Disparition de Manon Relandeau : "elle se cache", ce message TikTok qui complexifie l'affaire

Le conjoint de l'agricultrice Manon Relandeau, portée disparue depuis un mois, a été arrêté lundi 27 avril, en Algérie. Deux jours plus tôt, il aurait pris la parole sur TikTok dans un échange confus avec plusieurs internautes. Il affirme notamment que la jeune femme est toujours en vie.

L'essentiel :

Manon Relandeau, mère de famille de 31 ans et éleveuse de chevaux et de bovins à Saint-Etienne-de-Montluc n'a plus donné signe de vie depuis le 27 mars dernier. Le conjoint de Manon Relandeau est considéré par les enquêteurs comme le principal suspect dans la disparition de sa compagne depuis le début de l'affaire.

Lundi 27 avril, il a été interpellé en Algérie selon le parquet de Nantes, confirmant une information de Presse-Océan. L'homme de 41 ans avait pris la fuite vers son pays natal le 2 avril dernier en embarquant en fin d’après-midi sur un vol au départ de Nantes et en direction d’Alger accompagné de sa fille. Abdelkarim B. a été arrêté avec cette dernière de 15 mois, Inaya, alors qu'il s'était réfugié dans la commune d’El Affroun, dont il est originaire.

Mercredi 29 avril, Ici Loire Océan révèle que le compagnon de Manon Relandeau aurait pris la parole sur TikTok deux jours avant son interpellation en Algérie dans un échange confus avec des internautes. Il affirme notamment que la jeune femme est toujours en vie. L’homme qui se présente sous le pseudonyme "BK" affirme se trouver en Algérie, chez ses parents avec leur fille qui "fait la sieste".

Au sujet de sa conjointe, qu’il décrit comme "fragile", il assure qu’elle "est vivante" et qu’elle "se cache parce qu’elle a honte". Dans un échange confus avec plusieurs internautes, il indique ne plus avoir de nouvelles de Manon "depuis le 2 avril". Il confie ne "plus arriver à dormir" et assure que "si Manon (lui) donne un signe de vie, (il) rentre vite en France" même en sachant qu'il "sera placé en garde à vue". "Je sais que je vais passer quelques petites vacances en prison", glisse-t-il, sourire aux lèvres.

Deux autres personnes ont été interpellées les 22 et 23 avril. Il s'agit d'une jeune femme de 26 ans et d'un homme de 42 ans pouvant être des "proches" d'Abdelkarim B. selon RMC. Les deux individus ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime" et "modification des lieux d’un crime", précise le parquet. Ils ont été placés en détention provisoire.

En direct

09:19 - Pourquoi l'extradition du conjoint est très délicate Le compagnon de Manon Relandeau faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international et possède uniquement la nationalité algérienne, ce qui complique fortement la suite de la procédure. En effet, rien n'oblige Alger à accepter une demande d'extradition émanant de Paris. Le fait que l'Algérie ait exécuté le mandat d'arrêt français constitue toutefois un premier signe de coopération. Le mandat d'arrêt peut valoir mise en examen, le suspect pourrait donc, en théorie, être jugé en son absence. "Qu'il soit algérien seulement ou franco-algérien, l'Algérie le considère comme algérien et ne l'extradera pas", estime Abderrazak Boudjelti, président de l'Union des avocats franco-algériens chez F3 Pays de la Loire. L'enquête sera placée sous l'autorité du juge algérien. "C'est comme en France : il y a un juge d'instruction et il fait ce qu'il veut. Toutes les demandes devront lui être adressées", estime-t-il. 09:14 - "Si Manon me donne un signe de vie, je rentre vite en France" Il "n'a plus de contact avec elle depuis le 2 avril" (jour de leur départ en avion depuis Nantes pour l'Algérie, ndlr) assure celui qui pourrait être le compagnon de Manon Relandeau, dans les vidéos TikTok évoquées par Ici Loire Océan, ce mercredi 29 avril. Je "n'arrive plus à dormir (...) Si Manon (lui) donne un signe de vie, (il) rentrera vite en France", poursuit-il. Attention, rien ne permet à ce stade d'identifier l'authenticité de ces images et d'imputer ses propos à Abdelkarim B. L'homme sait qu'il "sera placé en garde à vue" en cas de retour en France. "Je sais que je vais passer quelques petites vacances en prison", poursuit-il. "Manon, c’est un ange (…) mais peut-être elle cache des trucs affreux, peut-être qu’elle est très méchante. Les gens la voient comme quelqu’un de bien, mais il faut creuser, il ne faut pas écouter la presse", précise cet homme dont le profil sur les réseaux sociaux lui correspond sur le réseau social TikTok. 09:12 - Des vidéos TikTok troublantes, s'agit-il du compagnon de Manon Relandeau ? Le conjoint de Manon Relandeau s'est-il exprimé, le 25 avril dernier, deux jours avant son arrestation en Algérie ? C'est en tout cas ce que des vidéos TikTok suggèrent. Un document que Ici Loire Océan a pu se procurer. Dans ces échanges, un homme dont le profil correspond au compagnon de la jeune femme de 31 ans. Il répond aux questions et y assure qu'elle est encore en vie. Cet homme, "BK" comme il se fait appeler, explique d'abord être chez ses parents en Algérie avec la petite fille du couple qui "fait la sieste". Il assure que Manon, qu'il présente comme "fragile", "est vivante" et qu'elle "se cache parce qu'elle a honte". 28/04/26 - 23:50 - Trois interpellations et une enquête qui s’accélère L’enquête sur la disparition de Manon Relandeau franchit un nouveau cap. Le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy, annonce que deux personnes ont été mises en examen les 22 et 23 avril 2026 pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime" et "modification des lieux d’un crime". Toutes deux ont été placées en détention provisoire. Dans le même temps, le conjoint de la disparue, Abdelkarim B., a été interpellé en Algérie le lundi 27 avril. Sa fille Inaya se trouvait avec lui au moment de l’arrestation, précise le parquet. Une série d’interpellations qui marque un tournant majeur dans une affaire désormais internationale. LIRE PLUS

En savoir plus :

"Le conjoint de la disparue a été interpellé par les services de police algériens, lundi 27 avril 2026. Sa fille Inaya était avec lui", assure auprès du Parisien, Antoine Leroy, le procureur de la République de Nantes. L'homme de 41 ans avait pris la fuite vers son pays natal le 2 avril dernier en embarquant en fin d’après-midi sur un vol au départ de Nantes et en direction d’Alger accompagné de sa fille. Le suspect va être déféré devant un parquet local en Algérie, a indiqué une source proche du dossier à BFMTV.

Ce n'est pas tout, deux autres personnes ont été interpellées les 22 et 23 avril dans le cadre de cette enquête sur la disparition de Manon Relandeau et de sa fille. Il s'agit d'une jeune femme de 26 ans et d'un homme de 42 ans pouvant être des "proches" d'Abdelkarim B. selon RMC. Ces éléments font craindre l'hypothèse d'un plan machiavélique : le papa de la petite Inaya a pu fuir vers le Maghreb aidé de ces deux personnes qui pourraient être des proches.

"Manon, c’est un ange (…) mais peut-être elle cache des trucs affreux"

Le conjoint de Manon Relandeau s'est-il exprimé, le 25 avril dernier, deux jours avant son arrestation en Algérie ? C'est en tout cas ce que des vidéos TikTok suggèrent. Un document que Ici Loire Océan a pu se procurer. Dans ces échanges, un homme dont le profil correspond au compagnon de la jeune femme de 31 ans. Il répond aux questions et y assure qu'elle est encore en vie. Cet homme, "BK" comme il se fait appeler, explique d'abord être chez ses parents en Algérie avec la petite fille du couple qui "fait la sieste". Il assure que Manon, qu'il présente comme "fragile", "est vivante" et qu'elle "se cache parce qu'elle a honte".

Il "n'a plus de contact avec elle depuis le 2 avril" (jour de leur départ en avion depuis Nantes pour l'Algérie, ndlr) assure-t-il et il "n'arrive plus à dormir". "Si Manon (lui) donne un signe de vie, (il) rentrera vite en France", poursuit celui qui pourrait être le compagnon de l'agricultrice. Attention, rien ne permet à ce stade d'identifier l'authenticité de ces images et d'imputer ses propos à Abdelkarim B. L'homme sait qu'il "sera placé en garde à vue" en cas de retour en France. "Je sais que je vais passer quelques petites vacances en prison", poursuit-il.

"Manon, c’est un ange (…) mais peut-être elle cache des trucs affreux, peut-être qu’elle est très méchante. Les gens la voient comme quelqu’un de bien, mais il faut creuser, il ne faut pas écouter la presse", précise cet homme dont le profil sur les réseaux sociaux lui correspond sur le réseau social TikTok.

Manon Relandeau victime d'un féminicide ?

Le conjoint de Manon est considéré par les enquêteurs comme le principal suspect dans la disparition de Manon Relandeau depuis le début de l'affaire. Depuis 2022 et l'installation du couple à Saint-Étienne-de-Monluc, leur relation se serait dégradée. Manon Relandeau s'est séparée de son premier conjoint, avec qui elle était en couple depuis une dizaine d'années. Elle a ensuite rapidement rencontré le père de sa fille dont elle serait "follement" tombée amoureuse, selon sa marraine. Mais ces derniers mois, le couple battait de l'aile. "Elle a pris de conscience que son couple ne fonctionnait pas normalement. Il y avait beaucoup de jalousie. Il l’empêchait de parler à des hommes, la coupait de sa famille", a expliqué la marraine de Manon auprès de Ouest-France.

Abdelkarim B. est aussi décrit comme un homme violent et menaçant par le voisinage de Manon Relandeau. Il aurait pu exercer une forme d'emprise sur la jeune femme. Laquelle avait, selon les informations du Parisien, pris contact avec une association d'aide aux femmes victimes de violences conjugales. Elle avait même pris un rendez-vous à la date du 3 avril, jour du signalement de sa disparition par les proches, mais ne s'y est jamais rendue.

Une extradition impossible vers la France pour son compagnon ?

Quid d'une potentielle extradition du principal suspect vers la France ? Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international et possède uniquement la nationalité algérienne, ce qui complique fortement la suite de la procédure. En effet, rien n'oblige Alger à accepter une demande d'extradition émanant de Paris. Le fait que l'Algérie ait exécuté le mandat d'arrêt français constitue toutefois un premier signe de coopération. Le mandat d'arrêt peut valoir mise en examen, le suspect pourrait donc, en théorie, être jugé en son absence.

"Qu'il soit algérien seulement ou franco-algérien, l'Algérie le considère comme algérien et ne l'extradera pas", estime Abderrazak Boudjelti, président de l'Union des avocats franco-algériens chez F3 Pays de la Loire. Le juriste pense que l'Algérie "voudra se garder cette affaire mais il y aura une coopération. La coopération judiciaire existe". Selon l'avocat, des enquêteurs pourront donc se rendre en Algérie et travailler avec leurs homologues algériens. Mais l'enquête sera placée sous l'autorité du juge algérien. "C'est comme en France : il y a un juge d'instruction et il fait ce qu'il veut. Toutes les demandes devront lui être adressées", conclut-il.

Le comportement d'Abdelkarim B. vivement critiqué

Le conjoint de Manon Relandeau ne faisait visiblement pas l'unanimité chez les voisins du couple. "On voyait bien qu’ils ne cherchaient pas à s’intégrer du tout" et "avait un langage particulier, très braque (cassant) dans les paroles, agressif verbalement, j’ai trouvé ça bizarre, mais je n’ai jamais rien vu qui laisse penser à de la violence", a confié le voisin d'en face auprès du Parisien. "La dernière fois que je l’ai vu, lui, il rentrait en marche arrière avec une grosse voiture noire, ce qu’il ne faisait jamais. Il est rentré directement dans la maison et est reparti assez vite", a raconté Danielle auprès du quotidien francilien, une voisine qui est "sans doute la dernière à l’avoir aperçu dans la commune, le jeudi 2 avril", précise le journal.

Sur RMC, la mère de Manon Relandeau a pris la parole mardi 28 mars. Elle a exprimé sa détresse et ses inquiétudes au sujet de la disparition de sa fille. “J’ai des moments de plus en plus sombres”, confie-t-elle, alors que sa fille n’a pas donné de nouvelles depuis le 27 mars dernier. Toutefois, elle partage son soulagement pour sa petite-fille Inaya, qui a été retrouvée saine et sauve en Algérie. “Je veux juste récupérer ma fille”, lance-t-elle à nos confrères.

La mère de famille attend désormais des réponses à ses questions, suite à l’arrestation du compagnon de sa fille. Elle espère que ce dernier dira “la vérité”. Par ailleurs, elle a évoqué ses liens avec l’homme, dont elle décrit un comportement qui ne collait pas à “leur philosophie de vie”. Elle explique que sa fille Manon avait récemment exprimé à ses proches des difficultés au sein de son couple.

Des faux SMS envoyés depuis le téléphone de Manon Relandeau

Personne n'a vu Manon Relandeau depuis le 27 mars, mais le téléphone de l'agricultrice indique une certaine activité avec des messages sortants envoyés à sa famille et à certains clients pour les prévenir d'une absence selon Le Parisien. Mais l'analyse de ces SMS par les enquêteurs suggère que Manon ne serait pas le véritable auteur des messages qui comportent des fautes d'orthographe inhabituelles et ne ressemblent pas aux écrits de l'agricultrice. Abdelkarim B. pourrait être derrière ces messages. L'homme aurait pu aller plus loin en simulant des échanges de SMS avec sa compagne après sa disparition. Dans un des SMS envoyée à Manon, le suspect évoque un voyage en Algérie avec sa femme pour la "protéger" de sa mère.

Manon Relandeau introuvable, "les espoirs s’amenuisent"

Si l'enquête sur la disparition de Manon Relandeau avance, la jeune agricultrice est encore introuvable. 82 gendarmes de la compagnie départementale de Nantes ont été engagés pour tenter de retrouver la jeune femme, aidés par deux équipes cynophiles, dont un chien St Hubert. Des recherches par hélicoptère et drone ont aussi été menées et la brigade fluviale de Saint-Pierre-des-Corps a été sollicitée pour explorer les marais environnants. La cellule d'identification criminelle de Nantes est également à la recherche de traces et indices. Enfin, une cellule nationale d'enquête, composée de 15 enquêteurs et dirigée par la Section de Recherches de Nantes, a été mise en place pour l'occasion.

Le 22 avril dernier, la gendarmerie avait lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver Manon Relandeau. Toute personne susceptible d'avoir des informations qui pourraient aider l'enquête sur la disparition de Manon Relandeau, 160 cm, d'une corpulence mince et aux cheveux longs et ondulés, est appelée à contacter le 0800 877 668.

Les proches de Manon Relandeau s'accrochent à l'espoir de revoir la jeune mère de famille vivante. "On pense encore davantage à une séquestration, on garde espoir de la retrouver", confiait la mère de la disparue à Ouest-France. Les enquêteurs sont moins optimistes après les nombreuses recherches : "Il y a des investigations sur des comptes bancaires, des vidéos, l’enquête de voisinage qui est très large. On ratisse tout ce qui nous semble intéressant à l’instant T… [...] Il y a eu énormément d'auditions. On espère toujours, mais plus on avance dans le temps, plus les espoirs s’amenuisent", a confirmé le commandant Thierry Coin lors d'un point presse le 21 avril. Les enquêteurs privilégient la piste d'un féminicide, même si rien n'est confirmé à ce stade.