Rima Hassan avait-elle de la drogue sur elle en garde à vue ? La justice donne le fin mot de l'affaire

Une semaine après la garde à vue de Rima Hassan, marquée par la supposée découverte de drogue dans son sac, le parquet de Paris a classé sans suite l'affaire.

L'enquête sur la "supposée découverte d'un produit stupéfiant" dans le sac de Rima Hassan, à l'occasion de sa garde à vue le 2 avril dernier pour "apologie du terrorisme", a finalement été classée sans suite par le parquet de Paris. L'information a été communiquée ce jeudi 9 avril 2026 par l'avocat de l'eurodéputée insoumise.

Une information confirmée par le parquet de Paris qui, comme le rapporte BFMTV, a pris cette décision "au motif que les investigations n'ont fait apparaître aucune infraction suffisamment caractérisée". Sur X, Me Vincent Brengarth, avocat de Rima Hassan, n'a pas manqué de souligner que cette décision confirmait "un scandale politico-judiciaire".

Des analyses toxicologiques plus poussées

La semaine dernière, la garde à vue de Rima Hassan pour apologie du terrorisme avait pris une tournure inattendue. Rapidement, des médias réputés de droite, voire d'extrême droite, avaient révélé que lors de la fouille de l'eurodéputée insoumise, de la drogue avait été découverte dans son sac. Dans son communiqué publié à l'issue de la garde à vue de Rima Hassan, le parquet avait confirmé l'information, indiquant que "la fouille des effets de Rima Hassan [avait] révélé la présence de matières s'apparentant d'une part à du CBD et d'autre part à de la 3MMC".

Mais une enquête plus poussée devait être menée, notamment pour déterminer si la substances semblant être de la 3-MMC en était bien. Dans le communiqué publié ce jeudi par l'avocat de Rima Hassan, il est indiqué que les analyses toxicologiques plus poussées, réalisées en laboratoire depuis, ont démontré que le scellé "ayant fait l'objet de la fuite abusivement présenté comme contenant de la 3-MMC ne contient en réalité aucun produit stupéfiant". Par ailleurs, l'analyse de l'autre scellé a, certes, révélé un taux de "delta 9 THC", principe psychoactif du cannabis, mais celui-ci reste "infime". Ce "ne saurait remettre en cause les déclarations de Rima Hassan", qui avait indiqué consommer "à des fins médicales" du CBD. "Il n'est pas rare que des produits présentés comme du CBD contiennent des traces de THC", les deux molécules provenant de la même plante, insiste son avocat.