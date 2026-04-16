Daniel Siad manipulé par Jeffrey Epstein ? La version du rabatteur accusé de complicité par cinq femmes

Daniel Siad, accusé de viol par une femme et de complicité dans l'affaire Epstein par quatre autres, nie avoir pris part au trafic de Jeffrey Epstein. Il souhaite être entendu par la justice pour donner sa version des faits.

Il fait l'objet des deux plaintes déposées en France dans l'affaire Epstein : Daniel Siad. L'homme connu pour être un recruteur de mannequins a travaillé avec le milliardaire américain comme en témoignent des mails et des documents des Epstein files rendus publics par la justice américaine. Daniel Siad est d'ailleurs cité plus de 2 000 fois dans ces dossiers selon RTL. Mais si rechercher des candidates pour les agences de mannequins était son travail, l'homme est soupçonné d'avoir livré des jeunes femmes au pédocriminel américain, en sachant qu'elles seraient victimes d'agression sexuelle.

Au moins cinq femmes accusent Daniel Siad de les avoir poussées dans les filets de Jeffrey Epstein ou de proches de l'Américain. L'une d'elles, une Française, a même déposé plainte contre le rabatteur. Toutes décrivent un mode opératoire similaire : un casting sauvage dans les villes de France, la promesse d'une carrière dans le mannequinat, l'absence de casting ou d'emploi mais une rencontre avec Jeffrey Epstein ou d'autres propriétaires d'agence de mannequins à l'instar de Gérald Marie, ancien directeur Europe d'Elite Model Management accusé par 15 femmes d'avoir des liens avec l'affaire Epstein.

L'une des accusatrices a même déposé plainte pour viol contre Daniel Siad lui-même. La Suédoise Ebba Karlson, aujourd'hui âgée de 56 ans, accuse le Suédois d'origine algérienne et vivant en France de l'avoir violée dans le local d'une piscine d'une maison à Cannes, après l'avoir fait venir dans les années 1990 à Monaco et en France.

Une accusation de viol contre Daniel Siad

Des accusations que Daniel Siad nie fermement. Auprès des équipes de France Télévisions, le rabatteur a démenti avoir agressé sexuellement une ou plusieurs femmes et avoir présenté des "mannequins mineures ou non mineures qui aient été abusées" à Jeffrey Epstein. Il conteste aussi les dires d'Ebba Karlson, dit ne pas se souvenir de cette femme et estime être pris pour un autre par cette dernière, rapporte Le Parisien.

L'homme estime avoir été lui-même manipulé par le criminel américain qui aurait "utilisé [sa] confiance" selon ses propos auprès des équipes de Complément d'enquête. Daniel Siad doit, de nouveau, s'exprimer auprès des équipes de l'émission dans l'enquête diffusée ce jeudi 16 avril. Le Suédois, retrouvé par la police française mais jamais auditionné, veut livrer sa version des faits.

Daniel Siad bientôt entendu par la police ?

L'avocate de Daniel Siad, Me Menya Arab-Tigrine, a déjà précisé la position du mis en cause. "Son travail à lui consistait très simplement à dénicher des potentiels mannequins, les mettre en relation avec des agences de mannequinat, des agences de recrutement, c'est le terme qui était utilisé, et ensuite sa mission s'interrompait puisqu'il ne remplissait pas de rôle d'agent lui-même. Il n'était pas contractuellement lié à ces femmes", a-t-elle expliqué à RTL fin mars.

Plus que de témoigner de sa version des faits auprès de France Télévisions, Daniel Siad souhaiterait être entendu par la justice française, notamment au sujet des deux plaintes déposées contre lui. "Il est important pour lui de donner sa version des faits puisqu'il est accusé publiquement et qu'il n'a pas l'opportunité de se défendre comme il le souhaiterait devant la justice", a ajouté l'avocate soulignant que "ce qui compte pour" Daniel Siad c'est "d'être déclaré innocent". Le 18 février dernier, la procureure de Paris, Laure Beccuau, indiquait sur Franceinfo que le rabatteur "fait partie des personnes susceptibles d'être auditionnées" dans l'enquête ouverte sur le volet français du dossier Epstein et confiée à cinq magistrats.