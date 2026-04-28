Disparition de Manon Relandeau : ce plan machiavélique que les enquêteurs redoutent

Le conjoint de l'agricultrice Manon Relandeau a été arrêté lundi 27 avril, en Algérie. Dans le cadre de l'enquête, deux proches de l'homme de 41 ans ont été arrêtés et sont soupçonnés d'avoir contribué à son départ vers le Maghreb.

Manon Relandeau, mère de famille de 31 ans et éleveuse de chevaux et de bovins à Saint-Etienne-de-Montluc n'a plus donné signe de vie depuis le 27 mars dernier. Ce lundi 27 avril, son compagnon a été interpellé en Algérie selon le parquet de Nantes, confirmant une information de Presse-Océan. L’individu s’était réfugié dans la commune d’El Affroun, dont il est originaire, à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest d’Alger, selon le journal local.

La fille du couple, Inaya, qui était également portée disparue, se trouvait avec lui. "Le conjoint de la disparue a été interpellé par les services de police algériens hier, lundi 27 avril 2026. Sa fille Inaya était avec lui", assure au Parisien, Antoine Leroy, le procureur de la République de Nantes.

L'homme de 41 ans va être déféré devant un parquet local en Algérie, a indiqué une source proche du dossier à BFMTV. Ce n'est pas tout, deux autres personnes ont été interpellées les 22 et 23 avril dans le cadre de cette enquête sur la disparition de Manon Relandeau et de sa fille de 15 mois, Inaya, désormais saine et sauve. Un nouveauté, à ce stade de l'enquête, qui fait craindre l'hypothèse d'un plan machiavélique et huilé pour les enquêteurs : le papa de la petite Inaya a pu fuir vers le Maghreb aidé de ces deux personnes qui pourraient être des proches.

Deux proches de son conjoint en détention provisoire

D'après les informations à la disposition de RMC, il s'agit de "deux proches du conjoint de Manon Relandeau", soupçonnés d'avoir aidé ce dernier dans sa logistique avant son départ en Algérie. Les deux individus ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime" et "modification des lieux d’un crime", précise le parquet. Ils ont été placés en détention provisoire.

Une enquête a été ouverte pour "enlèvement et meurtre". Ce sont des proches de la trentenaire qui ont alerté les autorités le vendredi 3 avril, vers 13 heures. Ils étaient sans nouvelles de Manon et de sa fille, Inaya, depuis déjà plusieurs jours. Ces derniers s'accrochent à l'espoir de la retrouver vivante, privilégiant la piste de la séquestration : "On pense encore davantage à une séquestration, on garde espoir de la retrouver", confiait la mère de la disparue à Ouest-France. Ce n'est pas le cas de la police qui penche plutôt pour un féminicide, mais si rien n'est confirmé à ce stade.

Karim ne faisait pas l'unanimité chez les voisins du couple

Arrêté en Algérie le lundi 27 avril, le conjoint de Manon, Karim, 41 ans, avait quitté la France, au départ de Nantes-Atlantique, le 2 avril dernier, avec sa fille de 15 mois. Dès le départ, les forces de l'ordre se sont intéressées à son cas. Depuis son départ, il avait contacté "quelques personnes par téléphone".

Depuis 2022 et l'installation de Manon Relandeau et Karol à Saint-Étienne-de-Monluc, leur relation se serait dégradée. Manon Relandeau s'est séparée de son premier conjoint, avec qui elle était en couple depuis une dizaine d'années. Elle a ensuite rapidement rencontré le père de sa fille dont elle serait "follement" tombée amoureuse, selon sa marraine. Mais ces derniers mois, le couple battait de l'aile. "Elle a pris de conscience que son couple ne fonctionnait pas normalement. Il y avait beaucoup de jalousie. Il l’empêchait de parler à des hommes, la coupait de sa famille", a expliqué la marraine de Manon auprès de Ouest-France.

L'homme ne faisait visiblement pas, non plus, l'unanimité chez les voisins du couple. "On voyait bien qu’ils ne cherchaient pas à s’intégrer du tout" et "avait un langage particulier, très braque (cassant) dans les paroles, agressif verbalement, j’ai trouvé ça bizarre, mais je n’ai jamais rien vu qui laisse penser à de la violence", a confié le voisin d'en face auprès du Parisien. "La dernière fois que je l’ai vu, lui, il rentrait en marche arrière avec une grosse voiture noire, ce qu’il ne faisait jamais. Il est rentré directement dans la maison et est reparti assez vite", a raconté Danielle auprès du quotidien francilien, une voisine qui est "sans doute la dernière à l’avoir aperçu dans la commune, le jeudi 2 avril", précise le journal.

Ophélie Relandeau, la sœur de l'agricultrice, a témoigné le vendredi 24 avril au micro d'Ici Loire Océan. Les deux femmes de quatre ans d'écart sont restées proches, malgré la distance de plusieurs centaines de kilomètres qui les sépare. Ophélie qui vit dans le sud de la France a confié que "c'est pas facile d'être loin". "J'essaye de demander des nouvelles tous les jours à mon père. La distance fait que c'est dur", a-t-elle avoué. "C'est très difficile de ne pas savoir si elle est en vie, si elle est dans de bonnes conditions. C'est d'autant plus difficile depuis que c'est médiatisé, de voir tout ce qui se dit sur les réseaux et à la télé", a-t-elle confessé.

Manon Relandeau introuvable, "les espoirs s’amenuisent"

82 gendarmes de la compagnie de gendarmerie départementale de Nantes ont été engagés pour tenter de retrouver Manon Relandeau, aidés par deux équipes cynophiles, dont un chien St Hubert. Des recherches par hélicoptère et drone ont aussi été menées et la brigade fluviale de Saint-Pierre-des-Corps a été sollicitée. Des plongeurs ont, en effet, été réquisitionnés, notamment pour explorer les marais environnants. La cellule d'identification criminelle de Nantes est également à la recherche de traces et indices. Enfin, une cellule nationale d'enquête, composée de 15 enquêteurs et dirigée par la Section de Recherches de Nantes, a été mise en place pour l'occasion.

Le 22 avril dernier, la gendarmerie avait lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver Manon Relandeau. Toute personne susceptible d'avoir des informations qui pourraient aider l'enquête sur la disparition de Manon Relandeau, 160 cm, d'une corpulence mince et aux cheveux longs et ondulés, est appelée à contacter le 0800 877 668.

"Il y a des investigations sur des comptes bancaires, des vidéos, l’enquête de voisinage qui est très large. On ratisse tout ce qui nous semble intéressant à l’instant T… Fouiller autour du fumier, soulever des sacs, autour d’un distributeur de céréales. Il y a eu énormément d'auditions. On espère toujours, mais plus on avance dans le temps, plus les espoirs s’amenuisent", a précisé le commandant Thierry Coin lors d'un point presse le 21 avril. Si son compagnon a donc été retrouvé en Algérie, Manon Relandeau, elle, reste introuvable.

Dernières mises à jour

11:02 - Deux proches du conjoint mis en examen, l'ont-ils aidé ? Deux personnes ont été interpellées les 22 et 23 avril dans le cadre de cette enquête sur la disparition de Manon Relandeau et de sa fille de 15 mois, Inaya, désormais saine et sauve. Un nouveauté, à ce stade de l'enquête, qui fait craindre l'hypothèse d'un plan machiavélique et huilé pour les enquêteurs : le papa de la petite Inaya a pu fuir vers le Maghreb aidé de ces deux personnes qui pourraient être des proches. Selon RMC, il s'agit bien de "deux proches du conjoint de Manon Relandeau", soupçonnés d'avoir aidé ce dernier dans sa logistique avant son départ en Algérie. Les deux individus ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime" et "modification des lieux d’un crime", précise le parquet. Ils ont été placés en détention provisoire. 10:59 - Le conjoint de Manon Relandeau interpellé en Algérie Lundi 27 avril 2026, le compagnon de Manon Relandeau a été interpellé en Algérie selon le parquet de Nantes, confirmant une information de Presse-Océan. La fille du couple, Inaya, qui était également portée disparue, se trouvait avec lui, abonde Antoine Leroy, le procureur de la République de Nantes, dans les colonne du journal Le Parisien. L'homme de 41 ans va être déféré devant un parquet local en Algérie, a indiqué une source proche du dossier à BFMTV.

Une femme de 31 ans, Manon Relandeau, a disparu depuis plusieurs semaines près de Nantes tout comme son bébé, une petite fille de 15 mois. Son conjoint, lui, a pris un vol pour l’Algérie avec le bébé du couple. Il a été arrêté le lundi 27 avril par la police algérienne avec sa fille. En revanche, l'agricultrice Manon Relandeau reste introuvable malgré l'important dispositif de recherche mis en place.