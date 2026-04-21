Disparition de Manon à Saint-Étienne-de-Montluc : un témoignage sur le suspect et sa "voiture noire"

Après la disparition de Manon Relandeau et sa fille de 15 mois près de Nantes, une enquête pour enlèvement et meurtre a été ouverte. Le père, âgé de 41 ans, a pris un vol pour l'Algérie avec le bébé du couple au début du mois d'avril. Une voisine l'a justement aperçu ce jour-là et décrit un comportement inhabituel.

Une enquête a été ouverte pour "enlèvement et meurtre" à Saint-Étienne-de-Montluc, près de Nantes comme indiqué ce lundi 20 avril par le procureur de la République nantais, Antoine Leroy. Manon Relandeau, une habitante de la commune âgée de 31 ans et sa fille de 15 mois sont portées disparues depuis la fin du mois de mars. Le père, lui, est à ce jour introuvable, selon les informations d'Ici Loire Océan. Manon Relandeau tenait une pension pour chevaux ainsi qu'un bétail de vaches qu'elle élevait depuis maintenant trois ans.

Ce sont des proches du couple qui ont alerté les autorités le vendredi 3 avril, vers 13 heures. Ils étaient sans nouvelle de Manon et de sa fille, Inaya, depuis plusieurs jours. Le 7 avril dernier, c’est pour enlèvement de mineur et meurtre par conjoint qu’un juge d’instruction nantais a été saisi, a indiqué ce lundi le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy. Le papa, Karim, âgé de 41 ans, a par ailleurs quitté le domicile familial à Saint-Étienne-de-Montluc avec leur fille. Rapidement, les forces de l'ordre se sont rendues au domicile du couple, une maison pavillonnaire. Ils n'ont trouvé personne.

Manon Relandeau "ne serait pas partie sans sa fille"

L'homme ne faisait visiblement pas l'unanimité chez les voisins du couple. "On voyait bien qu’ils ne cherchaient pas à s’intégrer du tout" et "avait un langage particulier, très braque (cassant) dans les paroles, agressif verbalement, j’ai trouvé ça bizarre, mais je n’ai jamais rien vu qui laisse penser à de la violence", confie le voisin d'en face auprès du Parisien. Selon une deuxième riveraine, Manon "ne serait pas partie sans sa fille de 15 mois".

"C’est très angoissant, depuis le temps qu’elle a disparu (...) La dernière fois que je l’ai vu, lui, il rentrait en marche arrière avec une grosse voiture noire, ce qu’il ne faisait jamais. Il est rentré directement dans la maison et est reparti assez vite", raconte Danielle auprès du quotidien francilien, une voisine qui est "sans doute la dernière à l’avoir aperçu dans la commune, le jeudi 2 avril", précise le journal.

Un dispositif de recherche impressionnant

82 gendarmes de la compagnie de gendarmerie départementale de Nantes ont été engagés pour tenter de retrouver Manon Relandeau, aidés par deux équipes cynophiles, dont un chien St Hubert. Des recherches par hélicoptère et drone ont aussi été menées et la brigade fluviale de Saint-Pierre-des-Corps a été sollicitée, révèle F3 Pays-de-la-Loire, ce mardi 21 avril. Malgré un survol de la zone par un hélicoptère et la tenue de premières auditions, la mère et sa fille n'ont pas été retrouvées.

L'enquête révèle pour l'heure que "le conjoint de la jeune femme, âgé de 41 ans et père de leur enfant, a pris l'avion, avec ce dernier, le 2 avril, au départ de Nantes et à destination de l'Algérie", a dit le procureur de la République. Depuis ce jour, il aurait contacté "quelques personnes par téléphone", indique le parquet de Nantes. Quant à la situation de l'enfant de 15 mois, elle reste inconnue.

De premières conclusions semblent émaner de l'enquête en ce début de semaine : "l'hypothèse d'un meurtre de la jeune femme" est à ce stade privilégiée, ont fait savoir les enquêteurs. La cellule d'identification criminelle de Nantes est également à la recherche de traces et indices. Enfin, une cellule nationale d'enquête, composée de 15 enquêteurs et dirigée par la Section de Recherches de Nantes, a été mise en place pour l'occasion.

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12:55 - "Il rentrait en marche arrière, ce qu'il ne faisait jamais" Le suspect numéro un dans la disparition de Manon Relandeau et de son bébé de 15 mois n'est autre que le papa, Karim, 41 ans. Et ce dernier ne faisait visiblement pas l'unanimité chez les voisins du couple. "On voyait bien qu’ils ne cherchaient pas à s’intégrer du tout" et, lui, "avait un langage particulier, agressif verbalement, j’ai trouvé ça bizarre", confie le voisin d'en face auprès du Parisien. De son côté, "Danielle", est peut-être la dernière personne à l'avoir aperçu dans la commune, le 2 avril dernier, avant qu'il ne prenne l'avion en direction de l'Algérie. "La dernière fois que je l’ai vu, lui, il rentrait en marche arrière avec une grosse voiture noire, ce qu’il ne faisait jamais. Il est rentré directement dans la maison et est reparti assez vite", explique-t-elle auprès du journal ce mardi 21 avril 2026.

Une femme de 31 ans, Manon Relandeau, a disparu depuis trois semaines près de Nantes tout comme son bébé, une petite fille de 15 mois. Son conjoint, lui, a pris un vol pour l’Algérie avec le bébé du couple. Si aucun corps n’a été retrouvé, les enquêteurs redoutent le pire. Une enquête pour enlèvement et meurtre a été ouverte.