclaration qui "associ[ait] la résistance palestinienne "au Hamas, organisation désignée comme terroriste par l'Union européenne", jugeaient les auteurs de la plainte auprès du Point ajoutant que "ces propos valident explicitement la légitimité du Hamas, ce qui constitue un délit d'apologie du terrorisme".

L'immunité parlementaire de Rima Hassan bafouée ?

La garde à vue de Rima Hassan a suscité de vives réactions de la part de LFI. Le leader du parti, Jean-Luc Mélenchon, et plusieurs élus ont dénoncé " "la violation de l'immunité parlementaire" de l'eurodéputée. L'équipe de Rima Hassan a exprimé le même regret auprès de BFMTV rappelant que l'élue "a déjà subi des dizaines d’heures d’audition, et elle s’y est rendue à chaque fois et a répondu à chaque question" dénonçant un "harcèlement judiciaire visant à faire taire les voix qui défendent les droits du peuple palestinien", des propos confirmés par son avocat dès le début de la conférence de presse organisée ce vendredi 3 avril.

Face aux accusations sur la violation de l'immunité parlementaire, le parquet a précisé dans un communiqué que le "placement en garde à vue [de l'eurodéputée Rima Hassan était] possible, sans qu’il soit nécessaire de faire procéder à la levée de l’immunité parlementaire, dans le cadre de l’enquête de flagrance". Le Parlement européen affirme que "l’immunité ne peut être invoqué en cas de flagrant délit". Par ailleurs, le code de procédure pénale dispose qu'une enquête de flagrance peut être menée "à la suite de la constatation" d’un acte commis en flagrant délit et peut se poursuivre pendant 8 jours (maximum). Or la publication de Rima Hassan sur X datée est datée du 26 mars, il y a 7 jours.

La mesure de garde à vue "contourne l'immunité parlementaire" de Rima Hassan, assure son avocat en conférence de presse. "Le sens de cette immunité est de mettre à l'abri les parlementaires face à des pressions qui sont politiques", poursuit-il. "La procédure de flagrance a été construite de toutes pièces, pour justifier une garde à vue de flagrance et tenter de faire échec à cette immunité" parlementaire, précise-t-il. "C'est d'une extrême gravité", estime-t-il. "Il y a eu un dévoiement de la procédure de flagrance par le parquet qui a fait le choix de recourir à cette procédure car il sait que c'est le seul moyen que l'immunité ne trouve pas à s'appliquer", précise l'avocat de Rima Hassan.