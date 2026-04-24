Disparition de Manon Relandeau : deux scénarios envisagés, la famille en désaccord avec la police

À la suite de la disparition de Manon Relandeau et de son enfant, la gendarmerie nationale a diffusé un appel à témoins. Le père reste au cœur des soupçons, mais deux versions différentes se dessinent : celle des proches de la jeune femme et celle des forces de l'ordre.

L'enquête sur la disparition de Manon Relandeau continue après que la gendarmerie ait lancé un appel à témoins. Âgée de 31 ans, cette éleveuse de chevaux et de bovins habitant à Saint-Étienne-de-Montluc n'a plus donné signe de vie depuis le 27 mars dernier. Toute personne susceptible d'avoir des informations qui pourraient aider l'enquête sur la disparition de Manon Relandeau, 160 cm, d'une corpulence mince et aux cheveux longs et ondulés, est appelée à contacter le 0800 877 668.

Une enquête a été ouverte pour "enlèvement et meurtre". Ce sont des proches de la trentenaire qui ont alerté les autorités le vendredi 3 avril, vers 13 heures. Ils étaient sans nouvelles de Manon et de sa fille, Inaya, depuis déjà plusieurs jours. Ces derniers s'accrochent à l'espoir de la retrouver vivante, privilégiant la piste de la séquestration : "On pense encore davantage à une séquestration, on garde espoir de la retrouver", a confié la mère de la disparue à Ouest-France. Ce n'est pas le cas de la police qui penche plutôt pour un féminicide, mais si rien n'est confirmé à ce stade.

Le père de la fille de Manon Relandeau au cœur des soupçons, plusieurs éléments inquiétants

Les forces de l'ordre s'intéressent de près au père. Elles se sont rendues au domicile du couple, une maison pavillonnaire, mais n'ont trouvé personne. Le papa, Karim, âgé de 41 ans, est toujours à ce jour introuvable. Il aurait pris l'avion, avec l'enfant, le 2 avril, "au départ de Nantes et à destination de l'Algérie", a avancé le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy. Depuis ce jour, il aurait contacté "quelques personnes par téléphone". La situation de l'enfant de 15 mois reste inconnue.

La relation entre les parents se serait, en plus, dégradée. Lors de son installation en 2022 à Saint-Étienne-de-Monluc, Manon Relandeau s'est séparée de son premier conjoint, avec qui elle était en couple depuis une dizaine d'années. Elle a ensuite rapidement rencontré le père de sa fille dont elle serait "follement" tombée amoureuse, selon sa marraine. Mais ces derniers mois, le couple battait de l'aile. "Elle a pris de conscience que son couple ne fonctionnait pas normalement. Il y avait beaucoup de jalousie. Il l’empêchait de parler à des hommes, la coupait de sa famille", a expliqué la marraine de Manon auprès de Ouest-France.

L'homme ne faisait visiblement pas, non plus, l'unanimité chez les voisins du couple. "On voyait bien qu’ils ne cherchaient pas à s’intégrer du tout" et "avait un langage particulier, très braque (cassant) dans les paroles, agressif verbalement, j’ai trouvé ça bizarre, mais je n’ai jamais rien vu qui laisse penser à de la violence", a confié le voisin d'en face auprès du Parisien. Selon une deuxième riveraine, Manon "ne serait pas partie sans sa fille de 15 mois". "C’est très angoissant, depuis le temps qu’elle a disparu (...) La dernière fois que je l’ai vu, lui, il rentrait en marche arrière avec une grosse voiture noire, ce qu’il ne faisait jamais. Il est rentré directement dans la maison et est reparti assez vite", a raconté Danielle auprès du quotidien francilien, une voisine qui est "sans doute la dernière à l’avoir aperçu dans la commune, le jeudi 2 avril", précise le journal.

Un dispositif de recherche important

82 gendarmes de la compagnie de gendarmerie départementale de Nantes ont été engagés pour tenter de retrouver Manon Relandeau, aidés par deux équipes cynophiles, dont un chien St Hubert. Des recherches par hélicoptère et drone ont aussi été menées et la brigade fluviale de Saint-Pierre-des-Corps a été sollicitée. Des plongeurs ont, en effet, été réquisitionnés, notamment pour explorer les marais environnants. La cellule d'identification criminelle de Nantes est également à la recherche de traces et indices. Enfin, une cellule nationale d'enquête, composée de 15 enquêteurs et dirigée par la Section de Recherches de Nantes, a été mise en place pour l'occasion.

"Il y a des investigations sur des comptes bancaires, des vidéos, l’enquête de voisinage qui est très large. On ratisse tout ce qui nous semble intéressant à l’instant T… Fouiller autour du fumier, soulever des sacs, autour d’un distributeur de céréales. Il y a eu énormément d'auditions. On espère toujours, mais plus on avance dans le temps, plus les espoirs s’amenuisent", a précisé le commandant Thierry Coin lors d'un point presse le 21 avril.

Dernières mises à jour

13:05 - "C'est très difficile de ne pas savoir si elle est en vie", la soeur de Manon très inquiète Ophélie Relandeau, la sœur de l'agricultrice, a témoigné ce vendredi 24 avril au micro d'Ici Loire Océan. Les deux femmes de quatre ans d'écart sont restées proches, malgré la distance de plusieurs centaines de kilomètres qui les sépare. Ophélie qui vit dans le sud de la France a confié que "c'est pas facile d'être loin". "J'essaye de demander des nouvelles tous les jours à mon père. La distance fait que c'est dur", a-t-elle avoué. Elle a aussi partagé l'inquiétude de sa famille, mais aussi le soutien qu'ils s'apportent mutuellement : "On essaye de se soutenir le plus possible avec la famille, d'être soudés, de s'envoyer des bonnes ondes, de se serrer les coudes un maximum". "C'est très difficile de ne pas savoir si elle est en vie, si elle est dans de bonnes conditions. C'est d'autant plus difficile depuis que c'est médiatisé, de voir tout ce qui se dit sur les réseaux et à la télé", a-t-elle confessé. 12:00 - La famille soutenue par les agriculteurs Depuis la disparition, des agriculteurs voisins se sont mobilisés pour gérer les animaux de l’exploitation et soutenir la famille. "L’association et les éleveurs locaux ont très rapidement proposé leur aide et un groupe d’éleveuses et éleveurs sur place s’occupent des soins des animaux", ont indiqué sur Facebook les membres de l’association Vache Nantaise, dont Manon est membre. Il n'y a pas moins d’une quarantaine de vaches à s'occuper avec qu'une pension de chevaux, sur une exploitation de 65 hectares. Ils se sont donc organisés pour se relayer. "Le conseil d’administration de La Vache Nantaise apporte son soutien à la famille et aux ami(e)s de Manon face aux événements récents. Sa disparition depuis officiellement trois semaines est extrêmement préoccupante. Cette absence nous affecte tous...", ont-ils ajouté. 11:20 - Un anniversaire joyeux, le dernier moment de Manon avec sa famille Manon est portée disparue depuis le 27 mars dernier. La dernière fois qu'elle a partagé un moment avec sa famille c'était le 21 mars pour l'anniversaire de son beau-père. "Elle a dansé, elle était rayonnante, tellement heureuse", a raconté sa mère à Ouest-France. "C’est une pensionnaire de chevaux qui nous a appelés pour dire qu’elle était inquiète. Elle n’avait pas vu Manon depuis une semaine et avait fait un signalement à la gendarmerie de Sautron", a-t-elle ajouté. 11:15 - La famille de Manon croit en un autre scénario Une enquête pour "meurtre et enlèvement" a été ouverte. Si le père s'est envolé avec le bébé vers l'Algérie, concernant la mère, de premières conclusions semblent émaner de l'enquête : "l'hypothèse d'un meurtre de la jeune femme", soit un féminicide, est à ce stade privilégiée. Pourtant, sa famille ne tient pas le même discours et veut garder espoir de la retrouver. "On pense encore davantage à une séquestration", a confié la mère de la disparue à Ouest-France. "Plus les jours passent, plus je me dis qu’elle sera anéantie psychologiquement. Mais on va l’aider dans cette épreuve. Il faut qu’on garde espoir, elle sera fière de nous", a-t-elle ajouté.

Une femme de 31 ans, Manon Relandeau, a disparu depuis plusieurs semaines près de Nantes tout comme son bébé, une petite fille de 15 mois. Son conjoint, lui, a pris un vol pour l’Algérie avec le bébé du couple. Si aucun corps n’a été retrouvé, les enquêteurs redoutent le pire. Une enquête pour enlèvement et meurtre a été ouverte.