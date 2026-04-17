Un gendarme accusé de détention d'images pédopornographiques, sa femme assistante maternelle suscite de vives réactions

Un gendarme est poursuivi pour détention d'images pédopornographiques dans la Manche. L'homme côtoyait depuis des années des enfants en bas âge gardés par sa femme, assistante maternelle, au logement de fonction du couple.

Un gendarme de la Manche dans la tourmente. Le 10 décembre 2025, ce membre de la brigade de Saint-Vaast-la-Hougue est placé en garde à vue par la section de recherches de gendarmerie de Caen pour des soupçons de consultation de sites pédopornographiques selon les informations de Franceinfo. Dans cette affaire, tout est parti d'un signalement de la cellule de renseignement financier Tracfin "concernant des transactions en cryptomonnaies sur un site internet pédocriminel", apprend-on.

L'homme est à nouveau placé en garde à vue le 6 janvier 2026 avant d'être présenté au procureur de la République de Caen. 6 500 photos de mineurs sont retrouvées par les enquêteurs sur ses différents ordinateurs. Pendant sa dernière audition, il aurait reconnu "l'essentiel des faits", révèlent nos confrères. "Sa démission sera effective début mai", précise la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN). Le parquet confirme auprès du Parisien l'ouverture d'une enquête pour "consultation habituelle de service de communication en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineurs et détention d'images de mineurs à caractère pornographique". Le gendarme, lui, doit être jugé au mois de juin prochain.

"Sa femme est quand même assistante maternelle !"

Outre les faits qui sont reprochés à ce gendarme, c'est également sa situation familiale qui fait réagir. Sa femme, assistante maternelle agréée, vivait avec lui dans leur logement de fonction au sein de la caserne de la brigade. Un environnement dans lequel l'homme "côtoyait depuis près de sept ans" les enfants en bas âge dont sa femme avait la responsabilité. En janvier, après la dernière garde à vue du gendarme, lorsqu'il a reconnu les faits, sa femme décide alors de tout quitter et de rompre l'ensemble des contrats de garde à domicile sur lesquels elle s'était engagée, du jour au lendemain, sans préavis.

Elle parle du "burn out professionnel de son compagnon" et de son souhait de démissionner de ses fonctions à la gendarmerie. A-t-elle appris quelque chose à ce moment-là ? À ce stade de l'enquête, il est impossible de répondre à cette question. Etait-elle au courant des agissements reprochés à son mari ? Là aussi, aucun élément ne permet de le savoir. De plus, sa décision de stopper toute activité ne signifie en rien que cette dernière est mêlée à l'affaire. Pour autant, c'est une véritable douche froide pour les familles dont les enfants fréquentaient le foyer du gendarme et de sa femme. Ayant eu vent de la rumeur sur une enquête qui viserait le gendarme, ils tentent de s'informer auprès de la gendarmerie locale et du procureur de Caen, sans succès. Le commandant de la brigade locale aurait demandé à une mère de garder "un silence absolu", selon Radio France.

"Nous apprenons à nos dépens que lorsque l'on ferme la porte d'un foyer, on ne sait vraiment pas ce qu'il se passe derrière (...) À aucun moment nous n'avons été alertés. Sa femme est quand même assistante maternelle !", lance l'une des mamans qui a alerté la cellule investigation de Radio France. "On est quand même très nombreux à s'être demandé si nos enfants avaient subi des attouchements ou s'ils avaient été pris en photo", peste une deuxième. Malgré le fait qu'elle ne soit pas citée par la justice, ni arrêtée pour être interrogée, la femme du gendarme suscite donc de vives réactions chez les parents.

L'inspection de la gendarmerie nationale n'a pas été saisie

Face à la gronde et à l'inquiétude grandissante du côté des parents, le procureur de Caen, Joël Garrigue, a pris la parole dans les colonnes de Franceinfo. Il assure comprendre cette "inquiétude", "mais il ressort des auditions et des constatations techniques que le suspect était à la recherche d'images d'adolescentes ou de préadolescentes (10-18 ans) et non d'enfants en très bas âge", comme ceux gardés au domicile du couple, dans la caserne de la brigade.

Voilà pourquoi, "il n'a pas été procédé à l'identification des familles des enfants confiés à l'épouse de l'intéressé". Il précise que la majorité des images découvertes était déjà connue de la gendarmerie. "Je reste persuadée que les enfants auraient dû être entendus pour s'assurer qu'il n'y a jamais eu le moindre doute sur un écart de conduite du mari de l'assistante maternelle, estime la deuxième maman citée. Quid de l'indépendance des enquêteurs dans ce dossier ? Le procureur de Caen précise que "l'inspection de la gendarmerie nationale (IGGN) n'a pas pris part à l'enquête dans la mesure où les faits n'ont pas été commis par le suspect dans le cadre de ses fonctions".