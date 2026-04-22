Disparition de Manon Relandeau : des chances de la retrouver vivante ? Une piste privilégiée

À la suite de la disparition de Manon Relandeau, la gendarmerie nationale a diffusé mercredi 22 avril un appel à témoins. Elle espère ainsi retrouver la trace de cette habitante de Saint-Étienne-de-Montluc dont le conjoint et père de sa fillette se serait envolé pour l'Algérie avec l'enfant.

L'enquête sur la disparition de Manon Relandeau a pris un nouveau tournant. Ce mercredi 22 avril 2026, la gendarmerie nationale a lancé un appel à témoins dans l'espoir de retrouver cette habitante de Saint-Étienne-de-Montluc, près de Nantes. Âgée de 31 ans, cette éleveuse de chevaux et de bovins n'a plus donné signe de vie depuis le 27 mars. La démarche a été initiée par la cellule nationale d'enquête. La gendarmerie appelle toute personne susceptible d'avoir des informations qui pourraient aider l'enquête sur la disparition de Manon Relandeau, 160 cm, d'une corpulence mince et aux cheveux longs et ondulés, de contacter le 0800 877 668, et ce, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit.

Dans cette affaire, une enquête a été ouverte pour "enlèvement et meurtre", a indiqué lundi 20 avril le procureur de la République nantais, Antoine Leroy. Ce sont des proches de la trentenaire qui ont alerté les autorités le vendredi 3 avril, vers 13 heures. Ils étaient sans nouvelles de Manon et de sa fille, Inaya, depuis déjà plusieurs jours.

Le père de la fille de Manon Relandeau dans le viseur des enquêteurs.

Les forces de l'ordre s'intéressent de près au père. Elles se sont rendues au domicile du couple, une maison pavillonnaire, mais n'ont trouvé personne. Le papa, Karim, âgé de 41 ans, est toujours introuvable. Il aurait pris l'avion, avec l'enfant, le 2 avril, "au départ de Nantes et à destination de l'Algérie", a avancé le procureur de la République. Depuis ce jour, il aurait contacté "quelques personnes par téléphone". C'est pourquoi un juge d’instruction nantais a été saisi le 7 avril dernier pour "enlèvement de mineur" et "meurtre par conjoint".

La situation de l'enfant de 15 mois reste inconnue. Concernant la mère, de premières conclusions semblent émaner de l'enquête : "l'hypothèse d'un meurtre de la jeune femme", soit un féminicide, est à ce stade privilégiée, ont fait savoir les enquêteurs.

Manon Relandeau "ne serait pas partie sans sa fille"

L'homme ne faisait visiblement pas l'unanimité chez les voisins du couple. "On voyait bien qu’ils ne cherchaient pas à s’intégrer du tout" et "avait un langage particulier, très braque (cassant) dans les paroles, agressif verbalement, j’ai trouvé ça bizarre, mais je n’ai jamais rien vu qui laisse penser à de la violence", a confié le voisin d'en face auprès du Parisien. Selon une deuxième riveraine, Manon "ne serait pas partie sans sa fille de 15 mois".

"C’est très angoissant, depuis le temps qu’elle a disparu (...) La dernière fois que je l’ai vu, lui, il rentrait en marche arrière avec une grosse voiture noire, ce qu’il ne faisait jamais. Il est rentré directement dans la maison et est reparti assez vite", a raconté Danielle auprès du quotidien francilien, une voisine qui est "sans doute la dernière à l’avoir aperçu dans la commune, le jeudi 2 avril", précise le journal.

Un dispositif de recherche impressionnant

82 gendarmes de la compagnie de gendarmerie départementale de Nantes ont été engagés pour tenter de retrouver Manon Relandeau, aidés par deux équipes cynophiles, dont un chien St Hubert. Des recherches par hélicoptère et drone ont aussi été menées et la brigade fluviale de Saint-Pierre-des-Corps a été sollicitée, révèle F3 Pays-de-la-Loire, ce mardi 21 avril. Des plongeurs ont, en effet, été réquisitionnés, notamment pour explorer les marais environnants. La cellule d'identification criminelle de Nantes est également à la recherche de traces et indices. Enfin, une cellule nationale d'enquête, composée de 15 enquêteurs et dirigée par la Section de Recherches de Nantes, a été mise en place pour l'occasion.

"Il y a des investigations sur des comptes bancaires, des vidéos, l’enquête de voisinage qui est très large. On ratisse tout ce qui nous semble intéressant à l’instant T… Fouiller autour du fumier, soulever des sacs, autour d’un distributeur de céréales. Il y a eu énormément d'auditions. On espère toujours, mais plus on avance dans le temps, plus les espoirs s’amenuisent", a précisé le commandant Thierry Coin lors d'un point presse le 21 avril.

Dernières mises à jour

20:26 - La gendarmerie lance un appel à témoins pour tenter de retrouver Manon Relandeau Alors que Manon Relandeau n'a plus donné signe de vie depuis près d'un mois maintenant, la gendarmerie nationale a lancé ce mercredi un appel à témoins. Toutes personnes qui pourraient avoir en sa possession des informations, même minimes, est invitée à se manifester auprès des autorités compétentes. 10:45 - Qui était vraiment Manon Relandeau ? Manon Relandeau est une jeune femme de 31 ans, originaire de Nantes. Il y a trois ans, elle a racheté la Ferme du Chêne Creux, exploitation de 65 hectares, en bordure de marais, à Saint-Étienne-de-Montluc. Elle y élève des chevaux et des vaches, alors qu'elle ne venait pas du monde agricole. Elle est décrite comme une “bosseuse” qui “n’aurait jamais abandonné” ses animaux, selon Ici Loire-Océan. En début d'année, elle s'est installée tout près de l'exploitation dans une petite maison avec son compagnon Karime et leur fille Inaya, âgée de 15 mois. Pour ses proches, elle ne serait pas partie sans sa fille. 10:25 - Un large périmètre de recherches et une grande enquête de voisinage Le commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Nantes, Thierry Coin, a tenu un point presse ce mardi 21 avril. Il a précisé que le périmètre de recherche est en train de s'élargir. "Nous avons fait ce qu’on appelle la technique de l’escargot. Nous avons commencé bien évidemment au plus près de la ferme et de la maison. Aucun lieu n’est négligé dans un rayon de 10 à 15 km. Avec les marais, c’est plus compliqué, d’où la présence d’une équipe fluviale, des plongeurs venus du Loir et Cher", a-t-il expliqué. En plus des recherches de terrain, les investigations concernent aussi "des comptes bancaires, des vidéos" couplées à une "enquête de voisinage très large". "On ratisse tout ce qui nous semble intéressant à l’instant T… Fouiller autour du fumier, soulever des sacs, autour d’un distributeur de céréales", a-t-il ajouté. 10:12 - Le féminicide, piste privilégiée Le père étant parti avec l'enfant seulement quelques jours après la disparition de la mère, la piste du féminicide est privilégiée. Cela ressemble à un départ précipité : il est parti en avion le 2 avril direction l'Algérie. Une voisine a assuré avoir vu le conjoint quitter la maison ce jour-là au volant d’une voiture. Si la police recherche la jeune femme, elle veut aussi localiser le père ainsi que l'enfant.

Une femme de 31 ans, Manon Relandeau, a disparu depuis trois semaines près de Nantes tout comme son bébé, une petite fille de 15 mois. Son conjoint, lui, a pris un vol pour l’Algérie avec le bébé du couple. Si aucun corps n’a été retrouvé, les enquêteurs redoutent le pire. Une enquête pour enlèvement et meurtre a été ouverte.