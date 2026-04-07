Accident de train dans le Pas-de-Calais : le conducteur du TGV décédé et plusieurs blessés... Un autre véhicule impliqué
Un accident de train est survenu sur la ligne reliant Béthune et Lens dans le Pas-de-Calais ce mardi 7 avril 2026. Un TGV a percuté un poids lourd près d'un passage à niveau indique la SNCF. Le conducteur du train est décédé et plusieurs personnes sont blessées.
Un grave accident de train est survenu ce mardi 7 avril 2026, vers 7 heures du matin, dans le Pas-de-Calais. "Un accident impliquant un poids lourd et un TGV s’est produit ce matin entre Béthune et Lens", a déclaré le ministre des Transports, Philippe Tabarot, sur X. La SNCF évoque de son côté "un accident à un passage à niveau" sur la ligne Béthune-Lens. La collision a plus précisément eu lieu près de Nœux-les-Mines selon les informations de BFM Grand Lille qui cite les secours. Le train qui circulait sur la ligne Béthune-Lens a percuté un poids lourd qui transportait des véhicules de l'armée de terre selon le média.
Le conducteur du TGV est mort a indiqué la préfecture, confirmation une information de SNCF Voyageurs auprès du Parisien. Il était âgé d'une cinquantaine d'années. Entre 243 et 350 passagers se trouvaient à bord du train au moment de l'accident selon les sources et au moins 27 d'entre eux sont blessés selon le bilan de l'AFP. Des secours sont sur place pour les prendre en charge. Une cellule psychologique a été mise en place "pour prendre en charge l’ensemble de la famille cheminote qui est très endeuillée aujourd’hui" a fait savoir SNCF Voyageurs.
Après avoir relayé l'information sur l'accident de train mortel dans le Pas-de-Calais, le ministre des Transports a fait savoir qu'il se rendais sur place "avec le Président-directeur général de la SNCF, Jean Castex".
Un accident impliquant un poids-lourd et un TGV sest produit ce matin entre Béthune et Lens.— Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) April 7, 2026
Je me rends sur place avec le Président-directeur général de la SNCF, Jean Castex.
La circulation ferroviaire entre Béthune et Lens est "interrompue jusqu'en fin de journée", indique la SNCF. Le trafic est également perturbé sur les lignes Lille-Béthune, Lille-Lens et Lille-Douai, car "l'alimentation électrique a été coupée" à la suite de l'accident ajoute la société ferroviaire.
10:41 - Des centaines de passagers à bord de trains et quelques dizaines de blessés
Il y avait entre plusieurs centaines de passagers à bord de TGV accidenté sur la ligne Béthune-Lens ce mardi, 243 selon le décompte de la SNCF Voyageurs au Parisien et 350 selon BFM Grand Lille. Concernant les blessés, l'AFP en compte 27. Le bilan ne précise pas la gravité des blessures, mais selon le secrétaire fédéral de SUD-Rail Fabien Villedieu les passagers blessés le sont "sans gravité".
10:33 - L'accident s'est produit sur un passage à niveau
L'accident de train a eu lieu à proximité ou sur un passage à niveau selon les indications de la SNCF. Le TGV qui circulait sur les rails a percuté un convoi militaire, plus précisément un poids lourd transportant des véhicules de l'armée de terre selon les informations de BFM Grand Lille. Sur X, le secrétaire fédéral SUD Rail et conducteur SNCF, Fabien Villedieu, confirme que l'accident a eu lieu sur un passage à niveau et précise qu'il s'agit du "deuxième convoi exceptionnel qui reste bloqué a un [passage à niveau]" en une semaine.
Photos du TGV qui a percuté ce matin a un PN( HDF) un convoi exceptionnel de l armée.— Fabien Villedieu (@VilledieuFabien) April 7, 2026
Le conducteur de TGV est décédé, RIP.
Il y a également des voyageurs blessés mais visiblement sans gravité.
C est en 1 semaine le deuxième convoi exceptionnel qui reste bloqué a un PN pic.twitter.com/e5NAHNJkwM
10:13 - Le conducteur du TGV est mort dans l'accident
L'accident de train survenu le la ligne Béthune-Lens, près de Noeux-les-Mines, ce mardi 7 avril a fait au moins un mort. Le conducteur du TGV, âgé d'une cinquantaine d'années, est décédé a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais confirmant une information de la SNCF Voyageurs. Pour l'heure, le bilan ne fait état d'aucun autre décès 27 passagers du train sont blessés selon le décompte de l'AFP.