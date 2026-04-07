Accident de train dans le Pas-de-Calais : le conducteur du TGV décédé et plusieurs blessés... Un autre véhicule impliqué

Un accident de train est survenu sur la ligne reliant Béthune et Lens dans le Pas-de-Calais ce mardi 7 avril 2026. Un TGV a percuté un poids lourd près d'un passage à niveau indique la SNCF. Le conducteur du train est décédé et plusieurs personnes sont blessées.

Un grave accident de train est survenu ce mardi 7 avril 2026, vers 7 heures du matin, dans le Pas-de-Calais. "Un accident impliquant un poids lourd et un TGV s’est produit ce matin entre Béthune et Lens", a déclaré le ministre des Transports, Philippe Tabarot, sur X. La SNCF évoque de son côté "un accident à un passage à niveau" sur la ligne Béthune-Lens. La collision a plus précisément eu lieu près de Nœux-les-Mines selon les informations de BFM Grand Lille qui cite les secours. Le train qui circulait sur la ligne Béthune-Lens a percuté un poids lourd qui transportait des véhicules de l'armée de terre selon le média.

Le conducteur du TGV est mort a indiqué la préfecture, confirmation une information de SNCF Voyageurs auprès du Parisien. Il était âgé d'une cinquantaine d'années. Entre 243 et 350 passagers se trouvaient à bord du train au moment de l'accident selon les sources et au moins 27 d'entre eux sont blessés selon le bilan de l'AFP. Des secours sont sur place pour les prendre en charge. Une cellule psychologique a été mise en place "pour prendre en charge l’ensemble de la famille cheminote qui est très endeuillée aujourd’hui" a fait savoir SNCF Voyageurs.

Après avoir relayé l'information sur l'accident de train mortel dans le Pas-de-Calais, le ministre des Transports a fait savoir qu'il se rendais sur place "avec le Président-directeur général de la SNCF, Jean Castex".

La circulation ferroviaire entre Béthune et Lens est "interrompue jusqu'en fin de journée", indique la SNCF. Le trafic est également perturbé sur les lignes Lille-Béthune, Lille-Lens et Lille-Douai, car "l'alimentation électrique a été coupée" à la suite de l'accident ajoute la société ferroviaire.