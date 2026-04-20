Huit enfants tués aux Etats-Unis : des "idées noires" et un divorce... Ce que l'on sait du père et principal suspect

Huit enfants âgés de 3 à 11 ont été tués et deux femmes ont été grièvement blessées dans une fusillade survenue le 19 avril en Louisiane, aux Etats-Unis. Le principal suspect et père des victimes a été abattu.

Il s'agit de la pire tuerie des Etats-Unis depuis plus de deux ans. Le dimanche 18 avril 2026, une fusillade a fait au moins dix victimes à Shreveport, troisième ville de Louisiane. Un homme est suspecté d'avoir ouvert le feu à plusieurs reprises et d'avoir tué huit enfants et grièvement blessé deux femmes. Les autorités américaines évoquent une "tragédie insensée".

"Trois garçons et cinq filles âgés de 3 à 11 ans ont été abattus" indique le bureau du médecin légiste. Parmi ces mineurs victimes de la tuerie, sept "étaient les enfants" de l'homme soupçonné d'être l'auteur des tirs selon le porte-parole de la police de Shreveport, Christopher Bordelon. Le huitième serait un cousin de la fratrie. Un neuvième enfant était présent lors de la fusillade, mais a survécu et a été hospitalisé pour une blessure sans gravité a complété le maire Shreveport, Tom Arceneaux.

Concernant les deux femmes blessées, elle étaient des proches du principal suspect et l'une d'elles était la mère de plusieurs des enfants tués. C'est une des femmes, blessée par balle au bas du visage, qui a alerté le voisin ayant lui-même appelé le 911, numéro d'urgence aux Etats-Unis.

Une fusillade sur "trois scènes distinctes"

La fusillade semble s'être déroulée à divers endroits selon la police américaine. "Il y a trois scènes distinctes. La fusillade a eu lieu au niveau du 300 de la West 79th", qui semble être le domicile d'une partie des victimes, et "il y a aussi [eu] une autre fusillade liée à celle-ci sur la rue Harrison, et enfin, une des victimes s'est réfugiée dans une résidence voisine, sur la West 79th, après la fusillade", a expliqué le porte-parole de la police de Shreveport, Christopher Bordelon.

Le principal suspect "a volé une voiture, à proximité de l'intersection entre la West 79th et Lynnwood" après la fusillade pour prendre la fuite. Les forces de l'ordre l'ont poursuivi. "À l'issue de cette course-poursuite, le suspect est sorti du véhicule avec une arme, et nos agents ont été contraints de le neutraliser", a déclaré Christopher Bordelon. La police a confirmé la mort du suspect et a indiqué qu'aucun agent n'avait été blessé.

Qui est le principal suspect de la fusillade en Louisiane ?

L'auteur supposé de la fusillade ayant tué huit enfants et blessés deux femmes est le père de la plupart des victimes décédées et un proche des deux adultes. Il a été identifié comme étant Shamar Elkins, un homme de 31 ans. Le suspect avait déjà été arrêté en 2019 pour détention d'armes et avait plaidé coupable. Il n'était cependant pas connu de la justice pour des antécédents de violences conjugales ou intrafamiliales. L'homme a servi dans la Garde nationale de l'armée de Louisiane de 2013 à 2020 selon The Washington Post, mais il n'a pas été déployé en opérations et a quitté l'armée avec le grade de simple soldat.

Des difficultés intrafamiliales à l'origine de la fusillade ?

Les motivations de suspect n'ont pas encore été établies et la police "mène activement l'enquête pour tenter de déterminer les motifs" de ces crimes, a fait savoir son porte-parole. Plusieurs proches du suspect ont indiqué que ce dernier avait récemment connu des difficultés sur le plan psychologique rapporte The New York Times.

L'homme était stressé par la relation qu'il entretenait avec sa femme qui lui avait annoncé son intention de divorcer selon son beau-frère, Troy Brown, qui vivait avec lui. "Après la première dispute au sujet du divorce, il agissait comme s'il perdait la tête. Ça le tracassait. Je lui parlais et il me disait : 'Frérot, je ne veux pas perdre ma femme'", a précisé Troy Brown au Washington Post.

Le suspect avait également évoqué des "idées noires" à ses parents lors du week-end de Pâques. "Je lui ai dit : 'tu peux surmonter tout ça, mec. Peu importe ce que tu traverses, tu peux t'en sortir'. Puis je me souviens qu'il m'a répondu : 'Certaines personnes ne parviennent pas à se libérer de leurs démons'", rapporte Marcus Jackson, le beau-père de Shamar Elkins au média américain. Est-ce que le divorce couplé aux difficultés psychologique ont poussé le suspect à commettre l'irréparable ? Il est encore trop tôt pour le dire. L'enquête va étudier toutes les pistes, mais l'impossibilité d'auditionner le suspect risque de compliquer les investigations.