Séisme et tsunami au Japon : le risque se précise

Un séisme de magnitude 7,4 secoue le nord du Japon ce lundi, l'alerte tsunami a été déclenchée. Une vague de 80 cm a déjà frappé un port du nord, faisant craindre le pire dans le pays.

Un séisme de magnitude 7,4 a frappé le nord du Japon ce lundi 20 avril 2026 à 16h53 (9h53 heure de Paris), annonce l'Agence météorologique japonaise (JMA). L'épicentre a été observé au large des côtes de Sanriku, précise Yomiuri. À plusieurs centaines de kilomètres de là, à Tokyo, plusieurs immeubles ont tremblé. Peu après, une alerte au tsunami prévoyant des vagues pouvant atteindre trois mètres a été émise.

D'après la JMA, plusieurs puissantes vagues étaient "imminentes" sur la préfecture d'Iwate et attendues vers 10h30 (heure de Paris) à Hokkaido. Elle a averti que des dégâts dus aux vagues du tsunami étaient à prévoir. Une vague de 80 cm a déjà été observée à 17h34 (10h34 en France) dans un port de Kuji, dans la préfecture d'Iwate, deux minutes après une première de 70 cm, et 41 minutes après la secouse sismique, a précisé la JMA. La vigilance rouge est activée dans les préfectures d'Iwate et celle du centre d'Hokkaido, dans le nord de l'archipel.

"Des victimes sont en cours de confirmation"

Dans un message posté sur X, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi indique qu'une "salle de crise" a été mise en place. "À l'heure actuelle, nous avons reçu des informations selon lesquelles 'des dégâts matériels et des victimes sont en cours de confirmation', mais nous allons désormais recueillir des informations détaillées et mettre en place les mesures d'urgence nécessaires", écrit-elle.

Yomiuri précise l'heure prévue de l'arrivée du tsunami en fonction de la localisation géographique au Japon et la hauteur des vagues pour cette journée de lundi : Côte centrale du Pacifique d'Hokkaido 17:30 (10h30, heure de Paris) : 3 mètres / Préfecture d'Aomori Côte du Pacifique 17:20 (10h20) : 3 mètres / Préfecture d'Iwate, on estime que le tsunami atteint : 3 mètres / Côte Pacifique Est d'Hokkaido 17:30 (10h30) : 1 mètre / Côte Pacifique Ouest d'Hokkaido 17:30 (10h30) : 1 mètre / Préfecture d'Aomori Mer du Japon Côte 18:00 (11 heures) : 1 mètre/

Au Japon, le traumatisme de 2011

"Evacuez immédiatement les régions côtières et les zones riveraines vers un endroit plus sûr, tel qu'un terrain surélevé ou un bâtiment d'évacuation. Les vagues du tsunami devraient frapper à plusieurs reprises. Ne quittez pas les lieux sûrs tant que l'alerte n'est pas levée", a-t-elle déclaré. La chaîne NHK indique que même inférieures à un mètre, les vagues peuvent faucher une personne et provoquer des blessures.

Le Japon est régulièrement touché par des séismes et des tsunamis. L'archipel, qui compte environ 125 millions d'habitants, subit quelque 1 500 secousses chaque année. La grande majorité sont légères, bien que les dégâts varient selon les événements. En 2011, un séisme de magnitude 9,0 avait déclenché un tsunami, à l'origine du décès ou de la disparition de 18 500 personnes. Le Japon se trouve à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques, sur la bordure occidentale de la "ceinture de feu" du Pacifique, et fait partie des pays les plus actifs au monde en termes de sismicité.

Dernières mises à jour

12:37 - L'heure et la hauteur des vagues attendues Yomiuri précise l'heure prévue de l'arrivée du tsunami en fonction de la localisation géographique au Japon et la hauteur des vagues pour cette journée de lundi : Côte centrale du Pacifique d'Hokkaido 17:30 (10h30, heure de Paris) : 3 mètres

Préfecture d'Aomori Côte du Pacifique 17:20 (10h20) : 3 mètres

Préfecture d'Iwate, on estime que le tsunami atteint : 3 mètres

Côte Pacifique Est d'Hokkaido 17:30 (10h30) : 1 mètre

Côte Pacifique Ouest d'Hokkaido 17:30 (10h30) : 1 mètre

Préfecture d'Aomori Mer du Japon Côte 18:00 (11 heures) : 1 mètre

Préfecture de Miyagi 17:20 (10h20) : 1 mètre

Préfecture de Fukushima 20e 17:50 (10h50) : 1 mètre 12:16 - Le gouvernement annonce la mise en place d'une cellule de crise Dans un message posté sur X, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi indique qu'une "salle de crise" a été mise en place. "À l'heure actuelle, nous avons reçu des informations selon lesquelles 'des dégâts matériels et des victimes sont en cours de confirmation', mais nous allons désormais recueillir des informations détaillées et mettre en place les mesures d'urgence nécessaires", écrit-elle.

Un séisme de magnitude 7,4 s'est produit au large de la côte nord du Japon, ce lundi 20 avril à 16h53 (9h53 heure de Paris), indiquent la télévision publique japonaise NHK et l'Agence météorologique japonaise (JMA). L'alerte au tsunami a été déclenchée alors que des vagues de trois mètres sont attendues.