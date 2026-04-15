Affaire Epstein : une entrepreneuse française aidée par le prédateur sexuel ?

Une entrepreneuse française a été en contact pendant au moins une dizaine d'années avec Jeffrey Epstein, milliardaire américain et criminel sexuel, et lui aurait demandé de l'aide pour monter un business.

Elle a fréquenté Jeffrey Epstein pendant au moins dix ans. Cette entrepreneuse française a entretenu des relations notamment financières avec le milliardaire américain mort en prison en 2019 en attendant son procès pour trafic sexuel. Ce dernier pourrait l'avoir aidée à créer l'entreprise qu'elle dirige aujourd'hui selon les informations de Radio France.

Cette femme, approchée par nos confrères du service public, n'a pas souhaité voir son identité révélée, ni s'exprimer sur le sujet. Elle est aujourd'hui directrice et unique actionnaire d'une marque de parfum enregistrée au Royaume-Uni et en France en tant que "firme étrangère employeur sans établissement en France". C'est en 2016 que la Française aurait commencé à réfléchir à ce projet et en 2019 qu'elle a sollicité l'aide de Jeffrey Epstein, plus précisément son carnet d'adresse et sa fortune. Un échange de mails datant de mars 2019, et présent dans les millions de documents rendus publics par la justice américaine dans le cadre des "Epstein Files", témoigne de cette sollicitation.

"J'ai besoin d'un investissement de départ" écrit l'entrepreneuse dans un courriel du 19 mars 2019 adressé à Jeffrey Epstein. Elle envoie un dossier intitulé "Jeffrey Investor Deck" pour lui présenter son projet dès le lendemain : il s'agit de développer "le premier parfum à agir sur le cerveau via des molécules à effet psycho-physiologique" rapporte franceinfo. Affirmant avoir investi "deux ans de son temps et 300 000 euros de sa poche" et vanté des collaborations avec des chercheurs du CNRS et de l'Institut Pasteur, l'entrepreneuse demande à Jeffrey Epstein de l'aider à lever des fonds à hauteur de 2 millions d'euros.

Le milliardaire américain et criminel sexuel a-t-il donné suite à ces demandes ? Ses réponses prouvent qu'il a montré de l'intérêt pour le projet de la Française, sans jamais s'engager à l'aider. Une collaboration, si elle n'est pas prouvée, peut être envisagée car ce n'est pas la première fois que Jeffrey Epstein et l'entrepreneuse française se rendaient des services.

"Je ne peux pas croire qu'ils t'ont encore arrêté"

La cheffe d'entreprise et Jeffrey Epstein se sont rencontrés à la fin des années 1990 grâce à l'ex-prince Andrew, qui entretenait une relation avec la jeune femme à l'époque. Les premiers échanges d'e-mail remontent, selon les Epstein Files, à 2009. Les documents indiquent que l'entrepreneuse a plusieurs fois utilisé l'avion privé du milliardaire et sous-entendent une relation affective et intime en 2012. Mais ce n'est qu'en 2013 que les échanges concernent des demandes de services professionnels et financiers. Des sollicitations auxquelles Jeffrey Epstein semblent donner suite sans jamais s'engager formellement par mail. Il est ainsi question d'une agence de mannequin que l'entrepreneuse dit vouloir acheter pour son l'Américain : "Es-tu prêt à investir autour de six millions d'euros ? Je gérerai l'agence pour toi et en compensation je garderai des parts pour moi" peut-on lire dans un mail de février 2014.

L'entrepreneuse française se tourne aussi vers Jeffrey Epstein pour des affaires plus délicates comme dans ce mail de 2013. "Je sais que tu es maintenant un expert en suppression de contenu compromettant sur internet. Pourrais-tu m'aider à trouver les techniciens compétents pour supprimer cette vidéo compromettante ?" écrit-elle en demandant dans l'aide pour un ami.

Les échanges entre les deux individus ont duré jusqu'à l'incarcération de Jeffrey Epstein après les révélations sur le trafic sexuel qu'il avait mis en place. Une affaire en laquelle la Française a dit ne pas croire dans un courriel en date de juillet 2019, environ un mois avant le suicide du milliardaire dans sa cellule de prison : "Je ne peux pas croire qu'ils t'ont encore arrêté. Tu es le seul homme sur cette planète qui ne se comporterait pas mal avec une femme, car tu les aimes trop".