Disparition de Manon à Saint-Etienne-de-Montluc : qui est le suspect ? Un meurtre évoqué

Une enquête pour enlèvement et meurtre a été ouverte par le procureur de la République de Nantes. Cela fait suite à la disparition d'une mère et sa fille le 3 avril dernier.

Une enquête a été ouverte pour "enlèvement et meurtre" à Saint-Étienne-de-Montluc, près de Nantes, indique, ce lundi 20 avril matin, le procureur de la République nantais, Antoine Leroy. Une habitante de la commune, âgée d'une trentaine d'années et appelée Manon selon une information d'Ici Loire Océan, et sa fille d'un peu moins de deux ans, sont portées disparues depuis la fin du mois de mars. Le père, lui, est à ce jour encore introuvable.

L'alerte de la disparition a été donnée le vendredi 3 avril dernier, juste avant le week-end de Pâques, par les proches de la jeune femme de 31 ans, originaire de Chatonnay en Vendée. Notamment parce que cela faisait plusieurs jours qu'ils n'avaient plus aucune nouvelle de la maman et de sa petite fille de 15 mois, relate actu.fr.

Rapidement, les forces de l'ordre se rendent à son domicile. L'habitante vit dans une maison pavillonnaire. Elle tient également une pension pour chevaux ainsi qu'un bétail de vaches qu'elle élève depuis maintenant trois ans. Malgré la mise en place des instigations, du survol de la zone par un hélicoptère et de la tenue d'auditions, la mère et sa fille n'ont pas été retrouvées. L'enquête révèle que "le conjoint de la jeune femme, âgé de 41 ans et père de leur enfant, a pris l'avion, avec ce dernier, le 2 avril, au départ de Nantes et à destination de l'Algérie", poursuit le procureur de la République.

L'enquête a cependant révélé des informations sur le père, suspecté d'être à l'origine de cette disparition et d'un potentiel meurtre. Selon le procureur, l'homme d'une quarantaine d'années aurait tenté de contacter plusieurs personnes. Antoine Leroy n'a cependant pas dévoilé l'objet de ces appels. Des premières conclusions semblent s'établir dans l'enquête : "l'hypothèse d'un meurtre de la jeune femme" est à ce stade privilégiée, ont fait savoir les enquêteurs.