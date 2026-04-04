Il échappait à la police depuis un an... le chef mafieux du clan Mazzarella vient d'être capturé

En cavale depuis janvier 2025, Roberto Mazzarella, figure de la Camorra et considéré comme l'un des fugitifs les plus dangereux d'Italie, a été arrêté dans une villa de la côte amalfitaine. Il a été interpellé sans faire de résistance, ont indiqué les autorités italiennes.

Porté disparu depuis plus d'un an, Roberto Mazzarella a été interpellé dans la nuit du 3 au 4 avril à Vietri sul Mare, une station balnéaire située sur la paradisiaque côte amalfitaine, selon les autorités italiennes via un communiqué. L'homme de 48 ans vivait dans une résidence de luxe où il menait une vie discrète avec sa famille, avant d'être arrêté sans opposer de résistance.

Classé comme étant l'un des criminels les plus dangereux par le ministère italien, il est le chef du clan Mazzarella. Il a échappé aux autorités le 28 janvier dernier, jour où les autorités ont tenté de l'arrêter dans le cadre d'une affaire de meurtre aggravé. Son arrestation met donc fin à une longue chasse à l'homme.

Un clan connu pour ses activités illicites

Le clan Mazzarella est connu comme étant l'une des principales structures de la Camorra, l'une des plus vieilles organisations italiennes basées à Naples. Leurs activités tournent principalement autour de la création de fausse monnaie, un fléau particulièrement présent dans cette partie de l'Italie. Mais le clan est également soupçonné d'être impliqué dans d'autres formes de criminalité, notamment des réseaux de fraude et de cyberfraude.

Plusieurs opérations ont été menées contre les membres du clan ou leurs proches. L'opération a permis l'interpellation de 16 personnes qui seraient impliquées dans une affaire de cyberfraude, selon les premières informations de la police italienne. Lors de l'arrestation de Roberto Mazzarella, les forces de l'ordre ont notamment saisi trois montres de luxe, environ 20 000 euros en espèces, ainsi que des faux papiers, des téléphones portables et des documents manuscrits évoquant une comptabilité criminelle. Cette arrestation marque donc un pas de plus dans la lutte contre les clans de criminels italiens. L'intervention a mobilisé de nombreux carabiniers, ainsi qu'une surveillance maritime afin de sécuriser la zone.