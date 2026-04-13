Suicide d'Evaëlle : la professeure condamnée ? Pourquoi la mère de l'adolescente "appréhende" le verdict en appel

La cour d'appel de Versailles doit se prononcer ce lundi sur le sort d'une professeure de français accusée de harcèlement moral sur Evaëlle, adolescente de 11 ans qui s'est suicidée en 2019. Un verdict redouté par la maman de la victime.

Ce lundi 13 avril 2026, la cour d'appel de Versailles se prononce sur le cas de la professeure de français d'Evaëlle, poursuivie pour des faits de harcèlement scolaire après le suicide de la collégienne de 11 ans en juin 2019 dans sa chambre du pavillon familial d'Herblay, dans le Val-d'Oise. Le parquet général a requis 18 mois de prison avec sursis contre l'enseignante aujourd'hui retraitée.

"Elle a franchi la ligne rouge, humiliant, rabaissant et stigmatisant, pas tous les élèves mais certains élèves qui sont choisis avec soin", avait déclaré l'avocate générale dans son réquisitoire, estimant que son attitude "intrinsèquement inadaptée"avait contribué à "la dégradation de l'état d'Evaëlle". À ses parents, Evaëlle avait évoqué la "pire journée de (sa) vie". Pendant l'enquête, plusieurs camarades avaient fait part de remontrances répétées de la professeure à la collégienne.

Un "acharnement" dénoncé par la mère d'Evaëlle

La mère de l'adolescente s'est justement exprimée ce lundi au micro de RTL. Marie Dupuis, a fait part de son "appréhension" à quelques heures du verdict. "Nous appréhendons beaucoup. On était peut-être un peu trop confiants en première instance", explique-t-elle, évoquant un "coup de théâtre" après la relaxe de l'enseignante de 63 ans. "Je vois cela comme une faute professionnelle", dénonce-t-elle.

L'enseignante avait été relaxée en avril 2025, la justice avait estimé que les éléments retenus contre l'enseignante étaient "discordants, indirects, peu précis" ou relevant simplement de "comportements appropriés et légitimes pour l'exercice de l'autorité d'un enseignant en classe". "Ce que je souhaite, c'est qu'on enlève enfin ce voile sur la maltraitance de certains professeurs", poursuit la maman d'Evaëlle chez nos confrères ce lundi.

D'après elle, la professeure a "initié" le harcèlement de sa fille, évoquant un "isolement" et parlant d'un véritable "mode opératoire". "C'est par exemple, passer une heure à crier sur Evaëlle", poursuit la mère de famille, qui parle d'un "acharnement". Mais elle ne s'arrête pas là, et met en cause "14 élèves" : "ils ont initié du harcèlement sur les mêmes remarques que la professeure lui disait en cours. Et de fil en aiguille, c'est devenu du harcèlement physique, avec des violences quotidiennes", dit-elle. Elle assure avoir été mise au courant par une autre parente d'élève.

De son côté, l'enseignante a toujours nié s'en être prise à son élève. Lors de son interrogatoire, Pascale B. a maintenu sa version des faits : "Mon intention n'était pas de la mettre en difficulté, mais de l'aider au contraire", avait-elle déclaré. "Le décès d'Evaëlle est effectivement dramatique" mais "je n'ai pas de responsabilité", assurait-elle le 11 avril dernier sur France Info. "Le tribunal n'a pas entendu" les arguments de la partie civile "parce que ce n'est pas la réalité", martelait-elle.