Ado tué par balle à Villefranche-sur-Saône : un mineur mis en examen, des zones d'ombre persistent

Un adolescent de 13 ans a été tué d'une balle dans la tête à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, le lundi 13 avril. Un mineur a été mis en examen pour homicide volontaire le jeudi 16 avril, tandis que d'autres personnes interpellées ont été relâchées.

Trois jours après la mort d'un adolescent de 13 ans à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, un mineur de 15 ans a été mis en examen pour homicide volontaire a indiqué le parquet de Lyon ce jeudi 16 avril. Il est soupçonné d'être l'auteur du tir mortel ayant touché la victime au niveau de la tête et a été placé sous contrôle judiciaire et "confié à la protection judiciaire de la jeunesse" dans un centre éducatif.

Le suspect fait partie des cinq personnes interpellées après le meurtre de l'adolescent de 13 ans survenu dans un local annexe de l'épicerie du centre commercial du quartier de Belleroche. Deux mineurs âgés de 12 et 15 ans avaient été interpellés dans un premier temps le lundi 13 avril, ainsi que deux autres jeunes individus âgés de 15 et 16 ans. Tous se trouvaient avec la victime aux moments des faits. Le mineur mis en examen est suspecté d'être celui à avoir apporter l'arme à feu.

Le gérant de l'épicerie, un homme de 44 ans avait également été interpellé notamment pour "détention d'arme de catégorie B". Considéré comme le possible propriétaire de l'arme du crime, il est présenté comme faisant partie de l'environnement "familial de l'un des mineurs" et est connu pour des infractions au code de la route avait indiqué le parquet de Villefranche-sur-Saône dans son communiqué. Mis à part le mineur suspecté d'être le tireur, tous ont été remis en liberté après avoir été entendus par les enquêteurs.

La piste accidentelle finalement écartée ?

Après la mort de l'adolescent de 13 ans, une enquête pour assassinat a été ouverte et confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Lyon. Le parquet de Villefranche-sur-Saône a annoncé se dessaisir au profit du pôle criminel du parquet de Lyon "en raison de la nature criminelle des faits reprochés".

Malgré l'ouverture d'une enquête pour assassinat, c'est le chef d'homicide volontaire qui est pour l'heure retenue contre le suspect. L'enquête semble avoir connu quelques évolution puisqu'au lendemain du drame, les enquêteurs privilégiaient la piste accidentelle comme le rapportait BFMTV. L'hypothèse envisagée était que les mineurs se seraient amusés avec une arme rapportée par le principal suspect, lequel aurait accidentellement appuyé sur la détente et tiré sur la victime.

Les "circonstances précises de commission des faits restent à déterminer" et aucune communication ne peut être faite sur "les versions des personnes mises en cause", a depuis indiqué le parquet. Concernant l'arme du crime, elle était introuvable le mardi 14 avril. Les enquêteurs cherchent à savoir comment les mineurs sont entrés en possession de cette arme et quelle est l'origine de celle-ci.

Dernières mises à jour

11:03 - Un mineur mis en examen et quatre autres personnes relâchées Le parquet de Lyon a indiqué ce jeudi 16 avril qu'un mineur de 15 ans précédemment interpellé et placé en garde à vue a été mis en examen pour "homicide volontaire" après la mort de l'adolescent de 13 ans à Villefranche-sur-Saône. Les trois autres mineurs interpellés ont été remis en liberté, de même que l'homme de 44 ans présenté comme un proche d'un des mineurs et le gérant de l'épicerie à côté de laquelle le drame est survenu.

Un jeune de 13 ans a été tué par balles à Villefranche-sur-Saône (Rhône) lundi 13 avril. Après l'interpellation de cinq personnes, dont quatre mineurs, un adolescent de 15 a été mis en examen pour homicide involontaire, placé sous contrôle judiciaire et "confié à la protection judiciaire de la jeunesse" dans un centre éducatif le jeudi 16 avril.