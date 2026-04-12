Adolescent défiguré à coups de marteau à Strasbourg, ce que l'on sait

Ce dimanche 12 avril, le parquet de Strasbourg a annoncé la mise en examen de trois personnes après qu'un adolescent de 17 ans a été retrouvé grièvement blessé par des coups de marteau.

Trois personnes ont été mises en examen ce dimanche 12 avril 2026, a annoncé la procureure de Strasbourg, Clarisse Taron. Elles sont poursuivies pour tentative d'assassinat après l'agression d'une "violence extrême", à coups de marteau, d'un adolescent de 17 ans ayant eu lieu le jeudi 9 avril dans la capitale alsacienne.

Les trois mis en cause sont aussi poursuivis pour vol avec arme, port d'arme de catégorie D et diffusion d'images de violences volontaires, rapporte BFM. Elles ont été placées en détention provisoire.

La victime, quant à elle, "présente de graves lésions à la face et à la tête et son pronostic vital est engagé", a précisé la procureure de Strasbourg. Les trois personnes mises en examen et "possiblement impliquées dans l'agression (...) auraient commis les faits d'une violence extrême suite à un différend ancien les opposant à la victime", a ajouté Clarisse Taron.

Une altercation commencé à cause d'un maillot de foot ?

Un témoin de la scène a évoqué une dispute liée à un maillot de foot. Selon l'avocat du mineur qui est soupçonné d'avoir donné les coups de marteau, l'enquête est en cours et elle devra déterminer si la victime exerçait "racket" et "harcèlement" envers l'agresseur présumé, selon les termes d'Eric Lefebvre. L'avocat ajoute aussi que son client est "un jeune qui est extrêmement calme, relativement effacé, qui parle très peu".