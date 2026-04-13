Montmorillon : un double féminicide et trois morts, que s'est-il passé dans la Vienne ?

Des sœurs jumelles ont été tuées ce dimanche à Montmorillon (Vienne). Le principal suspect, ex-compagnon d'une des deux femmes, a été interpellé après s'être retranché et avoir retourné son arme contre lui.

Effroi dans la Vienne. Dimanche 12 avril sur les coups de 13h45, les corps de deux femmes ont été retrouvés sans vie devant leur domicile, rue de la Duchênerie à Montmorillon, une commune de 6 000 âmes située près de Poitiers. Selon les informations de La Nouvelle République, un homme s'est rendu chez son ex-compagne et la situation se serait envenimée. Il l'aurait alors tuée ainsi que sa sœur jumelle. Les deux femmes étaient "bien connues" dans le bourg a déclaré auprès de l'AFP le maire de Montmorillon, Jean-Luc Souchaud.

Les corps ont été retrouvés par les services de gendarmerie "à l'extérieur de l'habitation, l'une dans l'allée à côté d'un véhicule, l'autre devant la porte d'entrée de la maison", a précisé la procureure Rachel Bray dimanche. Elle a indiqué que des témoins ont vu l'auteur des faits partir des lieux, en sang et avec une arme à la main et qu'il s'agissait "manifestement" du "voisin des deux victimes".

Le suspect a succombé à ses blessures

Âgé d'une soixantaine d'années d'après RMC, le suspect a été interpellé après s'être retranché et avoir retourné son arme contre lui dans le torse, nécessitant l'intervention d'une centaine de gendarmes, dont plusieurs unités d'élite : le Peloton spécialisé de protection de la Gendarmerie (PSPG) de Civaux, le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) de Tours, ainsi que le Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie (PSIG).

Le suspect a été héliporté en pronostic vital engagé au CHU de Poitiers, il a succombé à ses blessures seulement "quelques heures après le drame", précise ICI Poitou. Le parquet a confirmé sa mort dans la soirée de dimanche.

L'interpellation du suspect a été "permise par un drone" et réalisée par une unité d'élite de la gendarmerie, indiquent les forces de l'ordre auprès du média local. Le premier édile de la commune déplore un "acte gratuit" et un moment "très difficile" pour les familles des victimes. Il assure ne pas connaître le principal suspect de ce double homicide.