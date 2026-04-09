Un attentat déjoué pendant les Pâques à Saint-Etienne ? Un suspect mis en examen

Un homme suspecté d'avoir préparé un attentat à Saint-Etienne pendant le week-end de Pâques a été mis en examen et placé en détention provisoire le 8 avril. Une enquête tente de faire la lumière sur les projets du suspect.

Une menace a plané sur le week-end de Pâques à Saint-Etienne. Le samedi 4 avril 2026, un homme suspecté de fomenter un attentat a été interpellé dans les rues stéphanoises a fait savoir ICI Saint-Etienne Loire le mercredi 8 avril. Le suspect est un individu de 35 ans, de nationalité algérienne et en situation irrégulière, repéré en raison de plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux.

L'homme a attiré l'attention du parquet national antiterroriste (Pnat) dès le 3 avril après la publication rapprochée de deux vidéos dans lesquelles il exprimait son envie de mourir en martyr et faisait usage d'une arme à feu en pleine rue en tirant en l'air. Une enquête a alors été ouverte pour "association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 du code pénal" et pour "détention d'armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B en relation avec une entreprise terroriste". Les investigations ont été confiées à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à la Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ).

L'enquête de la DGSI a permis de retrouver une autre vidéo dans laquelle le suspect prête allégeance à Daesh rapporte BFMTV. Un élément renforçant les suspicions concernant un possible attentat visant des lieux de culte lors du week-end pascal. "En raison des menaces, la police nationale de la Loire a mis en œuvre un dispositif plus puissant et massif que d'habitude pour protéger les fidèles en cette période de Pâques", a expliqué Yves Cellier, directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire, auprès du Progrès.

Le suspect mis en examen et quatre personnes relâchées

Le suspect a donc été repéré, interpellé et placé en garde à vue pour une durée de 96 heures le 4 avril. A l'issue de sa garde à vue, le mercredi 8 avril, il a été présenté à un juge antiterroriste et a été mis en examen pour "association de malfaiteurs criminelle" et placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du Pnat. Quatre autres personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour, mais toutes ont été relâchées sans poursuite.

Les enquêteurs ont cherché à en savoir plus sur la personnalité du suspect, sur la portée d'éventuels projets d'attentat et ses possibles motivations. Pour l'heure, aucune précision n'a été donnée sur ces divers éléments, mais l'enquête se poursuit. La semaine dernière, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait prévenu que le conflit au Moyen-Orient pouvait "avoir un effet direct en matière de terrorisme sur le territoire national", mais encore une fois les motivations du suspect n'ont pas encore été établies.

Après l'arrestation de l'homme suspecté d'avoir préparé un attentat à Saint-Etienne, le maire de Saint-Etienne Régis Juanico a salué "l'action rapide, coordonnée et déterminée des services de l'État et de la police municipale" qui "ont permis d'écarter cette menace" rapporte le Progrès. La préfère de la Loire, Muriel Nguyen, a pour sa part remercié "tous les effectifs mobilisés ce week-end qui ont permis cette action et de sécuriser le territoire et notamment les lieux de culte".