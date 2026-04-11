Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : "Rends-toi", son beau-frère s'exprime pour la première fois en 15 ans

Lors de l'émission "C à vous", samedi 11 avril, le frère d'Anne Dupont de Ligonnès a appelé Xavier Dupont de Ligonnès à se rendre aux autorités. Dans une interview inédite, Guillaume Habbas Hodanger a fait part de sa certitude concernant la culpabilité de son beau-frère.

Il lui aura fallu 15 ans pour prendre la parole et briser le silence. Guillaume Abbas Hodanger, beau-frère de Xavier Dupont de Ligonnès, s'est exprimé de manière inédite sur le quintuple assassinat de sa sœur et ses neveux et nièce le 21 avril 2011. "J'ai mis 15 ans à parler. Et j'ai mis 15 ans pour me taire après. Parce que je ne reparlerai plus après, a-t-il confié sur le plateau de C à vous sur France 5 ce samedi 11 avril 2026. Il est aussi revenu sur les raisons de son silence : "Pourquoi j'ai gardé le silence ? Parce que nous n'avons rien à dire de particulier au fond(...)Personne ne va nous rendre ma sœur et les enfants. Personne ne va nous signer un chèque mirobolant pour nous faire encaisser cette douleur", a-t-il poursuivi.

"Rends-toi"

Relancée en mars dernier après un appel à témoins lancé au Texas (États-Unis), l'affaire a pris un nouveau tournant avec le retour de la théorie que l'un des hommes les plus recherchés de France depuis plus d'une décennie serait en faite, de l'autre côté de l'Atlantique. "Si jamais je devais envisager ça, je lui dirais : rends-toi ! Tout simplement, a répété Guillaume Abbas Hodanger. Il a aussi fait part de sa conviction de la culpabilité de Xavier Dupont de Ligonnès : "Je pense qu'il les a tués. En-tout-cas, tous les faits concordent. Il n'y a pas d'autre intervenant possible existant dans cette histoire", a t-il notamment dit.

D'après le bureau d'un shérif au Texas, Xavier Dupont de Ligonnès a été "possiblement vu en 2020" dans le comté de Brewster, accompagné d'"un labrador noir". En France, le parquet de Nantes a indiqué, à la fin du mois de mars, ne pas avoir été informé de cet appel à témoins, rapporte Le Parisien. "Ni le juge d'instruction saisi du dossier, ni moi-même, ni les enquêteurs qui travaillent dessus depuis le début n'avons été informés de cet appel à témoins d'un service de police au Texas", a indiqué Antoine Leroy, procureur de la République de Nantes.