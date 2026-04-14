Ado tué par balle à Villefranche-sur-Saône : des mineurs qui s'amusaient avec une arme ? Ce que l'on sait

Un adolescent de 13 ans a été tué d'une balle dans la tête, dans la ville de Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, le lundi 13 avril. Deux mineurs ont été placés en garde à vue.

Après-midi tragique dans le quartier populaire de Belleroche, dans le Rhône. Le lundi 13 avril, autour de 13h15, un adolescent de 13 ans a été tué par balle a annoncé la procureure de la République de Villefranche-sur-Saône, Laetitia Francart, dans un communiqué. Le drame s'est déroulé "dans un local du centre commercial" du quartier de Belleroche situé à l'ouest de la ville. La victime aurait reçu une balle dans la tête et n'a pas pu être réanimé malgré la prise en charge par les secours.

Deux mineurs ont été interpellé par la police. L'un est âgé de 15 ans et a été placé en garde à vue, tandis que le second a 12 ans a été placé en retenue selon les précisions du parquet. Ils se trouvaient tous les deux sur les lieux du drame, en compagnie de la victime au moment des faits. Une enquête pour assassinat a été ouverte par le parquet de Villefranche-sur-Saône et confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Lyon. Aucun des deux mineurs interpellés n'est connu de la justice, la victime ne l'était pas non plus.

La piste accidentelle privilégiée

Malgré l'ouverture d'une enquête pour assassinat, "aucune hypothèse n'est pour l'heure privilégiée", a indiqué Laetitia Francart dans son communiqué. Les enquêteurs pencheraient toutefois vers la piste accidentelle au lendemain de la mort de l'adolescent selon les informations de RMC. Les trois jeunes gens se trouvaient ensemble dans le local du centre commercial, lorsque l'un d'entre eux s'est saisi d'une arme à feu. C'est en s'amusant avec l'arme que l'un des mineurs interpellés aurait appuyé sur la détente. Le tir aurait fini dans la tête de l'adolescent de 13 ans. L'arme du crime n'a pas encore été retrouvée selon le communiqué de la procureure de la République.

Les enquêteurs cherchent à savoir comment les mineurs sont entrés en possession de cette arme et pourquoi celle-ci se trouvait dans le local commercial au moment des faits.