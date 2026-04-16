Plouasne : l'explication du maire mis en examen après la mort d'une sexagénaire laisse perplexe

Ce mercredi 15 avril, le maire de Plouasne dans les Côtes-d'Armor a été mis en examen et écroué. Cela fait suite à la mort d'une sexagénaire le 7 avril dernier.

Michel Daugan, le maire de Plouasne, une commune des Cotes-d'Armor, a été mis en examen ce mercredi 15 avril "pour violences volontaires ayant entrainé la mort" d'une sexagénaire, relate BFMTV. L'élu a été écroué tandis qu'un autre conseiller municipal a été placé sous contrôle judiciaire, a précisé le parquet de Saint-Malo.

C'est lors d'une intervention le 7 avril dernier que les faits se sont déroulés. Des vidéos à l'appui montrent quatre personnes tentant d'empêcher la femme de regagner son domicile. Le maire et son conseiller municipal ont tous deux intercepté une femme de 66 ans qui rentrait chez elle, a indiqué le procureur de Saint-Malo Fabrice Tremel dans un communiqué. L'habitante de la commune a eu les pieds attachés avec une sangle et une corde. Deux autres hommes étaient impliqués dans la "paralysie" de la sexagénaire au sol "en exerçant une pression sur elle", d'après le procureur.

Les explications du maire

L'autopsie de la victime révèle que sa mort a un "lien direct" avec les sévices qu'elle a vécus. Mais alors, qu'est-ce qui explique la réaction du maire de Plouasne ? Le procureur a indiqué que l'édile et le conseiller municipal avaient la ferme intention d'interner la femme en psychiatrie suite aux nombreux troubles qu'elle aurait causés à son voisinage. Cependant, la décision de l'élue n'a à aucun moment respecté la loi. "Aucun arrêté municipal d'hospitalisation sous contrainte n'a été pris à l'encontre de la sexagénaire et le certificat médical exigé pour établir un tel arrêté n'a pas été préalablement délivré", relève Fabrice Tremel.

Dans la commune, les réactions suite à l'intervention du maire dans la mort de la femme divergent. "On voyait qu'elle était un peu perturbée, qu'elle était plus excitée que d'habitude", a estimé une autre habitante. D'après le gérant d'un bar PMU, la victime venait le voir "au moins une fois par jour, pour venir chercher ses cigarettes, ses feuilles ou boire un petit café". Mais il la trouvait plus agressive ces derniers jours, a informé RMC. Christian, un autre habitant de Plouasne, a estimé que le maire est intervenu au domicile de la victime "dans un bon état d'esprit, pour le bien de sa ville".