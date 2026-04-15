Enfant séquestré dans une camionnette en Alsace : "Il était interné"... Sa mère et sa sœur réagissent

Le procureur de la République de Mulhouse, Nicolas Heitz, a tenu une conférence de presse ce mercredi pour faire le point sur l'enquête. Il y a une semaine, un enfant de 9 ans avait été retrouvé séquestré et dénutri dans une camionnette.

Il y a un peu plus d'une semaine, le 6 avril, après l'alerte d'une habitante de la commune qui affirmait avoir entendu des bruits d'enfant provenant d'un véhicule, un garçon de 9 ans était retrouvé dans une camionnette à Hagenbach, dans le Haut-Rhin. Dénutri, ne pouvant pas marcher, le petit se trouvait dans le véhicule de son père, qui l'avait lui-même installé là fin 2024, soit depuis un an et demi. Ce mercredi 15 avril, le procureur de la République de Mulhouse, Nicolas Heitz, a tenu une conférence de presse pour faire le point sur les derniers éléments de l'enquête.

Alors que l'affaire suscite beaucoup d'émotions et de questions - comment un petit garçon a-t-il pu disparaître du jour au lendemain sans que personne ne s'alarme ? - le procureur est revenu sur les interrogatoires des différents membres de la famille du petit. Interrogée "dès le lendemain" de la découverte de la séquestration de son fils, la mère, qui s'était séparée "définitivement" du père de ses deux enfants en octobre 2022, a confié avoir eu des "difficultés de santé" ces dernières années, ce qui l'a éloignée de ses enfants.

Une plainte déposée par la mère de l'enfant bien avant la découverte

La mère de l'enfant a en effet été hospitalisée entre mai 2022 et janvier 2024 en psychiatrie, dans un établissement situé à une trentaine de kilomètres de Mulhouse. D'après le procureur, elle avait saisi en octobre 2024 le juge des affaires familiales. Mais sept mois plus tard, celui-ci avait fixé la résidence principale des deux enfants au domicile du père. Néanmoins, son état de santé semblant "stabilisé", un droit de visite avait été accordé à la mère dans un lieu neutre, "un espace de rencontre associatif", en présence de professionnels. La mère de famille explique avoir "contacté, en vain, l'association pour exercer ses droits".

Sur son fil Facebook, elle avait interpellé à plusieurs reprises le père de ses enfants, se plaignant de ne pas avoir de nouvelles de ses enfants depuis des mois, a pu constater Le Parisien. "Depuis février, je n'ai pas vu ni entendu les enfants, tu es injoignable […]. As-tu idée de ce que sait de ne pas savoir où ils sont et ce qu'ils font [...]. J'ai besoin de les prendre dans mes bras et de leur dire que depuis des mois, j'essaie de les joindre tous les jours", écrivait-elle le 23 août 2024, dans un message public.

Faute d'avoir des retours de la part du père de ses enfants ou de l'association, la mère de famille avait décidé de mener sa petite enquête. C'est ainsi qu'elle avait découvert qu'aucun enfant du nom de son fils n'était scolarisé dans l'école d'Hagenbach. Elle avait alors déposé plainte. Un "administrateur ad hoc" avait même été désigné afin de "défendre les intérêts du mineur". Lors de la conférence de presse, le procureur de la République a révélé que le petit garçon ne souhaitait "pas aller chez sa mère". Sa grande sœur ne voulait pas non plus la voir, pointant ses "problèmes psychologiques".

Il était "interné", selon sa sœur

Avant la disparition du garçon, tous les témoins et membres de la famille s'accordent à dire qu'il régnait une certaine tension au sein du foyer recomposé. Entre le fils et sa belle-mère, la tension était particulièrement palpable. Le père a ainsi expliqué que son enfant était "devenu agressif avec sa compagne, qui le poussait dans ses retranchements". Celle-ci affirmait "qu'il devait être interné". Le père de famille, lui, ne souhaitait pas en arriver là et c'est donc, selon ses dires, en voulant "protéger son fils de sa belle-mère" qu'il avait décidé de le "cacher" dans la camionnette. Une version que l'enfant semble avoir intégrée puisqu'il a expliqué aux enquêtrices spécialisées que son père n'avait "pas eu d'autre choix" que de l'enfermer dans la camionnette. "Il n'avait pas envie que je finisse à l'hôpital", a expliqué celui qui considère sa belle-mère comme sa "pire ennemie", comme l'a relayé le procureur.

Dans ces circonstances, la sœur et la demi-sœur du garçon pensaient toutes les deux que le garçon avait été placé. Sa demi-sœur de 10 ans a ainsi affirmé qu'elle croyait qu'il "était au foyer", quand la sœur de la victime pensait que son frère était "interné". Alors que les grands-parents paternels ont reconnu ne plus trop voir leur petit-fils depuis un moment, mais l'avoir eu au téléphone en mars dernier pour lui souhaiter son anniversaire, la belle-mère de l'enfant a assuré ne pas être au courant de la situation de l'enfant, "mais s'en doutait un peu", selon le procureur. Elle affirme que son compagnon l'avait "convaincue qu'il serait interné". Le procureur de la République a révélé lors de sa conférence de presse qu'"aucun des éléments médicaux n'étayait la réalité des problèmes psychiatriques de l'enfant".

Séquestré dans des conditions inhumaines depuis près d'un an et demi

Ce mercredi, le procureur de la République a fait un point sur la santé du jeune garçon. Son examen médical a mis en évidence "une attitude recroquevillée de l'enfant avec position spontanée, genoux repliés contre le tronc, l'enfant déclarant ne pas pouvoir déplier les membres inférieurs, ni se mettre debout, ni même marcher". Un poids faible, ainsi qu'une petite taille pour son âge et "une carence en hygiène importante" ont également été constatés.

D'après l'enfant, son père lui apportait "deux fois par jour" de l'eau et de la nourriture et il devait "uriner dans des bouteilles vides". "Son père vidait régulièrement les déchets. L'enfant indiquait que son papa ne lui lavait plus ses vêtements et qu'il n'avait plus de pyjama". La dernière douche de l'enfant remonterait à la fin de l'année 2024. Le petit a également expliqué que lorsque son père conduisait le véhicule, qu'il utilisait dans le cadre de son travail d'électricien, il pouvait "se cogner". Le père de l'enfant risque aujourd'hui trente ans de prison, tandis que la belle-mère encourt sept ans.