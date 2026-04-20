Elon Musk convoqué par la justice française : ce que risque le patron de X

Le milliardaire et patron du réseau social X (ex-Twitter) a été convoqué, lundi, pour une audition libre devant le parquet de Paris. Il est appelé à répondre aux accusations contre sa plateforme et son intelligence artificielle, Grok.

Le patron du réseau social X, Elon Musk, est convoqué ce lundi pour une audition libre devant le parquet de Paris, dans le cadre d'une enquête sur de possibles violations de la législation française. Une dizaine de cadres de l'entreprise américaine, dont Linda Yaccarino, sa directrice générale jusqu'à l'été 2025, ont également été convoqués.

Elon Musk et Linda Yaccarino sont soupçonnés de "complicité de détention d'images de mineurs présentant un caractère pédopornographique", "complicité de diffusion, offre ou mise à disposition en bande organisée d'images de mineurs présentant un caractère pédopornographique", ainsi que "atteinte à la représentation de la personne", notamment après la diffusion de deepfakes par l'IA Grok, celle de X.

L'enquête de la justice française porte aussi sur des soupçons de "contestation de crime contre l'humanité", "extraction frauduleuse de données d'un système de traitement automatisé de données en bande organisée", "falsification du fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données en bande organisée" et "administration d'une plateforme en ligne illicite en bande organisée". Dans le cadre de cette enquête, les locaux français de la plateforme X avaient été perquisitionnés le 3 février dernier.

Plusieurs options pour le parquet de Paris

Il est important de comprendre que ces perquisitions n'ont pas encore de quoi inquiéter plus que ça le milliardaire et propriétaire de X. En effet, X ne peut pas être jugé en France, puisque son siège européen est situé à Dublin (en Irlande), et c'est lui qui détient notamment des éléments potentiellement sensibles concernant le puissant algorithme. Le réseau social X avait, à l'époque, dénoncé un "acte judiciaire abusif" reposant sur des "motivations politiques".

Quid de la présence d'Elon Musk ce lundi en France ? Même si la convocation émane du parquet de Paris, et puisqu'il s'agit d'une audition libre, ni Elon Musk, ni Linda Yaccarino ne sont tenus de se rendre à ces rendez-vous. Si la présence du patron de Space X est donc très incertaine, le parquet a prévenu samedi dernier que son "absence (ne serait) pas un obstacle à la poursuite des investigations". Si l'ex-proche de Donald Trump ne se présente pas à sa convocation, le parquet aura alors plusieurs options à sa disposition : un classement sans suite, une convocation au tribunal, l'ouverture d'une information judiciaire avec émission d'un mandat d'arrêt international, ou encore une mise en examen. Dans les prochains jours, plusieurs salariés de X seront également auditionnés.

Face aux accusations des autorités judiciaires françaises, Elon Musk déplorait en février dernier une "attaque politique" à son encontre. "Ce sont des attardés mentaux", a-t-il même lancé, en français, dans un post mi-mars après les perquisitions menées par les magistrats dans les locaux parisiens de X. "Le parquet de Paris tente manifestement d'exercer une pression sur la direction générale de X aux Etats-Unis en visant (son) entité française", avait-il déclaré quelques jours plus tard.